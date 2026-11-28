Ở chung kết nội dung đồng đội, các trận đấu diễn ra theo thể thức đấu đối kháng loại trực tiếp. Mỗi đội nam gồm ba trận đơn, mỗi đội nữ gồm hai trận đơn. Một trận thắng đem về một điểm, hòa được nửa điểm, còn thua không có điểm. Đội có tổng điểm cao hơn giành HCV. Nếu hai đội hòa điểm, mỗi bên cử một đại diện thi đấu play-off để phân định thắng thua.

Đoàn Hà Nội giành trọn bộ 4 HCV môn golf Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Hà Nội thắng sít sao ở đồng đội nam

Đội Hà Nội thắng TP HCM 2-1 trong trận chung kết đồng đội nam tại Vinpearl Golf Léman, với hai điểm quyết định thuộc về Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Tuấn Anh. Hồ Anh Huy mang về điểm duy nhất cho đội chủ nhà.

Ở trận đấu đầu tiên, Nguyễn Nhất Long và Yang Jung Soo liên tục trong thế rượt đuổi. Sau khi hai golfer nhiều lần san bằng cách biệt, Nhất Long bứt lên khi thắng liên tiếp hố 15 và 16, dẫn 2 UP. Hai người hòa hố 17, giúp golfer Hà Nội khép lại trận đấu với chiến thắng 2&1.

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh tạo lợi thế sớm trước Phạm Quốc Phương dân 4 UP sau 9 hố đầu. Quốc Phương thắng hố 10, nhưng những hố tiếp theo đều được chia điểm. Tuấn Anh kết thúc trận đấu ở hố 16 với chiến thắng 3&2.

Ở cặp còn lại, Hồ Anh Huy thắng Trần Lê Duy Nhất 3&2. Sau những lần đổi lợi thế ở đầu trận, Huy vượt lên tại hố 10, thắng tiếp hố 12 và duy trì cách biệt đến khi trận đấu khép lại ở hố 16.

Chiến thắng của Tuấn Anh và Nhất Long giúp Hà Nội giành HCV đồng đội nam với tỉ số chung cuộc 2-1.

Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân (Hà Nội) giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà. Trong ảnh, Thảo My (phải) đại diện đồng đội Chúc An nhận cúp

Hà Nội giành trọn bộ 4 HCV môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Chúc An và Gia Hân định đoạt chung kết nữ

Ở chung kết đồng đội nữ, Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân (Hà Nội) lần lượt đánh bại Lê Nguyễn Minh Anh và Park Ha Na (TP HCM), giúp đội nữ Thủ đô giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà.

Chiến thắng ở nội dung đồng đội nữ khép lại thành tích toàn thắng của Hà Nội tại môn golf Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Trước đó, Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An lần lượt giành HCV cá nhân nam và nữ. Đây là lần thứ hai Hà Nội đoạt trọn bộ bốn HCV môn golf tại Đại hội, sau dấu mốc năm 2018.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức, cho biết, ở những mùa trước, giải Vô địch golf quốc gia chỉ có các nội dung đơn nam và đơn nữ, vận động viên thi đấu cá nhân, chưa khoác lên mình màu cờ sắc áo của các đoàn. Năm nay, các em thi đấu trong màu áo của đoàn mình, với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn hơn.

“Trong không khí ấm áp, thân tình và nhiều niềm vui, chúng ta khép lại mùa giải, đồng thời mở ra một hành trình mới. Phía trước, các golfer còn nhiều thử thách. Mong các em tiếp tục nỗ lực chinh phục những thành tích cao, thi đấu ở những sân chơi lớn, mang thêm vinh dự và thành tích về cho địa phương”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Ngày 29-11, giải Pro-Am sẽ tiếp tục diễn ra tại Vinpearl Golf Léman, như lời tri ân của Ban tổ chức tới các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành và vận động viên. Đây cũng là dịp để người hâm mộ gặp gỡ, giao lưu và thưởng thức những cú đánh của các golfer, trước khi khép lại mùa giải.