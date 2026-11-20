Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Văn Biện thực hiện nghi lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Duy Bình tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời thực hiện nghi lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt hai liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Liệt sĩ Lê Duy Bình, sinh năm 1957, tại số nhà 54 Hoàng Hoa Thám, thị xã Thanh Hóa (nay thuộc phường Hạc Thành).

Liệt sĩ Vũ Hữu Đãi, sinh năm 1960, thôn Tân Hà, xã Đông Hương, huyện Đông Sơn (nay là phố Phan Đình Phùng, phường Hạc Thành).

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hai thanh niên Bình và Đãi đều lên đường nhập ngũ thuộc Quân đoàn 4, tham gia chiến đấu và anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Lãnh đạo phường Hạc Thành thực hiện nghi lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Hữu Đãi tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt hai liệt sĩ được tổ chức trang trọng, chu đáo, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hạc Thành đối với những người con đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.