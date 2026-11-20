Dự chương trình có các cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên và đại biểu trên địa bàn TP Hà Nội. Sự xuất hiện và giao lưu của Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho gây ấn tượng và truyền cảm hứng tới khán giả.

Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho giao lưu, truyền cảm xúc tích cực tới khán giả.

Chương trình chiếu phim giới thiệu, trình chiếu 2 phim tài liệu do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất: “Niềm tin dưới bóng cờ” và “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Những thước phim góp thêm nhiều góc nhìn về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phim “Niềm tin dưới bóng cờ” của tác giả kịch bản: Nguyễn Mai Anh, đạo diễn: Nguyễn Diệu Hoa. Phim khắc họa chân dung Đại tá, Tiến sĩ, nhạc sĩ Doãn Nho, người nghệ sĩ - chiến sĩ đã dành trọn đời sáng tác phục vụ bộ đội và nhân dân. Sứ mệnh soi đường của văn hóa được minh chứng bằng một cuộc đời cống hiến cụ thể.

Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho bày tỏ cảm xúc tại buổi chiếu phim qua những ca từ của bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” do ông phổ nhạc từ lời thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh, lan tỏa tình đoàn kết, tinh thần lạc quan... Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho thể hiện niềm tin vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; nhắn nhủ thế hệ trẻ sống cống hiến, tiên phong, bản lĩnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân trao hoa tặng đại diện các đoàn làm phim.

Hình ảnh trong phim tài liệu “Niềm tin dưới bóng cờ” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

Phim “Văn hóa còn thì dân tộc còn”, tác giả kịch bản là Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Hiệp, đạo diễn Phạm Hồng Thắng. Phim làm rõ vai trò của văn hóa, văn học nghệ thuật trong xây dựng khối đại đoàn kết và cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta.