Musiala tiếp tục chấn thương sau khi chỉ vừa trở lại thi đấu trong hai trận gặp Cologne và Lille.

Bayern Munich đang trải qua giai đoạn căng thẳng với đại diện của Jamal Musiala. Những bất đồng về sức khỏe, tiền lương và cách ứng xử với tiền vệ người Đức khiến nội bộ đội bóng xuất hiện những rạn nứt đáng lo ngại.

Mùa hè năm nay, công chúng mới biết Musiala mắc chứng động kinh thể vắng ý thức (absence seizures), tình trạng thần kinh khiến người bệnh đột ngột mất nhận thức và phản ứng trong thời gian ngắn. Tiền vệ 23 tuổi từng trải qua hai cơn như vậy trong các trận giao hữu trước mùa giải, nhưng dấu hiệu đầu tiên đã xuất hiện từ năm trước.

Bayern xác nhận căn bệnh chưa được phát hiện trước tháng 4/2025, thời điểm Musiala đã ký hợp đồng mới. Một nguồn tin thân cận mô tả anh có sức khỏe rất tốt khi đặt bút gia hạn vào tháng 2/2025.

Tuy nhiên, những vấn đề sức khỏe sau đó liên tục bủa vây tiền vệ người Đức. Tháng 4/2025, Musiala gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng không tìm thấy bằng chứng cho thấy vụ việc liên quan đến những cơn mất ý thức. Các cuộc kiểm tra sau tai nạn mới phát hiện tình trạng thần kinh của cầu thủ.

Tại FIFA Club World Cup 2025, Musiala gãy xương mác và chấn thương mắt cá sau pha va chạm với thủ môn Gianluigi Donnarumma. Anh phải nghỉ nhiều tháng, sau đó tiếp tục gặp vấn đề ở mắt cá. Sau World Cup 2026, tiền vệ này phẫu thuật tháo nẹp kim loại ở bàn chân trái, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị mùa giải mới.

Gần đây, Musiala mới bình phục chấn thương cơ đùi sau và trở lại trong hai trận gặp Cologne, Lille. Tuy nhiên, Bayern xác nhận anh tiếp tục bị rách cơ đùi sau bên phải sau thất bại 1-2 trước Lille hôm 26/11. Thời điểm trở lại của cầu thủ này chưa được xác định.

Rummenigge công khai đặt dấu hỏi về mức lương của Musiala, khiến Bayern đối diện tranh cãi nội bộ.

Đáng lo hơn, Musiala tiếp tục trải qua một cơn mất ý thức vài ngày trước khi tái xuất tập luyện. Những người mắc chứng động kinh thể vắng ý thức thường phải sử dụng thuốc hằng ngày và có thể cần điều trị lâu dài.

Rummenigge công khai chỉ trích lương Musiala

Tranh cãi bùng lên khi Karl-Heinz Rummenigge, thành viên hội đồng giám sát Bayern, bất ngờ công khai đề cập đến hợp đồng của Musiala sau trận gặp Cologne hôm 20/11.

"Musiala có vấn đề sức khỏe, điều này ai cũng biết. Cậu ấy cũng có một bản hợp đồng với những khoản tiền rất lớn. Bayern cần nói chuyện với gia đình, cầu thủ và quan trọng nhất là công ty đại diện. Với tất cả sự tôn trọng, những khoản tiền ấy không còn hợp lý nữa", Rummenigge phát biểu.

Những lời này lập tức gây phản ứng trong nội bộ Bayern. Tại đại hội thành viên thường niên, Jonathan Hoffmann, một thành viên CLB làm việc trong lĩnh vực thần kinh học, phản đối cách lãnh đạo công khai gây sức ép lên cầu thủ. Quan điểm của ông nhận được sự đồng tình từ nhiều người tham dự.

Đằng sau phát biểu của Rummenigge là những bất đồng kéo dài từ quá trình gia hạn hợp đồng giữa tháng 10/2024 và tháng 2/2025. Khi ấy, Bayern chịu sức ép lớn bởi hợp đồng cũ của Musiala chỉ còn thời hạn đến hết mùa 2025/26. Real Madrid cũng quan tâm đến tiền vệ người Đức, dù muốn chờ cơ hội chiêu mộ anh theo dạng tự do.

