Top 8 phim Hoa ngữ đat thị phần vân hợp cao trên 40%

Trong danh sách những phim Hoa ngữ có thị phần Vân Hợp vượt mốc 40%, nhiều tác phẩm gây chú ý nhờ tốc độ tăng nhiệt ấn tượng, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng từng tạo dấu ấn rõ nét trên đường đua phim truyền hình.

1. Cuồng Phong - 67,9%

Đứng đầu danh sách là Cuồng Phong, bộ phim hình sự lên sóng năm 2023 với sự tham gia của Trương Dịch và Trương Tụng Văn. Tác phẩm xoay quanh An Hân, cảnh sát hình sự tuyến đầu tại Kinh Hải, trong quá trình điều tra các thế lực tội phạm có tổ chức đã nhiều lần gặp trở ngại vì phía sau những đường dây này tồn tại mạng lưới bảo kê phức tạp. Phim do iQIYI sản xuất, gồm 39 tập và kết hợp các yếu tố hình sự, hành động, bí ẩn. Theo số liệu được người dùng tổng hợp, Cuồng Phong đạt thị phần Vân Hợp 67,9% và phá mốc 10.000 nhiệt sau 7 ngày.

2. Trục Ngọc - 55,1%

Trục Ngọc là tác phẩm cổ trang do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính, được iQIYI và Tencent Video phát hành trong năm 2026. Phim kể về Phàn Trường Ngọc, cô gái xuất thân từ gia đình bán thịt, tình cờ gặp Tạ Chinh - vị hầu gia lưu lạc đang che giấu thân phận và mang trong mình mối huyết thù kéo dài nhiều năm. Hai người quyết định tiến vào một cuộc hôn nhân giả nhưng dần nảy sinh tình cảm thật. Phim từng ghi nhận thị phần Vân Hợp 55,1%, mức được truyền thông Trung Quốc ghi nhận là thuộc nhóm rất cao trong lịch sử dữ liệu này.

3. Khánh Dư Niên 2 - 55%

Trương Nhược Quân và Lý Thấm tiếp tục đồng hành trong Khánh Dư Niên 2, phần tiếp theo của câu chuyện về Phạm Nhàn. Sau những biến cố ở phần đầu, Phạm Nhàn tiếp tục bước vào vòng xoáy quyền lực, triều đình và những bí mật liên quan đến thân thế. Lên sóng trên Tencent Video năm 2024, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ dàn diễn viên đông đảo cùng câu chuyện tiếp nối phần phim trước. Theo số liệu bạn cung cấp, Khánh Dư Niên 2 đạt thị phần 55% và phá mốc 30.000 nhiệt chỉ sau 57 phút.

4. Sinh Vạn Vật - 46,1%

Dương Mịch và Âu Hào đóng chính Sinh Vạn Vật, bộ phim lấy bối cảnh vùng nông thôn Lỗ Nam trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động. Nhân vật trung tâm Ninh Tú Tú phải đối mặt với những ràng buộc của gia đình, hủ tục và hoàn cảnh xã hội, từ đó từng bước tìm kiếm con đường sống và quyền tự quyết cho bản thân. Phim phát hành trên iQIYI, gồm 36 tập. Tác phẩm đạt thị phần Vân Hợp 46,1% và phá mốc 10.000 nhiệt sau 65 giờ.

5. Ở Rể - 41,8%

Ra mắt năm 2021, Ở Rể đưa Quách Kỳ Lân và Tống Dật trở thành cặp đôi được chú ý qua câu chuyện về Ninh Nghị. Từ một người đàn ông bước vào nhà họ Tô với thân phận con rể, Ninh Nghị dần cùng Tô Đàn Nhi gây dựng sự nghiệp, từng bước khẳng định năng lực trong giới kinh doanh. Bộ phim gồm 36 tập, kết hợp cổ trang, hài hước và tình cảm. Theo số liệu trên, Ở Rể đạt thị phần 41,8%, đồng thời phá mốc 10.000 nhiệt sau 10 ngày.

6. Hãy Để Tôi Tỏa Sáng - 41,7%

Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, bộ phim lên sóng Tencent Video năm 2025. Tác phẩm xoay quanh Hứa Nghiên và Thẩm Hạo Minh, một cặp vợ chồng bước vào hôn nhân vì lợi ích nhưng phía sau vẻ ngoài hào nhoáng lại tồn tại nhiều bí mật, tổn thương và những toan tính. Bộ phim từng vượt 27.000 điểm nhiệt ngay trong ngày đầu phát sóng. Theo số liệu được tổng hợp, thị phần Vân Hợp của phim đạt 41,7%, phá mốc 30.000 nhiệt sau 4 ngày.

7. Đầu Xuân Tươi Sáng - 40,3%

Đầu Xuân Tươi Sáng đánh dấu màn kết hợp của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong câu chuyện tình công sở kéo dài nhiều năm. Phim xoay quanh Loan Niệm, giám đốc sáng tạo nổi tiếng khó tính, và Thượng Chi Đào, cô gái trẻ rời quê đến Bắc Kinh tìm việc. Từ những va chạm trong công việc, cả hai dần bước vào mối quan hệ nhiều thay đổi. Phim phát hành trên Youku từ tháng 8/2026 và từng vượt 10.000 điểm nhiệt trên nền tảng. Theo số liệu bạn cung cấp, thị phần Vân Hợp đạt 40,3%, phá 10.000 nhiệt sau khoảng 76 giờ.

8. Tàng Hải Truyện - 40,1%

Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi đóng chính Tàng Hải Truyện, tác phẩm cổ trang phát hành trên Youku năm 2025. Phim theo chân Tàng Hải, người mang trong mình mối thù gia tộc sau biến cố khiến cả nhà bị sát hại. Từ hành trình tìm kiếm chân tướng, nhân vật từng bước tiến vào những cuộc đấu đá quyền lực và âm mưu nơi triều đình. Tàng Hải Truyện từng ghi nhận thị phần Vân Hợp cao nhất 40,1%, đồng thời duy trì vị trí dẫn đầu thị phần trong 23 ngày theo báo cáo Vân Hợp nửa đầu năm 2025. Phim cũng phá mốc 10.000 nhiệt sau 38 giờ lên sóng.

Từ dòng phim hình sự, cổ trang đến tình cảm đô thị, 8 tác phẩm cho thấy những bộ phim có sức hút lớn có thể tạo ra mức tập trung người xem rất cao trên thị trường phim trực tuyến.