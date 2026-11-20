Hình ảnh bánh croissant kẹp chả được anh Linh chia sẻ vui trên mạng xã hội Threads. Ảnh: linh164.

Ngày 10/11, Lê Cận Linh (29 tuổi, sống tại TP.HCM) nhận được đồ ăn do gia đình ở quê gửi vào. Nhà hết bánh mì, anh quyết định tận dụng những chiếc croissant (bánh sừng bò) sẵn có, nướng nóng rồi ăn cùng giò, chả.

Không ngờ, sự kết hợp ngẫu hứng này lại tạo nên một món ăn khá hợp khẩu vị. Linh chụp ảnh đăng lên mạng xã hội Threads.

“Tôi đăng bài cho vui thôi, không nghĩ mọi người lại quan tâm và làm theo nhiều như vậy”, anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tò mò thưởng thức

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, "croissant kẹp giò, chả" nhanh chóng được nhiều bạn trẻ tìm mua hoặc tự làm tại nhà. Lê Anh Đức (21 tuổi, Hà Nội) là một trong những người sớm trải nghiệm món ăn này.

Chia sẻ của Đức về món croissant kẹp chả trên mạng xã hội hút 1,7 triệu view chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: Lê Anh Đức.

"Trước đó, croissant kẹp kem từng là trào lưu. Tôi nghĩ croissant kẹp giò, chả cũng có thể tạo thành xu hướng tương tự nên quyết định ăn thử và quay video", Đức kể.

Theo Đức, sự kết hợp này không quá kỳ lạ như nhiều người tưởng tượng. Về cơ bản, món ăn vẫn khá giống bánh mì kẹp giò, chả truyền thống, chỉ khác phần vỏ bánh có hương bơ rõ hơn và kết cấu mềm xốp.

Tương tự, Kita (23 tuổi, TP.HCM) tình cờ thưởng thức croissant kẹp giò, chả khi ghé một quán cà phê vừa bắt đầu phục vụ món ăn này.

Theo Kita, thoạt nhìn, cách kết hợp bánh sừng bò với chả lụa có phần lạ lẫm. Tuy nhiên, khi ăn thử, cô nhận thấy món bánh khá dễ ăn, hương bơ sữa đặc trưng của croissant hòa quyện tương đối hài hòa với vị mặn của chả.

Kita cho biết tại quán, bánh croissant và chả lụa được bán riêng, với giá lần lượt khoảng 35.000-40.000 đồng/chiếc bánh và 22.000 đồng/100 g chả. Cô gọi hai món rồi nhờ nhân viên kẹp chả vào bánh để thưởng thức.

“Tôi chủ yếu tò mò muốn biết món đang gây chú ý trên mạng có hương vị thế nào", cô chia sẻ.

Quán cà phê nhanh chóng "bắt trend"

Quán cà phê P Moments Alley (Long Biên, Hà Nội) là một trong những địa điểm đầu tiên đưa món croissant kẹp giò, chả vào thực đơn. Kiều Anh, đại diện truyền thông, cho biết quán bắt đầu mở bán món bánh từ khoảng giữa tháng 11, nhận sự quan tâm của đông đảo thực khách.

Quán cà phê ở Hà Nội mở bán món bánh sừng bò kẹp chả ngay được 1 bài đăng trên Threads vô tình gợi ý ý tưởng. Ảnh: P Moments.

Theo Kiều Anh, ý tưởng bắt nguồn từ một bài đăng trên Threads về cách kết hợp bánh sừng bò với giò, chả. Quán vẫn quyết định thử nghiệm vì nhận thấy món ăn khá thú vị.

Do croissant vốn đã có trong thực đơn, quán chỉ cần bổ sung giò, chả để tạo thành món mới. Sau khi video giới thiệu được đăng tải, món bánh của quán bất ngờ lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

“Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đây là món ăn vui, có thể khiến khách thích thú vì sự mới lạ. Không ngờ mọi người lại hưởng ứng nhiều đến vậy”, Kiều Anh cho biết.

Hiện mỗi chiếc croissant kẹp giò chả được quán bán với giá 45.000 đồng, trong khi bánh sừng bò thông thường có giá 29.000 đồng. Theo đại diện quán, lượng bán ra mỗi ngày có thể lên tới 100 chiếc, vượt dự tính ban đầu.

Ngoài phiên bản giò chả thông thường, quán còn thử nghiệm thêm các cách kết hợp với sốt dầu trứng, ruốc và pate để tạo hương vị mới.

Tại Gia Lai, quán cà phê Lơ Mer cũng vừa đưa croissant kẹp chả lụa vào thực đơn.

Mai Đỗ Công, chủ quán, cho biết mới khai trương khoảng 10 ngày. Nhận thấy món croissant kẹp chả lụa chưa phổ biến tại khu vực, anh quyết định nhanh chóng thử nghiệm để khách hàng địa phương có thêm lựa chọn mới.

Quầy bán bánh sừng bò kẹp chả tại quán cà phê của anh Công ở Gia Lai. Ảnh: Lơ Mer Bờ Kè.

Quán dự kiến bán món bánh với giá 39.000-42.000 đồng. Để giữ mức giá phù hợp, anh Công lựa chọn croissant sản xuất theo dây chuyền công nghiệp thay vì loại cán tay thủ công vốn có giá thành cao hơn.

Trước khi mở bán, Công mời một số người quen dùng thử. Phần lớn nhận xét món ăn có sự kết hợp khá hài hòa, dù chưa thực sự nổi bật đến mức khiến người thưởng thức phải trầm trồ.

Theo Công, croissant kẹp giò, chả có tiềm năng thu hút sự chú ý nhờ yếu tố mới lạ, song sức hút này có thể chỉ mang tính thời điểm. Do mới mở bán, quán cần thêm thời gian để đánh giá lượng khách và mức độ đón nhận thực tế.

Nếu nhận được phản hồi tích cực, anh dự định tiếp tục thử nghiệm các cách kết hợp nguyên liệu khác để tạo sự khác biệt và duy trì sức hút cho món bánh.