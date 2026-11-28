Hơn 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ xe đạp của Sơn La và Lai Châu tham gia giải đấu

Ngày 28.11, Sở VHTTDL tỉnh Sơn La phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao tổ chức Giải xe đạp phong trào Sơn La mở rộng năm 2026. Giải thu hút 7 đoàn với hơn 100 VĐV đến từ các câu lạc bộ xe đạp của hai tỉnh Sơn La và Lai Châu.

Các VĐV tranh tài ở 3 nhóm tuổi: từ 16-45, 46-55 và trên 56 tuổi, với nội dung nam, nữ ở hai cự ly 18km và 36km. Lộ trình xuất phát từ cổng Sân vận động tỉnh (bản Thẳm), theo hướng xã Chiềng Ngần (cũ), đến cuối đường đôi rồi quay trở lại, về đích tại cổng sân vận động.

Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng

Với địa hình có nhiều đoạn đèo, dốc, đường đua đòi hỏi các tay đua phải có nền tảng thể lực tốt, sức bền và khả năng làm chủ tốc độ. Những màn tăng tốc, bám đuổi và vượt lên ở các thời điểm quyết định đã tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, hấp dẫn. Qua từng chặng đua, tinh thần thể thao, ý chí chinh phục và quyết tâm của các VĐV được thể hiện rõ nét.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 6 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ cùng các giải thưởng cho những VĐV có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu

Không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu thích môn xe đạp, giải đấu còn tạo cơ hội để các câu lạc bộ, VĐV giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng.