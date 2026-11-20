Chị Trần Linh Chi (hàng dưới, thứ 2 từ phải sang), chủ doanh nghiệp Cini Candle tổ chức buổi workshop làm nến thơm cho những người cùng đam mê.

Buổi sáng, đường Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành rộn ràng người mua, người bán. Là một trong những tuyến đường lâu đời gắn với nghề kinh doanh hoa của đô thị Thanh Hóa, nơi đây từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu hoa. Cô Nguyễn Thị Loan, ở khu Đông Bắc Ga, đã có 10 năm là khách hàng thân thiết của cửa hàng hoa Tuấn Nga, số 34 Triệu Quốc Đạt. Chủ cửa hàng là bà Hoàng Thị Đào đã 78 tuổi, nhưng có gần 40 năm gắn bó với nghề bán hoa. Bà nhớ, những năm 1990, nơi đây mới chỉ có 3 hộ kinh doanh hoa. Đến nay, dọc tuyến đường đã có hàng chục cửa hàng lớn nhỏ. Nếu trước đây nguồn hoa chủ yếu được lấy từ làng hoa Đông Cương thì nay, thị trường phong phú hơn với nhiều loại hoa được nhập từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Từ những ngày đầu gây dựng cửa hàng, bà Đào đã truyền lại nghề cho con dâu. Chị Nguyễn Thị Nga được mẹ chồng truyền dạy từng chút một, từ cách chọn hoa, giữ hoa tươi đến kỹ thuật cắm hoa sao cho hài hòa, đẹp mắt. Càng gắn bó với nghề, chị càng tìm tòi, học hỏi để làm ra những sản phẩm mới, trong đó có cắm hoa quả nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Công việc thường bắt đầu từ 6 giờ sáng, nhiều hôm chị vẫn phải thức đến đêm muộn, thậm chí nửa đêm để hoàn thành đơn hàng. “Làm nghề này vất vả, giờ giấc cũng không cố định, thức khuya dậy sớm nhưng tôi vui vì được làm công việc mình yêu thích. Nhất là khi nhìn thấy sản phẩm mình làm ra được khách hàng đón nhận, những khách quen nhiều năm vẫn tin tưởng, tìm đến cửa hàng, tôi càng có thêm động lực để gắn bó với nghề”, chị Nga chia sẻ.

Cũng trên đường Triệu Quốc Đạt, gần Trung tâm Thương mại Vincom, Shop hoa Hoàng Nga là địa chỉ kinh doanh nhiều loại hoa tươi, hoa lụa, hoa lan hồ điệp Đà Lạt. Với 23 năm gắn bó với nghề cắm hoa, chị Hoàng Thị Nga luôn tìm tòi, đổi mới cách phối hoa, lựa chọn kiểu dáng và mở rộng các dòng sản phẩm để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Tình yêu với hoa và sự kiên trì với nghề đã giúp chị duy trì công việc kinh doanh qua nhiều năm. Không chỉ có đường Triệu Quốc Đạt, các tuyến phố Lê Hoàn, Bà Triệu... cũng tập trung nhiều cửa hàng hoa tươi với chủng loại ngày càng phong phú. Bên cạnh những người gắn bó lâu năm với nghề, vào các dịp lễ, tết, nhiều phụ nữ còn tranh thủ kinh doanh hoa theo thời vụ, vừa tăng thêm thu nhập, vừa mang sắc màu tươi mới đến các không gian sống.

Rời những cửa hàng hoa tươi nơi phố thị, chúng tôi về thôn Trung Thành, xã Thắng Lợi, cơ sở hoa tươi bất tử Việt Uyên của bà Lê Thị Việt. Cơ duyên đến với nghề làm hoa tươi bất tử của bà Việt bắt đầu từ những năm tháng đi làm giúp việc tại Thái Lan. Tại đây, bà may mắn làm việc cho một gia đình có nghề sản xuất hoa tươi bất tử. Từ sự tò mò ban đầu, bà dần tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật xử lý hoa và được gia đình truyền dạy nghề. Năm 2005, bà trở về nước, nhưng phải đến năm 2008 mới chính thức bắt tay vào sản xuất hoa bất tử. “Lúc đầu, nhiều người thấy tôi làm cũng bảo nghề này lạ, không biết có ai mua không. Nhưng tôi nghĩ mình đã học được nghề thì cứ kiên trì làm, vừa làm vừa tìm cách giới thiệu sản phẩm. Đến nay, cơ sở được nhiều người biết đến, tôi cũng vui vì công việc mình theo đuổi đã có kết quả”, bà Việt chia sẻ.

