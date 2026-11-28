Việc hình thành thói quen vận động từ tuổi học đường cũng phù hợp với tinh thần Công điện số 69/CĐ-TTg với phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Chung niềm đam mê, cùng chinh phục sàn đấu

Trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa còn đang làm quen với nếp học tập của năm đầu Tiểu học, Lê Minh Châu (lớp 1G5) đã thử sức tại sân chơi khiêu vũ thể thao cấp quốc gia. Ngay lần đầu tham dự Giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2026, diễn ra từ ngày 12 - 16/11, Minh Châu đã giành 2 huy chương đồng.

Lê Minh Châu tự tin thể hiện bước nhảy điêu luyện trong lần đầu tiên tham dự Giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2026.

Cùng tranh tài tại giải đấu này, anh trai của Minh Châu là Lê Quang Huy (lớp 4G4) mang về 7 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Với thế mạnh ở dòng Latin, Quang Huy giành vị trí cao nhất ở hai điệu Cha-cha-cha và Jive, đồng thời đạt thành tích ở các nội dung Rumba, Samba, Paso Doble và nội dung kết hợp Cha-cha-cha, Rumba.

Lê Quang Huy (lớp 4G4) xuất sắc mang về 7 huy chương tại Giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2026.

Ngày 26/11, tại Giải Khiêu vũ thể thao Hà Nội mở rộng năm 2026, Quang Huy tiếp tục giành 5 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Đáng chú ý là tấm huy chương vàng ở nội dung Latin hạng A, đòi hỏi vận động viên thể hiện thành thạo cả 5 điệu nhảy Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso Doble và Jive.

Khiêu vũ thể thao là hoạt động ngoại khóa được hai anh em lựa chọn theo đuổi từ những năm đầu tiểu học.

Trước đó, tại giải Dance for Life do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức ngày 18/10, Quang Huy giành 4 huy chương vàng, còn Minh Châu mang về 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Quang Huy cũng có thành tích nổi bật tại Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao quốc tế mở rộng Thăng Long 2026 (TLOC), với 2 huy chương vàng ở điệu Jive, Samba và 1 huy chương bạc ở điệu Rumba.

Chia sẻ về niềm vui sau những lần bước lên bục nhận huy chương, Quang Huy cho biết em thích nhất cảm giác được biểu diễn trên sân khấu, hòa mình vào âm nhạc và thể hiện những điệu nhảy đã luyện tập.

“Em thích điệu Jive vì nhạc vui, tiết tấu nhanh và có nhiều động tác thú vị. Mỗi lần thi đấu, em đều cố gắng tập trung, nhưng không quên thả mình vào điệu nhạc để cơ thể được giải phóng hoàn toàn. Mỗi lần đạt huy chương vàng, em rất vui, nhưng hiểu rằng bản thân sẽ vẫn cần luyện tập nhiều hơn để chinh phục những giải tiếp theo”, Quang Huy chia sẻ.

Thể thao học đường và cơ hội phát triển toàn diện

Đằng sau những tấm huy chương là quá trình tập luyện bền bỉ và sự đồng hành của gia đình. Bắt đầu từ niềm yêu thích khiêu vũ của cha mẹ, Quang Huy làm quen với bộ môn này khi vào lớp 1, còn Minh Châu bắt đầu tập luyện từ năm 4 tuổi. Đến nay, hai anh em lần lượt có 3 năm và gần 2 năm gắn bó với khiêu vũ thể thao, duy trì 4 buổi tập mỗi tuần bên cạnh việc học văn hóa.

Với Quang Huy, không phải buổi tập nào cũng dễ dàng. Có những ngày sau giờ học, em cảm thấy mệt nhưng vẫn cố gắng duy trì lịch tập. “Em nghĩ nếu muốn nhảy đẹp và thi đấu tốt thì phải chăm chỉ, không thể chỉ tập khi mình thích. Em cũng vui vì có em Châu cùng tập, hai anh em có thể xem và cổ vũ cho nhau”, Huy bày tỏ.

Hai anh em Lê Quang Huy (trái) và Lê Minh Châu (phải) không chỉ thi đấu trên sàn nhảy mà còn cùng nhau trau dồi kỹ thuật trong thời gian luyện tập ở nhà.

Khiêu vũ thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa sức bền, khả năng cảm thụ âm nhạc, kỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn. Đằng sau mỗi phần thi là nhiều giờ tập luyện để hoàn thiện động tác, làm chủ nhịp điệu và phối hợp ăn ý với bạn nhảy. Qua đó, học sinh không chỉ rèn luyện thể chất mà còn phát triển khả năng tập trung, sự tự tin và tinh thần hợp tác.

Từ câu chuyện của hai anh em có thể thấy, thể thao mang đến cho học sinh một không gian phát triển khác bên cạnh lớp học. Không chỉ hướng đến thi đấu hay thành tích, việc tham gia các môn thể thao còn tạo cơ hội để các em vận động, khám phá sở trường và học cách vượt qua giới hạn của bản thân.

Luôn hết mình trên sàn diễn và ...

... tự hào "khoe" thành tích sau cuộc đấu căng thẳng.

Vì vậy, phát triển thể thao học đường cần gắn với việc đa dạng hóa hoạt động, tạo điều kiện để học sinh lựa chọn những bộ môn phù hợp. Bên cạnh bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bơi lội, các hoạt động như khiêu vũ thể thao, võ thuật, thể dục nghệ thuật cũng có thể trở thành lựa chọn theo sở thích và năng lực của từng em.

Khi được tổ chức thường xuyên, phù hợp với lứa tuổi, hoạt động thể thao góp phần nâng cao thể lực, hình thành thói quen vận động và giúp học sinh cân bằng giữa học tập với đời sống tinh thần. Đây cũng là cơ hội để gia đình và nhà trường phát hiện, khuyến khích các em phát huy năng khiếu bên cạnh việc học văn hóa.

Việc hình thành thói quen vận động từ tuổi học đường cũng phù hợp với tinh thần Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Rõ ràng, khi thể thao trở thành một phần tự nhiên trong đời sống học đường, mỗi học sinh đều có cơ hội tìm thấy đam mê và phát huy thế mạnh của mình, từ đó có thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân trong tương lai.

Từ niềm yêu thích được gia đình khuyến khích, hai bạn nhỏ từng bước gắn bó với khiêu vũ thể thao, tích lũy kinh nghiệm qua các buổi tập và giải đấu. Kết quả đạt được không chỉ ghi nhận nỗ lực của hai học sinh mà còn cho thấy vai trò của việc tạo điều kiện để trẻ em tham gia các hoạt động thể thao từ sớm.