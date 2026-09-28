BB Trần nói rõ lý do đóng Lên Hương

BB Trần gây chú ý khi góp mặt trong Lên Hương - dự án điện ảnh do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn. Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia bộ phim, nam diễn viên tiết lộ một phần xuất phát từ chính ngoại hình của mình.

Theo BB Trần, khi được hỏi vì sao phù hợp với vai diễn, anh cho biết: “Ở ngoài rất là lành mạnh nhưng được cái là có cái ngoại hình, cái ngoại hình nó phù hợp với cái vai diễn”. Anh cho biết đạo diễn Khương Ngọc thậm chí còn nói rằng nhìn anh từ đầu đến cuối vẫn có cảm giác 'tệ nạn'. Dù bước vào vai diễn cũng không cần hóa trang quá nhiều vẫn có thể tạo cảm giác đúng chất nhân vật. Cách nhận xét thẳng thắn, có phần cà khịa này cũng trở thành một trong những câu chuyện thú vị phía sau màn kết hợp của hai nghệ sĩ.

BB Trần trong phim Lên Hương.

BB Trần và Khương Ngọc vốn có mối quan hệ khá thân thiết. Nam diễn viên cho biết cả hai từng làm việc cùng nhau trong khoảng 2-3 bộ phim, đồng thời có thời gian tham gia gameshow và diễn chung trên sân khấu. Nhờ đã quen cách làm việc và hiểu ý nhau, quá trình phối hợp trong Lên Hương diễn ra tương đối nhanh chóng.

Lên Hương là bộ phim xoay quanh Tâm (Võ Tấn Phát), một thanh niên làm nghề giao vịt quay, đang rơi vào cảnh túng quẫn vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Trong lúc bế tắc, Tâm gặp bà Mũi (Hồng Đào), chủ một trại hòm ế khách. Từ đây, cả hai vướng vào một giao kèo đặc biệt liên quan đến nghi thức “nằm hòm cầu vận”.

BB Trần và Khương Ngọc từng nhiều lần hợp tác trước khi đến với Lên Hương.

Bộ phim khai thác không gian nghề mai táng nhưng không chỉ tập trung vào yếu tố kỳ lạ của nghi thức “ngủ hòm”. Phía sau câu chuyện là những biến cố gia đình, áp lực mưu sinh, tình mẫu tử và những bí mật được các nhân vật che giấu. Tác phẩm chính thức khởi chiếu từ ngày 18/9/2026.

Sự xuất hiện của BB Trần mang đến thêm một màu sắc khác cho dàn diễn viên vốn quy tụ nhiều thế hệ như Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Quốc Khánh, Hạ Anh và Thiếu Lan. Dù không phải gương mặt trung tâm của câu chuyện, nam diễn viên góp phần tạo thêm nét riêng cho thế giới nhân vật trong Lên Hương.

BB Trần tên thật là Trần Phan Quốc Bảo, sinh năm 1990 tại An Giang. Anh được biết đến từ nhóm hài BB&BG và các video parody trước khi phát triển sự nghiệp độc lập. Sau đó, nam nghệ sĩ mở rộng hoạt động sang phim ảnh, sân khấu, gameshow và nhiều chương trình giải trí.

Một trong những dấu ấn đặc trưng của BB Trần là khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt với những màn giả gái từng trở thành thương hiệu. Bên cạnh diễn xuất, anh từng gây chú ý khi tham gia các chương trình thực tế và được khán giả nhớ đến với lối chơi nhiều chiêu trò, hài hước.

Diễn viên BB Trần.

Năm 2026, BB Trần tiếp tục xuất hiện trong gameshow âm nhạc và gây chú ý với quyết định cắt mái tóc dài sau khoảng 10 năm. Việc tham gia Lên Hương cũng cho thấy nam nghệ sĩ vẫn tích cực duy trì hoạt động diễn xuất bên cạnh các chương trình giải trí.

Với Lên Hương, BB Trần tiếp tục có thêm một lần hợp tác cùng người đồng nghiệp thân thiết Khương Ngọc. Và lần này, chính nhận xét về vẻ ngoài “tệ nạn” của đạo diễn lại trở thành câu chuyện thú vị giúp khán giả hiểu hơn về lý do nam diễn viên nhận lời tham gia dự án.