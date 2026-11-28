"Tôi nghĩ đó là một màn chào đón khá ổn dành cho chúng tôi sau 7 ngày, đúng không?"

Mauricio Pochettino đã chọn một tông giọng nhẹ nhàng, pha chút châm biếm như vậy khi phát biểu sau trận hòa 2-2 của Manchester United trên sân của Sporting tại Lisbon, bất chấp việc đội bóng của ông tiếp tục phải chịu thiệt thòi từ công tác trọng tài.

Thay vì trút giận lên trọng tài người Ba Lan Szymon Marciniak, Pochettino đã đứng đợi để dành cho vị vua áo đen một cái ôm sau tiếng còi mãn cuộc, dẫu cho hàng loạt quyết định gây tranh cãi đã tước đi chiến thắng sân khách đầu tiên của MU ở mùa giải này.

Tuy nhiên, xét ở khía cạnh nghiêm túc hơn, "màn chào đón nồng nhiệt" mà Pochettino nhắc tới chính là thái độ cởi mở và tiếp thu của các học trò.

Sau thảm họa tại Anfield, Quỷ đỏ đã trình diễn một bộ mặt gắn kết và có tổ chức hơn hẳn tại Bồ Đào Nha, dấu hiệu cho thấy các cầu thủ đang bắt đầu thẩm thấu những tinh chỉnh chiến thuật đầu tiên của tân thuyền trưởng người Argentina.

Dấu ấn pressing tầm cao

Màn ra mắt của Pochettino vào ngày 22/11 thực sự là một cơn ác mộng. MU thảm bại 0-4 tại Anfield trong ngày trung vệ Leny Yoro nhận thẻ đỏ sớm, trước khi Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz và tài năng trẻ Rio Ngumoha lần lượt lập công, đẩy "Quỷ đỏ" rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Pochettino thừa nhận thất bại đó rất đau đớn, cho rằng tấm thẻ đỏ đã phá sản mọi kế hoạch của ông sau quỹ thời gian chuẩn bị ít ỏi, đồng thời phơi bày căn bệnh cố hữu của đội bóng là sụp đổ chóng vánh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

MU đã có trận đấu hay tại Lisbon và chỉ để mất điểm bởi sai lầm của trọng tài Szymon Marciniak. Ảnh: Reuters.

Bước vào trận đấu thứ hai tại Lisbon, Pochettino vẫn giữ nguyên sơ đồ hàng thủ 4 người từng xuất phát trước Liverpool (trước khi Yoro bị đuổi), với Lisandro Martinez tiếp tục đá hậu vệ trái bên cạnh Harry Maguire, Yoro và Noussair Mazraoui.

Ngoại trừ một vài khoảnh khắc mất tập trung, cấu trúc phòng ngự này đã khóa chặt Sporting trong phần lớn thời gian.

Đội hình Man United dâng cao hơn, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chủ động tranh chấp quyết liệt ngay khi có cơ hội.

Điển hình là tình huống Maguire rồi Yoro liên tiếp tắc bóng đoạt quyền kiểm soát, mở ra đường chọc khe của Youri Tielemans cho Amad dứt điểm tung lưới đối phương, dù bàn thắng sau đó bị trọng tài Marciniak từ chối một cách khó hiểu và còn rút thẻ phạt.

Trên hàng công tại Lisbon, Pochettino xoay tua bộ tứ tấn công khi đưa Amad và Joshua Zirkzee vào thay Patrick Dorgu và Matheus Cunha.

Hệ quả là hệ thống pressing của Man United vận hành cực kỳ đồng bộ. Theo thống kê, MU đã thu hồi bóng tới 11 lần trong phạm vi 40 m tính từ khung thành Sporting, con số cao nhất của họ từ đầu mùa khi kỷ lục cũ chỉ là 6 lần.

Tính rộng hơn trên mọi thông số tranh chấp, dữ liệu từ StatmanDave chỉ ra rằng "Quỷ đỏ" đã tạo ra tổng cộng 22 pha đoạt bóng tầm cao, thông số cao thứ ba tại Champions League mùa này, chỉ xếp sau Bayern Munich (27 lần trước Atlético Madrid) và Arsenal (26 lần trước Lille).

Những tia sáng đầu tiên

Chính từ một pha vây ráp nghẹt thở như vậy, Bruno Fernandes đã ghi bàn thắng thứ hai đầy hy hữu. Sau đường chuyền về của Silas Andersen, Fernandes lập tức ập vào áp sát thủ môn Kaique Pereira, buộc người gác đền này chuyền vội sang cánh trái cho Goncalo Inacio.

MU đã thu hồi bóng tới 11 lần trong phạm vi 40 m tính từ khung thành Sporting, con số cao nhất của họ từ đầu mùa khi kỷ lục cũ chỉ là 6 lần. Ảnh: The Breakdown.