Sở hữu khả năng chơi số 10, dạt cánh và xuyên phá hàng thủ bằng kỹ thuật cá nhân, Musiala được Bayern xem là nhân tố có thể trở thành siêu sao toàn cầu. Để giữ chân cầu thủ này, đội bóng chấp nhận gói đãi ngộ rất lớn.

Hợp đồng có thể mang lại cho Musiala 21 triệu bảng mỗi năm, chưa kể khoản phí ký kết gần 25 triệu bảng.

Theo BBC, Musiala có thể nhận tổng thu nhập lên tới 21 triệu bảng mỗi năm nếu đạt các điều kiện thưởng, trong đó lương cơ bản là 15 triệu bảng. Bayern còn đồng ý khoản phí ký hợp đồng gần 25 triệu bảng, thanh toán trong thời hạn hợp đồng.

Người đại diện Christian Schmid, vốn được đào tạo về luật, được cho là đã tận dụng tốt vị thế của thân chủ trong quá trình thương lượng. Rummenigge và Uli Hoeness không hài lòng với những điều khoản này, đồng thời cho rằng Giám đốc thể thao Max Eberl phải chịu trách nhiệm vì để Bayern rơi vào thế bất lợi.

Quan hệ giữa Rummenigge và Schmid cũng không tốt đẹp. Một số nguồn tin nhận định đây là nguyên nhân khiến cựu lãnh đạo Bayern công khai chỉ trích Musiala. Hoeness trước đó cũng gọi tình hình của tiền vệ này là một "thế tiến thoái lưỡng nan".

Bayern phải bảo vệ Musiala

Dù vậy, Bayern không thể đơn giản chấm dứt hợp đồng với Musiala. Chừng nào cầu thủ chưa bị buộc phải giải nghệ vì lý do y tế, CLB vẫn phải thực hiện những cam kết tài chính đã ký. Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 125 triệu bảng, có thể được kích hoạt vào năm tới, hiện cũng khó trở thành hiện thực.

Những phát biểu tiêu cực từ lãnh đạo Bayern có thể khiến giá trị chuyển nhượng của Musiala suy giảm nghiêm trọng. Ngay cả khi muốn bán cầu thủ, đội bóng cũng cần giúp anh hồi phục và tìm lại phong độ trước khi tính đến phương án chia tay.

Kimmich phản đối cách Bayern đối xử với Musiala, khẳng định sức khỏe và phẩm giá cầu thủ phải được tôn trọng.

HLV Vincent Kompany và Giám đốc thể thao Max Eberl vẫn công khai bảo vệ tiền vệ người Đức. Joshua Kimmich cũng phản ứng mạnh sau trận thua Lille.

"Tất nhiên, CLB lớn hơn bất kỳ cá nhân cầu thủ nào. Nhưng CLB không thể lớn hơn một con người. Cách hành xử như vậy hoàn toàn không thể chấp nhận được và cũng không giống với truyền thống của Bayern", Kimmich nhấn mạnh.

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) cũng lên tiếng chỉ trích phát biểu của Rummenigge.

Hôm 26/11, Bayern xác nhận đại diện CLB và ê-kíp của Musiala đã gặp nhau, đồng thời thống nhất đặt sức khỏe cầu thủ lên hàng đầu.

Bayern hiện cần Musiala hơn bao giờ hết khi hàng công liên tục thiếu hụt nhân sự. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là thúc ép tiền vệ 23 tuổi trở lại sân cỏ, mà là bảo đảm anh được điều trị và hồi phục đúng cách.

Đội bóng xứ Bavaria từng đặt nhiều kỳ vọng vào Musiala, nhưng giờ phải đối diện thực tế rằng tài năng và giá trị thương mại không thể quan trọng hơn sức khỏe của một cầu thủ. Nếu để tranh cãi tiền bạc lấn át vấn đề y tế, Bayern có thể đánh mất cả ngôi sao lẫn khoản đầu tư lớn nhất mà họ từng dành cho anh.