Được đánh giá cao hơn, Al Nassr chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cristiano Ronaldo có cơ hội đưa đội khách vượt lên ở phút 21. Sau pha xử lý trước khung thành, siêu sao người Bồ Đào Nha tung cú sút nhưng bóng lại dội xà ngang trong sự tiếc nuối.

Ronaldo kém duyên, Al Nassr nhọc nhằn giành 3 điểm trước Al Hazem (Ảnh: Al Nassr)

Tuy nhiên, Al Nassr không phải chờ đợi quá lâu để cụ thể hóa ưu thế. Phút 26, Samu Costa chọn đúng vị trí trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm bằng chân phải, đánh bại thủ môn Al Hazem và mở tỉ số cho đội khách.

Bàn thắng giúp Al Nassr chơi chủ động hơn. Đội bóng của Ronaldo tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo thêm sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, trong quãng thời gian còn lại, CR7 và đồng đội không thể thêm lần nào ghi bàn trong một vài cơ hội đáng chú ý.

Giành chiến thắng 1-0, Al Nassr có thêm 3 điểm quan trọng để tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu Saudi Pro League với 28 điểm, tạm xếp thứ 3. Cá nhân CR7 vẫn có 987 bàn và cần thêm 13 bàn nữa để cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.