Trung vệ của Sporting sau đó tiếp tục bị Zirkzee khóa chặt và phải phá bóng gấp, trong khi Bryan Mbeumo cũng áp sát Eduardo Quaresma ở cánh đối diện.

Kobbie Mainoo chọn vị trí thông minh đánh đầu chuyền cho Mbeumo. Bóng được luân chuyển sang phải và đến lượt Tielemans xâm nhập vòng cấm kéo lùi hàng thủ chủ nhà.

Đó là một chuỗi pressing chuẩn mực mà NHM MU hiếm khi được chứng kiến. Theo bài phân tích chuyên sâu được trang chủ Premier League công bố ngày 18/11/2026, ngay thời điểm Pochettino được bổ nhiệm, hệ thống pressing của Man United dưới thời người tiền nhiệm Michael Carrick rơi vào tình trạng nửa vời.

Cụ thể, "Quỷ đỏ" chỉ xếp thứ 10 về chỉ số đo cường độ pressing (PPDA), thứ 9 về số pha đoạt bóng tầm cao và là một trong 4 đội duy nhất tại giải chưa ghi nổi bàn thắng nào từ các tình huống pressing.

Thống kê của Opta thậm chí chỉ ra rằng MU từng thực hiện tới 443 pha pressing trước Como tại Champions League nhưng vẫn thua thảm 1-4 vì lối pressing tự phát, thiếu đồng bộ, đồng thời đứng áp chót Ngoại hạng Anh về tần suất bứt tốc (hạng 18/20) lẫn thống kê về quãng đường chạy tốc độ cao (hạng 19/20).

Chính vì vậy, việc MU thiết lập kỷ lục mùa giải với 12 pha đoạt bóng tầm cao, 11 lần thu hồi bóng trong phạm vi 40 m và đẩy cự ly xuất phát bóng trung bình lên mức cao nhất từ đầu mùa (50,2 m) ngay trên sân của Sporting cho thấy tư duy pressing tập thể của Pochettino đang bắt đầu phát huy tác dụng.

Sự thấu hiểu chiến thuật của chiến lược gia này cũng được thể hiện rõ trong giờ nghỉ giữa hiệp tại Lisbon. Bruno Fernandes tiết lộ với TNT rằng Pochettino yêu cầu toàn đội chơi quyết liệt hơn, đưa nhiều nhân sự hơn lên phía trước và thực hiện các pha xâm nhập từ tuyến hai để phá vỡ bẫy việt vị dâng cao của Sporting.

Chỉ đúng 90 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, chỉ đạo đó lập tức phát huy tác dụng. Từ pha luân chuyển bóng qua chân Maguire, Mainoo và Fernandes, hậu vệ trái Martinez bất ngờ băng cắt vào hành lang trong, vượt qua Quaresma và mang về quả phạt đền mở tỷ số.

Bên cạnh tư duy chiến thuật, việc gia tăng sức mạnh va đập và nền tảng thể lực là một phần không thể thiếu trong triết lý của Pochettino, điều thể hiện rõ qua sự thay đổi trong quy trình sinh hoạt sau trận đấu.

Điểm chung của những đội bóng do HLV Pochettino từng dẫn dắt là xếp hạng cường độ pressing luôn dẫn đầu giải đấu. Ảnh: Opta.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại Lisbon, nhóm cầu thủ dự bị và những người thi đấu ít phút đã phải thực hiện các bài tập tạ ngay bên đường biên.

Tài năng trẻ Shea Lacey, người chỉ vào sân 13 phút cuối trận được ghi nhận phải cầm tạ đơn ở cả hai tay để thực hiện bài tập Romanian deadlift (gập người nâng tạ đùi sau).

Mục đích của giáo án này là giúp nhóm cầu thủ không đá chính duy trì cường độ vận động và tăng cường sức mạnh cơ bắp. Đứng lớp buổi tập bổ trợ này là Sam Wilson, HLV thể lực đội một mới được bổ nhiệm, người từng có 12 năm kinh nghiệm làm việc tại Arsenal.

Thay vì tìm kiếm một cuộc lột xác đột ngột, Pochettino đang áp dụng chiến lược tích lũy từng bước.

"Với quỹ thời gian hạn hẹp, thông qua những liều lượng nhỏ mà chúng tôi bổ sung vào đội bóng, cấu trúc và lối chơi đã hiện lên rất rõ ràng. Các cầu thủ chuyên nghiệp luôn cần được làm mới các khái niệm và tiểu tiết cho đến khi chúng trở thành thói quen", vị chiến lược gia 54 tuổi phát biểu về cách tiếp cận tại sân Old Trafford.