HAGL thắng ngược CA TP.HCM. Ảnh: CLB HAGL.

Đội Công an TP.HCM khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi và sớm tạo được lợi thế trước HAGL. Tiền đạo Jason Cummings lập cú đúp bàn thắng trong 38 phút đầu tiên. Khi tỷ số là 2-0, nhiều người đã tin rằng thầy trò HLV Arthur Diles sẽ có cơ hội chấm dứt chuỗi trận thất vọng.

Tuy nhiên, HAGL không chấp nhận buông xuôi. Đội bóng phố núi vùng lên mạnh mẽ và tạo nên bước ngoặt ngay trước giờ nghỉ. Chỉ trong hai phút bù giờ cuối hiệp một, Julio Cesar và Matheus Lucas lần lượt lập công, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bàn gỡ hòa giúp các học trò HLV Lê Quang Trãi bước vào hiệp hai với tinh thần hưng phấn. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự Công an TP.HCM bắt đầu bộc lộ nhiều khoảng trống. Đội chủ nhà không thể duy trì thế trận như mong muốn và phải trả giá ở phút 79 khi Thanh Long ghi bàn đưa HAGL vượt lên dẫn 3-2.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Trong thời gian bù giờ hiệp hai, Nguyễn Minh Tâm, tiền đạo thuộc lứa U23 Việt Nam, ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách. Từ chỗ đứng trước nguy cơ thất bại, HAGL hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục với 4 bàn thắng liên tiếp.

3 điểm trên sân Bình Dương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với HAGL trong cuộc đua trụ hạng. Trước vòng đấu này, đội bóng phố núi đứng áp chót bảng xếp hạng, chỉ có 6 điểm và sở hữu hàng phòng ngự tệ nhất giải với 17 bàn thua sau 8 trận.

Ở chiều ngược lại, đội Công an TP.HCM tiếp tục chìm trong khủng hoảng. Sau những thất bại trước CAHN, SHB Đà Nẵng và Hà Tĩnh, đội bóng của HLV Arthur Diles lại gục ngã trước HAGL dù dẫn trước hai bàn. Sau 9 vòng đấu, Công an TP.HCM có 10 điểm kèm phong độ sa sút đáng báo động.