Nguyễn Thảo My đại diện Lê Chúc An nhận cúp vô địch nội dung cá nhân nữ

Sau khi thống trị hai nội dung cá nhân, các golfer Thủ đô bước vào ngày thi đấu cuối cùng của Giải vô địch Golf quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast với quyết tâm hoàn tất mục tiêu giành toàn bộ HCV.

Ở nội dung đồng đội, các golfer thi đấu theo thể thức đối kháng loại trực tiếp, với ba trận đơn ở nội dung nam và hai trận đơn ở nội dung nữ. Mỗi trận thắng được tính một điểm, hòa được nửa điểm. Đội có tổng điểm cao hơn giành chiến thắng.

Trận chung kết đồng đội nam giữa Hà Nội và TP.HCM diễn ra kịch tính. Nguyễn Nhất Long gặp không ít khó khăn trước Yang Jung Soo khi hai golfer liên tục rượt đuổi về điểm số. Bước ngoặt đến ở hai hố 15 và 16, Nhất Long liên tiếp giành chiến thắng, trước khi khép lại cuộc đối đầu với kết quả 2&1.

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh thể hiện phong độ ấn tượng trước Phạm Quốc Phương khi dẫn 4 UP sau 9 hố đầu tiên. Duy trì lợi thế trong phần còn lại của trận đấu, Tuấn Anh giành chiến thắng 3&2.

Ở cặp đấu còn lại, Hồ Anh Huy đánh bại Trần Lê Duy Nhất với kết quả 3&2, mang về điểm số duy nhất cho đội chủ nhà. Chung cuộc, Hà Nội thắng TP.HCM 2-1 để giành HCV đồng đội nam.

Kịch tính không kém là cuộc cạnh tranh ở nội dung đồng đội nữ. Lê Chúc An tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi vượt qua Lê Nguyễn Minh Anh với kết quả 2&1, bất chấp những nỗ lực bám đuổi của đối thủ.

Đáng chú ý, Nguyễn Viết Gia Hân có màn ngược dòng ấn tượng trước Park Ha Na. Bị dẫn 3 UP sau 9 hố đầu, golfer Hà Nội kiên trì thu hẹp cách biệt, đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi giành chiến thắng quyết định ở hố cuối cùng với kết quả 1 UP.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại lễ bế mạc

Chiến thắng 2-0 trước TP.HCM giúp đội nữ Hà Nội hoàn tất mục tiêu giành HCV. Cùng với hai tấm HCV cá nhân của Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An, golf Hà Nội lần thứ hai giành trọn bộ 4 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc, sau thành tích từng thiết lập năm 2018.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức giải đánh giá cao ý nghĩa của việc các golfer thi đấu trong màu áo địa phương, mang theo niềm tự hào và trách nhiệm đối với tập thể.

“Phía trước, các golfer còn nhiều thử thách. Mong các em tiếp tục nỗ lực chinh phục những thành tích cao, thi đấu ở những sân chơi lớn, mang thêm vinh dự và thành tích về cho địa phương”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Tại lễ trao giải, do Lê Chúc An phải lên đường sang Mỹ để tiếp tục việc học, đồng đội Nguyễn Thảo My đã đại diện nhận cúp.

Ngày 29.11, giải đấu giao lưu Pro-Am sẽ tiếp tục diễn ra tại Vinpearl Golf Léman, tạo cơ hội kết nối giữa các golfer, người hâm mộ và những đơn vị đồng hành.

Thành tích tuyệt đối tại Đại hội lần này không chỉ khẳng định vị thế của golf Hà Nội mà còn cho thấy triển vọng phát triển của lực lượng golfer trẻ Thủ đô trên hành trình chinh phục những sân chơi lớn hơn.