Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm thủ lĩnh, nghĩa quân Ba Đình. (Ảnh: Mai Luận).

Căn cứ Ba Đình ở xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa gắn liền với phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa chống thực dân pháp xâm lược xâm lược cuối thế kỷ XIX. Đây cũng là “pháo đài thép” sau lũy tre làng được xây dựng giữa vùng đồng lầy phía đông bắc tỉnh nhằm chủ động chặn đánh quân Pháp từ phía bắc tiến vào xứ Thanh, kiểm soát con đường chiến lược bắc-nam. Thực dân Pháp phải huy động tới 6.000 sĩ quan, binh lính, tập trung vũ khí khí tài, hỏa lực, tổ chức nhiều lần tấn công, bao vây, đánh lấn khu căn cứ từ ngày 18/12/1886 đến 21/1/1887. Chiến khu Ba Đình luôn đứng vững bởi thế trận lòng dân, tinh thần hiệp đồng tác chiến, chiến đấu dũng cảm của các văn thân, sĩ phu, dũng sĩ yêu nước.

Cùng với việc xây dựng hồ sơ, được xếp hạng Khu di tích lịch sử quốc gia, quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, lồng ghép giáo dục truyền thống lịch sử trong chương trình giáo dục kiến thức địa phương; thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện và đã cơ bản hoàn thành trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Ba Đình.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, trao đổi tại nơi tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình. (Ảnh: Mai Luận)

Năm nay, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886-2026) vào ngày 26/11 tại Khu di tích lịch sử Ba Đình.

Cũng trong dịp này sẽ diễn ra Lễ cầu siêu các nghĩa quân Ba Đình, triển lãm chuyên đề về Khởi nghĩa Ba Đình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng tại các sân vận động, trung tâm văn hóa, địa điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn xã Ba Đình.

Hoạt động tuyên truyền về truyền thống yêu nước, phong trào Cần Vương, căn cứ Ba Đình, sự hy sinh to lớn của các vị thủ lĩnh Đinh Công Tráng, Phạm Bành, Nguyễn Đôn Tiết cùng các bậc tiền nhân cũng được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hạ tầng số, mạng xã hội

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành thi công bãi đỗ xe. (Ảnh: Mai Luận)

Tham dự buổi làm việc vào buổi chiều ngày 19/11 tại xã Ba Đình, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa trao đổi tiếp tục tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm, nhất là tổ chức hình thức cổ động trực quan trên phạm vi toàn tỉnh, gắn kết với chuỗi hoạt động mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các ngành, địa phương, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực triển khai toàn diện công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình; đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện sân khấu, khánh tiết, cơ sở vật chất, các điều kiện tổ chức các hoạt động, phối hợp tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền phục vụ nhân dân; chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan. (Ảnh: Mai Luận).

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thiện hạng mục đang thi công, bổ sung cây xanh, tổ chức nghiệm thu vào chiều ngày 20/11 và giao Ủy ban nhân dân xã Ba Đình tiếp nhận hiện trạng, quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Trước mắt là huy động thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang nông thôn, phối hợp chặt chẽ với các ngành tổ chức thành công chuỗi hoạt động và Lễ kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Ba Đình.