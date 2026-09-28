Nghệ sĩ Hồng Đào gặp khó

Sinh năm 1962, Hồng Đào là nghệ sĩ gạo cội trưởng thành từ sân khấu kịch TP.HCM. Bà từng được biết đến rộng rãi với lối diễn hài duyên dáng trước khi mở rộng sang điện ảnh và chinh phục những vai diễn giàu chiều sâu tâm lý. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại, Hồng Đào trở lại Việt Nam và liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh đáng chú ý. Từ Thưa Mẹ Con Đi, Cua Lại Vợ Bầu, Ngôi Nhà Bươm Bướm đến Mang Mẹ Đi Bỏ, Cục Vàng Của Ngoại, Mai và Chị Dâu, nữ nghệ sĩ ngày càng cho thấy khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật.

Dấu mốc đáng chú ý trong chặng đường điện ảnh của Hồng Đào là vai bà Đào trong Mai. Nhân vật có vẻ ngoài sắc sảo nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương, đòi hỏi nữ nghệ sĩ phải thể hiện đồng thời sự lạnh lùng, cay nghiệt lẫn những khoảng lặng phía sau. Thành công của bộ phim với doanh thu 551 tỷ đồng cũng giúp vai diễn của Hồng Đào được đông đảo khán giả chú ý. Sau đó, bà tiếp tục xuất hiện trong những tác phẩm có màu sắc khác nhau, cho thấy bản thân không muốn bị đóng khung ở hình ảnh người mẹ hiền hay nghệ sĩ hài quen thuộc.

Hồng Đào đầu tư nhiều cho những phân đoạn tâm lý nặng trong Lên Hương. Ảnh: FBNV

Trong Lên Hương, Hồng Đào có màn thay đổi rõ nét khi hóa thân thành bà Mũi, một người phụ nữ cô độc, sống bất cần và làm chủ một cơ sở dịch vụ mai táng. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý, gia đình, lồng ghép yếu tố hài đen, lấy ngành dịch vụ tang lễ làm bối cảnh để kể câu chuyện về những rạn nứt gia đình, bí mật quá khứ và tình mẫu tử. Khác với nhiều nhân vật trước đây, bà Mũi gai góc, lạnh lùng nhưng bên trong chất chứa nhiều tổn thương. Chính sự đối lập này tạo thêm đất diễn cho Hồng Đào khai thác tâm lý nhân vật.

Thử thách đáng nhớ nhất của Hồng Đào trong quá trình quay phim là cảnh nằm trong quan tài. Theo nữ nghệ sĩ, phân đoạn được thực hiện vào ban đêm, toàn bộ khu vực quay được bọc kín. Bên trong chiếc quan tài có Hồng Đào và Võ Tấn Phát, trong khi nữ nghệ sĩ phải thắp nhang, nằm trong không gian chật hẹp và liên tục lẩm bẩm lời thoại. Không khí của cảnh quay vốn đã nặng nề, cộng thêm yêu cầu phải duy trì trạng thái tâm lý ổn định khiến phân đoạn này trở thành trải nghiệm đặc biệt với Hồng Đào.

Câu thoại mà Hồng Đào phải lẩm bẩm là: “Chúng tôi không cầu mong ai qua đời hết. Nếu mà qua đời, chúng tôi sẵn sàng để lo, tiễn quý vị đi một cách đẹp đẽ nhất”. Việc phải nói nhỏ và liên tục trong cổ họng khiến nữ nghệ sĩ rất mệt. Cảnh quay phải thực hiện đi thực hiện lại cho đến khi đạo diễn Khương Ngọc cảm thấy không khí đủ rợn người và đạt đúng trạng thái cần thiết. Đây không phải cảnh hành động hay phân đoạn đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, nhưng lại đặt nặng yêu cầu về cảm xúc và khả năng duy trì trạng thái nhân vật.

Vai bà Mũi đánh dấu một thử thách diễn xuất đáng nhớ của Hồng Đào.

Sau khi hoàn thành cảnh quay, Hồng Đào cho biết bản thân vẫn còn cảm giác rợn người và phải mất vài ngày mới thực sự thoát vai. Trải nghiệm này cho thấy mức độ nhập tâm của nữ nghệ sĩ với bà Mũi, đồng thời cũng phản ánh sự khác biệt của vai diễn so với những hình tượng người mẹ từng được bà thể hiện trên màn ảnh. Với một nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm sân khấu, việc vẫn bị trạng thái của nhân vật đeo bám sau khi đóng máy cho thấy đây là một trong những cảnh quay để lại ấn tượng mạnh.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn duy trì nhịp độ làm nghề đáng chú ý và liên tục thử sức với những hình tượng mới. Nếu bà Đào trong Mai mang nhiều góc khuất phía sau vẻ ngoài sắc sảo, thì bà Mũi của Lên Hương lại gai góc, cô độc và có phần bất cần. Những lựa chọn này cho thấy Hồng Đào đang tiếp tục mở rộng biên độ diễn xuất, từ một nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng với hài kịch trở thành gương mặt có nhiều màu sắc trên màn ảnh rộng.