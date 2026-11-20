Sinh viên thế hệ mới 2026 mang đến cuộc đối đầu giữa hai đại diện: Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP HCM và Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng (UTE). Hai đội giới thiệu những dự án ứng dụng tri thức và công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn, hướng tới tạo giá trị cho cộng đồng.

Đội thi Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP HCM.

Đội UEL mang đến dự án “Giữ một nghề dệt nên tương lai”, với mục tiêu bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm tại Gia Lai. Nhóm hướng tới số hóa hoa văn, truyền thông câu chuyện văn hóa gắn với sản phẩm và xây dựng nền tảng cho phép khách hàng lựa chọn họa tiết theo sở thích để nghệ nhân thực hiện theo đơn đặt hàng. Thông qua mã QR, người mua có thể tìm hiểu ý nghĩa hoa văn và văn hóa cộng đồng người Jrai.

So với vòng Tuyển chọn, nhóm đã mở rộng sản phẩm từ khăn thổ cẩm sang ví, túi, đồng thời hướng tới xây dựng thương hiệu và kết nối các tổ chức tại địa phương để duy trì hoạt động truyền dạy nghề. Nhóm dự kiến trích một phần doanh thu cho mỗi lớp học nghề, kết nối hoạt động kinh doanh với việc tạo đầu ra sản phẩm và trao truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Đội thi Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng (UTE).

Trong khi đó, đội UTE giới thiệu dự án Sign sound - Kính AR giúp người khiếm thính tương tác với cộng đồng. Giải pháp ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ chuyển đổi lời nói thành nội dung trực quan, giúp người khiếm thính tiếp nhận thông tin thuận tiện hơn.

Dự án chú trọng khả năng chuyển đổi những khác biệt trong ngôn ngữ địa phương thành nội dung dễ hiểu. Nhóm tập trung phát triển phần mềm, tối ưu thiết bị và cải thiện tốc độ xử lý, giảm độ trễ từ khoảng 0,5 giây xuống còn 0,25 giây. Giải pháp cũng hướng tới khả năng tích hợp trên nhiều thiết bị, nền tảng.

Sân khấu hóa và phản biện với nhiều tình huống bất ngờ

Ở phần thi Sân khấu hóa, hai đội lựa chọn cách kể câu chuyện dự án bằng ngôn ngữ nghệ thuật, đưa yếu tố văn hóa vùng miền vào phần trình diễn.

Đội UEL sử dụng âm nhạc và hình ảnh văn hóa Tây Nguyên để tái hiện câu chuyện nghề dệt thổ cẩm, từ những hoa văn được trao truyền qua nhiều thế hệ đến trăn trở về việc đưa sản phẩm truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Đội UTE lựa chọn bài chòi - loại hình nghệ thuật dân gian gắn với văn hóa miền Trung – để thể hiện trên sân khấu. Các thành viên đều thuộc khối kỹ thuật, lại di chuyển khoảng cách xa nên không có sự hỗ trợ của các bạn sinh viên trong trường. Nhóm đã chủ động tìm hiểu, làm quen với loại hình nghệ thuật còn khá mới mẻ và nhiều lần điều chỉnh để hoàn thiện tiết mục.

Sự đầu tư của hai đội trong việc đưa yếu tố văn hóa vùng miền vào sân khấu được các giám khảo ghi nhận.

MC Khánh Vy chia sẻ: “Nếu Sân khấu hóa là nơi thể hiện khả năng sáng tạo thì phần Phản biện dự án là thử thách về tư duy, bản lĩnh và khả năng ứng biến của các đội”.

Ở phần phản biện, UEL sử dụng chiến thuật “giả khờ” trong phần thể hiện trước đó, khiến đội bạn gọi tên những gương mặt sáng giá làm đối thủ. Áp lực thời gian và những tình huống ngoài dự kiến khiến các thành viên UTE chưa thể hiện hết ý tưởng, song đội vẫn tự tin giới thiệu dự án do chính mình tạo nên.

Các giám khảo đặt vấn đề về khả năng phát triển lâu dài của hai dự án, từ tiếp cận người dùng, chứng minh hiệu quả thực tế đến duy trì hoạt động sau khi cuộc thi kết thúc.

Đồng hành cùng hai đội, Hoa hậu Phạm Hoàng Thu Uyên chia sẻ: “Các bạn trẻ không chỉ năng động, nỗ lực mà còn rất giỏi. Thúy Uyên mong rằng mình sẽ đóng góp đưa dự án đến gần với cộng đồng hơn, lan tỏa rộng hơn”. Cô cũng dành tặng hai đội tiết mục múa Nghiêng nước nghiêng thành (sáng tác Tuấn Cry, sản xuất Masew).

Ban giám khảo đứng trước lựa chọn khó khăn

GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần làm chủ dự án của cả hai đội, đặc biệt ấn tượng với sự tự tin của các thành viên UTE khi bảo vệ sản phẩm do chính mình phát triển. Theo giám khảo, tâm huyết của các bạn được thể hiện rõ qua ánh mắt, lời nói và cách trình bày dự án.

TS. Hà Ánh Phượng nghiêng về UEL bởi cách nhóm kết nối giá trị văn hóa với tư duy kinh tế hiện đại, đồng thời đánh giá cao khả năng trả lời đúng trọng tâm trong phần phản biện.

CEO Nguyễn Văn Thanh ghi nhận nỗ lực của cả hai đội khi vượt qua nhiều đối thủ để có mặt tại vòng thi này. Theo ông, sự chênh lệch giữa hai đội rất nhỏ, thể hiện qua việc ba giám khảo đưa ra những lựa chọn khác nhau. Việc một đội phải dừng bước không làm giảm đi giá trị và những nỗ lực mà các thành viên đã thể hiện trong suốt hành trình.

Tập 5 Sinh viên thế hệ mới 2026 phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy, ngày 21/11/2026 trên VTV3.