Quang cảnh buổi lễ đúc đại trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống.

Chiếc đại trống đồng được chế tác theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ, có đường kính mặt 1m, chiều cao 82cm - con số tượng trưng cho 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên thân trống khắc họa trang trọng nhiều hình ảnh gắn với những dấu mốc lịch sử hào hùng và biểu tượng thiêng liêng của đất nước như: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử; lá cờ Quyết thắng tung bay trên nóc hầm Đờ Cát; xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập; Cột cờ Lũng Cú và Cây đa Tân Trào.

Buổi lễ có sự tham dự của đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo hội viên Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa.

Sản phẩm được thực hiện tại xưởng đúc đồng của Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ích Hoàn ở làng nghề truyền thống Trà Đông (xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa), với ngọn lửa thiêng khai bếp được rước từ đền thờ Thánh đúc đồng Khổng Minh Không.

Được thành lập năm 2004, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm khôi phục, bảo tồn di sản, trong đó có Dự án “Hành trình trống đồng theo chân Bác”.

Trước đó, Hội đã tổ chức đúc và dâng tặng 24 chiếc trống đồng cho các địa phương có di tích lịch sử - văn hóa gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cả trong và ngoài nước.

Các nghệ nhân thực hiện rót đồng vào khuôn.

Việc đúc và trao tặng đại trống đồng lần này không chỉ khép lại trọn vẹn “Hành trình trống đồng theo chân Bác” như dải non sông liền một mối, mà còn thể hiện tình cảm sâu nặng của người dân xứ Thanh đối với vùng đất địa đầu Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ.

Các đại biểu chiêm ngưỡng hình hài trống sau khi tháo khuôn

Theo kế hoạch, lễ bàn giao và trao tặng chiếc đại trống đồng sẽ được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang vào ngày 21/12/2026.

Khi hiện diện tại mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, chiếc trống lễ sẽ trở thành kỷ vật linh thiêng và “Đại sứ văn hóa” kết nối nghĩa tình bền chặt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Tuyên Quang.