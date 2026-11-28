Ngày 28/11, môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khép lại các nội dung tranh huy chương trên sân Vinpearl Golf Léman. Đoàn Hà Nội giành chiến thắng ở cả hai trận chung kết đồng đội nam và nữ trước chủ nhà TP.HCM.

Ở chung kết nội dung đồng đội, các trận đấu diễn ra theo thể thức đấu đối kháng loại trực tiếp. Mỗi đội nam gồm ba trận đơn, mỗi đội nữ gồm hai trận đơn. Một trận thắng đem về một điểm, hòa được nửa điểm, còn thua không có điểm. Đội có tổng điểm cao hơn giành HCV. Nếu hai đội hòa điểm, mỗi bên cử một đại diện thi đấu play-off để phân định thắng thua.

Hà Nội giành trọn bộ 4 HCV môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Trong trận chung kết đồng đội nam, Hà Nội vượt qua TP.HCM với tỷ số 2-1 nhờ màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Tuấn Anh. Hồ Anh Huy mang về điểm duy nhất cho đội chủ nhà.

Đối đầu Yang Jung Soo, Nguyễn Nhất Long trải qua cuộc so tài giằng co trước khi tạo bước ngoặt bằng chiến thắng liên tiếp ở hố 15 và 16. Việc hai golfer chia điểm tại hố 17 giúp đại diện Hà Nội giành chiến thắng với cách biệt 2&1.

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh sớm chiếm ưu thế trước Phạm Quốc Phương khi dẫn 4 hố sau nửa chặng đường. Dù đối thủ nỗ lực thu hẹp cách biệt, Tuấn Anh vẫn duy trì lợi thế để kết thúc trận đấu tại hố 16 với chiến thắng 3&2.

Ở cặp đấu còn lại, Hồ Anh Huy đánh bại Trần Lê Duy Nhất với cách biệt 3&2. Sau những lần đổi lợi thế ở đầu trận, Huy vượt lên tại hố 10, thắng tiếp hố 12 và duy trì cách biệt đến khi trận đấu khép lại ở hố 16.

Ở nội dung đồng đội nữ, Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh khi Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân lần lượt vượt qua Lê Nguyễn Minh Anh và Park Ha Na.

Ở trận đầu tiên, Lê Chúc An khởi đầu tốt khi dẫn 3Up sau 5 hố đầu. Sau đó, Minh Anh gỡ hoà khi thắng hố 7 và 8, rồi thắng luôn hố 10, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chúc An lập lại lợi thế ở hố 12, rồi thắng tiếp hố 15 để dẫn 2Up. Hai golfer chia điểm ở hố 16 và 17, giúp Chúc An khép lại trận đấu với chiến thắng 2&1.

Ở trận còn lại, dẫn trước 3Up sau 9 hố đầu, nhưng để Nguyễn Viết Gia Hân gỡ hoà với 3 chiến thắng liên tiếp ở hố 11, 12 và 13 để san bằng cách biệt.

Park Ha Na đáp trả ở hố 14, vượt lên 1 Up, nhưng Gia Hân gỡ hòa tại hố 16. Sau khi hai golfer chia điểm ở hố 17, trận đấu được quyết định tại hố cuối. Gia Hân giành chiến thắng, hoàn tất màn ngược dòng với cách biệt 1Up.

Với hai tấm HCV đồng đội, Hà Nội hoàn tất cú đúp danh hiệu ở cả nội dung nam và nữ. Trước đó, Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An lần lượt đăng quang ở nội dung cá nhân. Đây là lần thứ hai đoàn thể thao Thủ đô giành trọn bộ 4 HCV môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc, sau thành tích tương tự vào năm 2018.