Đội bóng Thủ đô bị dẫn trước, phải chơi thiếu người trong những phút cuối nhưng vẫn ghi liền hai bàn để hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục. Người hùng của trận đấu là Hồ Thanh Minh với cú đúp chỉ trong vòng 3 phút.

Trước cuộc tiếp đón Hà Tĩnh, Hà Nội FC đứng thứ 7 với 12 điểm và rất cần chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Harry Kewell có thêm sự tự tin sau khi đánh bại Đồng Nai 3-1 ở trận đấu trước, trong đó Nguyễn Hai Long ghi bàn và kiến tạo. Tuy nhiên, Hà Tĩnh không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi vừa giành chiến thắng 2-1 trước CA TPHCM.

Hà Nội FC đã tạo nên một trong những chiến thắng giàu cảm xúc ở vòng 9 V.League khi đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2-1. Ảnh: Hà Nội FC

Hà Nội FC tấn công từ hai biên nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được bố trí chặt chẽ của đội khách. Hà Tĩnh cũng không chỉ tập trung phòng ngự mà sẵn sàng tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công. Phút 20, Atshimene có cơ hội đáng chú ý sau đường căng ngang của Văn Đức, nhưng không thể tận dụng thành công. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng.

Thế trận thay đổi sau giờ nghỉ khi Hà Tĩnh bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số. Phút 57, từ tình huống Passira đánh đầu làm tường, Atshimene tung cú sút ngoài vòng cấm. Bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới, giúp đội khách vượt lên dẫn 1-0.

Thử thách càng lớn với Hà Nội FC khi Adriel nhận thẻ đỏ ở phút 81 sau khi trọng tài tham khảo VAR. Chơi thiếu người trong bối cảnh bị dẫn bàn, đội chủ nhà đứng trước nguy cơ phải nhận thất bại ngay tại Hàng Đẫy.

Hà Nội FC đã không chấp nhận kết cục đó. Phút 83, từ đường căng ngang của Xuân Tú, bóng bật ra đúng vị trí Hồ Thanh Minh. Tiền đạo này nhanh chân dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Chưa kịp ổn định lại đội hình sau bàn thua, Hà Tĩnh tiếp tục bị trừng phạt. Phút 86, Hồ Thanh Minh đón quả phạt góc rồi thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn 2-1.

Ba phút cuối trận đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Từ thế bị dẫn bàn và chơi thiếu người, Hà Nội FC trở thành đội chiến thắng nhờ sự quyết tâm cùng khả năng tận dụng cơ hội xuất sắc của Hồ Thanh Minh. Ba điểm tại Hàng Đẫy không chỉ giúp đội bóng Thủ đô cải thiện vị trí mà còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn trong hành trình phía trước.