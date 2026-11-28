9 đội châu Á dự U17 World Cup 2026. Nhưng Đông Nam Á chỉ có một cái tên: U17 Việt Nam.

Đó không phải tình cờ. Hai kỳ U17 World Cup trước đó, cũng chỉ có một đội Đông Nam Á là Indonesia. Đội tuyển này thậm chí chỉ có vé dự cúp thế giới năm 2023 với tư cách chủ nhà. Nghĩa là với Đông Nam Á, hiện diện ở U17 World Cup đã là một thành tích đáng khen ngợi.

Khác với các phiên bản World Cup lớn hơn, U17 World Cup thường thể hiện rõ nhất kết quả đào tạo trẻ của các quốc gia. Ở tuổi 16-17, các cầu thủ hầu như chưa chơi bóng chuyên nghiệp, chưa lên đội một. Họ bước thẳng ra từ các học viện, mới chơi các giải trẻ quốc gia, chưa cạnh tranh thành tích với những cầu thủ hơn tuổi. Giới chuyển nhượng vì thế coi U17 World Cup là nơi thể hiện trọn vẹn năng lực “thô” của cầu thủ, chưa có tác động từ hệ thống bóng đá chuyên nghiệp mà quốc gia của họ sở hữu.

Lấy chính U17 Việt Nam làm ví dụ. Toàn bộ đội hình của HLV Cristiano Roland mới có một cầu thủ được thi đấu V.League là Chu Ngọc Nguyễn Lực khi vào sân ở phút 83 trong thất bại 1-4 của đội chủ quản Hà Nội trước SLNA hồi tháng 9.

Thành tựu của U17 Việt Nam tại World Cup vì thế là đáng được ngợi khen. Ngoại trừ 90 phút với U17 Mali, cả hai trận gặp New Zealand và Bỉ đều mang tới cảm giác U17 Việt Nam có thể làm được nhiều hơn. Trước Bỉ, Nguyễn Lực và đồng đội thua sát nút 2-3, có số lần dứt điểm cùng số cơ hội thực tế không thua kém nhiều (9 so với 14 cú sút). Trước New Zealand, U17 Việt Nam cũng cầm bóng tới 64%, chuyền nhiều hơn, áp đảo thế trận.

Nhiều đội bóng châu Á thảm bại trước các đại diện châu lục khác ở World Cup, điển hình là U17 Trung Quốc trước Tây Ban Nha. Ảnh: Xinhua.

Ba trận tại World Cup của U17 Việt Nam đều kết thúc với những tỷ số sát nút dù có đối thủ thuộc nhóm hạt giống, thậm chí là ứng viên vô địch. Đó là điều không nhiều đội châu Á làm được. Nhìn một vòng châu lục, không khó để thấy những thảm bại kiểu 1-4 của Qatar trước Hy Lạp hay 0-5 của Trung Quốc trước Tây Ban Nha. Khác với họ, U17 Việt Nam bước khỏi giải với hiệu số bàn thắng 5 - bàn bại 8. Những thế trận sòng phẳng là bằng chứng cho thấy chênh lệch không quá lớn giữa U17 Việt Nam với đối thủ. Xa hơn, chúng cho thấy chất lượng đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.

Có ngạc nhiên không khi trong danh sách 21 tuyển thủ U17 Việt Nam ở giải này, có tới 8 cái tên tới từ PVF, lò đào tạo trẻ ở trình độ châu lục, từng được Liên đoàn Bóng đá Châu Á thừa nhận đạt “đẳng cấp ba sao”.

Vấn đề của bóng đá Việt Nam thời gian tới là làm sao để không lãng phí tiềm năng của lứa U17 này, làm sao để họ đi lại con đường của lứa Quang Hải ở U20 World Cup 2017?

So với 9 năm trước, bối cảnh hiện tại đặt ra không ít thử thách. V.League 2026/27 tiếp tục chứng kiến việc nâng giới hạn ngoại binh, cầu thủ nhập tịch và Việt kiều cho các CLB. Một đội V.League bình thường hiện được quyền có 4 ngoại binh, 2 Việt kiều cùng 1 cầu thủ nhập tịch, đồng nghĩa với 7 vị trí mang dòng máu nước ngoài, 7 vị trí không đào tạo ở Việt Nam trong đội hình. Giới hạn này mở rộng thêm cho nhóm đội dự giải quốc tế và thực tế đã được các CLB Công an Hà Nội, Thể Công - Viettel và Công an TP.HCM tận dụng triệt để.

Càng nhiều cầu thủ gốc nước ngoài thì càng ít cơ hội cho cầu thủ thuần Việt, và càng ít hơn cơ hội cho những tài năng trẻ mới lên chuyên.

Cứ nhìn U23 Việt Nam ở Gia Lai VTV Cup là thấy. Nguyễn Minh Tâm (HAGL), Đinh Quang Kiệt (Công an TP.HCM) hay Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng (SLNA) nằm trong số ít cầu thủ U23 được đá thường xuyên tại V.League. Một số gương mặt khác như Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng thì có xuất thân Việt kiều...

Hệ thống bóng đá Bỉ tạo ra vô số cơ hội cho các cầu thủ trẻ phát triển ở ngưỡng tuổi gần tiến lên chuyên nghiệp.

Ở cấp U17, các nền bóng đá nhỏ có thể chơi sòng phẳng với những đội tuyển lớn. Nhưng càng lên cao, khi có hệ thống chuyên nghiệp nâng đỡ, cách biệt sẽ được kéo dãn rất xa. Đó là lý do những đội tuyển châu Phi hay châu Á có thể chơi hay ở U17 hay U20 World Cup nhưng càng về sau sẽ càng bị châu Âu hay Nam Mỹ bỏ lại.

Thử lấy chính đối thủ U17 Bỉ của Việt Nam làm ví dụ. Sau giải đấu ở Qatar, họ sẽ trở về với nền bóng đá hiện có tới 9 hạng đấu, gồm 2 hạng chuyên nghiệp, 3 hạng bán chuyên. Giải Hạng 5 Bỉ, cấp bán chuyên thấp nhất, hiện có 65 đội. 4 hạng nghiệp dư cuối thậm chí có tới hàng trăm đội mỗi hạng.

Và đó không phải chuyện riêng của Bỉ. Ngay tại Đông Nam Á, Thái Lan cũng đã xây dựng được hệ thống gần tương tự. Điều đó cũng diễn ra ở Hàn Quốc, Nhật Bản và phần nào đang xuất hiện tại Trung Quốc. Còn ở Việt Nam, hệ thống bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý hiện chỉ có 4 hạng với vài chục đội mỗi hạng. Số lượng trận đấu, số hạng đấu liên quan mật thiết tới số cơ hội cho cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ. Được đá nhiều mới tiến bộ, nguyên tắc ấy chưa từng sai.

U17 Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của họ ở World Cup năm nay. Phần việc còn lại, nhiệm vụ nâng đỡ họ, cần nỗ lực lớn hơn của nền bóng đá.

Highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali Tối 26/11, đội tuyển U17 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali tại lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026.