Từ sản phẩm đầu tiên là hoa hồng bất tử, ngày nay cơ sở còn sáng tạo nhiều mẫu hoa bất tử từ hoa sen, hoa súng, hoa cúc... Mỗi sản phẩm đều đòi hỏi sự tỉ mỉ trong lựa chọn nguyên liệu, xử lý và tạo hình để giữ được vẻ đẹp tự nhiên của hoa. Mỗi năm cơ sở hoa tươi bất tử Việt Uyên tạo ra hàng trăm sản phẩm, giá bán từ 180.000 đồng đến hơn 10 triệu đồng/sản phẩm. Hiện cơ sở hoa tươi bất tử Việt Uyên có từ 6-7 lao động, chủ yếu là phụ nữ trong thôn, với mức tiền công khoảng 200.000 đồng/ngày. Theo giới thiệu của cơ sở, sản phẩm có thể lưu giữ vẻ đẹp trong khoảng 10 năm nếu được bảo quản phù hợp. Cơ sở đang chuẩn bị nâng cấp hoa tươi bất tử từ sản phẩm OCOP 3 sao lên 4 sao. Cuối tháng 10/2026, sản phẩm hoa tươi bất tử Việt Uyên tham gia Chương trình livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương do xã Thắng Lợi tổ chức. Theo bà Việt, những hoạt động như vậy giúp sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, được nhiều người biết đến và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ một nghề mới, cơ sở hoa tươi bất tử Việt Uyên từng bước tạo dựng được thị trường, đồng thời chuyển giao công nghệ làm hoa bất tử cho một số đơn vị như hoa tươi bất tử 3T - Mê Linh (Hà Nội), hoa tươi bất tử Thiện Phúc (Đà Nẵng) và các cơ sở tại Đồng Tháp. Con gái bà Việt cũng tiếp nối công việc của mẹ, góp phần duy trì và phát triển nghề.

Không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ vẻ đẹp của những bông hoa, sự sáng tạo của phụ nữ còn được thể hiện qua những sản phẩm thủ công mang dấu ấn riêng. Tại phường Hạc Thành, chị Trần Linh Chi, chủ doanh nghiệp Cini Candle, dành nhiều thời gian cho công việc làm nến thơm thủ công, kết hợp nguyên liệu và sự khéo léo để tạo nên những sản phẩm vừa có giá trị sử dụng, vừa đáp ứng nhu cầu làm đẹp không gian sống.

Bà Lê Thị Việt, xã Thắng Lợi đã có 18 năm gắn bó với nghề làm hoa tươi bất tử.

Với niềm đam mê và quá trình tìm tòi, thử nghiệm, chị Linh Chi từng bước hoàn thiện kỹ thuật, sáng tạo những mùi hương và định hình phong cách riêng cho sản phẩm. Sáp, hương liệu, bấc nến và khuôn tạo hình là những nguyên liệu quen thuộc trong quá trình chế tác. Cini Candle ưu tiên sử dụng các loại sáp có nguồn gốc thiên nhiên như sáp ong, sáp đậu nành, kết hợp với tinh dầu nhập khẩu. Việc lựa chọn nguyên liệu được cơ sở chú trọng nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng, mùi hương và kiểu dáng phù hợp với nhu cầu của khách hàng. “Với tôi, làm nến thơm không đơn thuần là một công việc mà còn là niềm yêu thích. Mỗi lần hoàn thành một sản phẩm, được ngắm nhìn thành quả do chính tay mình làm ra, tôi cảm thấy rất vui và có thêm cảm hứng để tiếp tục sáng tạo. Những sản phẩm ấy không chỉ mang đến hương thơm, vẻ đẹp cho người nhận, cho không gian sống của khách hàng mà bản thân người làm ra chúng cũng nhận được niềm vui, sự hài lòng từ công việc mình yêu thích”, chị Chi chia sẻ.

Bên cạnh sản xuất, Cini Candle còn tổ chức các buổi workshop làm nến thơm vào dịp 20/10, 20/11, thu hút sự tham gia của nhiều chị em phụ nữ. Không gian trải nghiệm giúp người tham gia tự tay lựa chọn mùi hương, tạo hình và hoàn thiện sản phẩm của mình. Qua đó, công việc làm nến không chỉ dừng ở hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn mở rộng sang dịch vụ trải nghiệm sáng tạo.

Dù mỗi người lựa chọn một công việc, một cách sáng tạo khác nhau, điểm chung ở những người phụ nữ mà tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện là tình yêu dành cho cái đẹp và sự kiên nhẫn với nghề. Với họ, niềm vui không chỉ nằm ở việc sản phẩm được khách hàng đón nhận, mà còn ở cảm giác được làm công việc mình yêu thích, được gửi gắm ý tưởng và sự sáng tạo vào từng thành phẩm. Những việc làm ấy đang góp thêm sắc màu cho đời sống, đồng thời mở ra những hướng sinh kế từ chính niềm đam mê của người phụ nữ.