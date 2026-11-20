15 năm gắn bó với sân khấu

Trước khi về Công an xã Tây Thái Ninh, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng có 15 năm làm công tác tham mưu về văn hóa, văn nghệ ở Công an tỉnh, đảm nhiệm vị trí chuyên viên chính trong lĩnh vực này. Anh trực tiếp tham mưu, đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ trong lực lượng.

Trong những năm ấy, anh đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn các chương trình của Công an tỉnh tham gia 7 kỳ liên hoan, hội diễn do Bộ Công an tổ chức. Anh cũng là tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật và lễ kỷ niệm do Công an tỉnh tổ chức nhân các ngày lễ lớn của đất nước và của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng tại Gala tổng kết Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XIII, năm 2025.

Đằng sau mỗi chương trình là cả một quá trình chuẩn bị, từ lên ý tưởng, chọn nội dung đến dàn dựng, hướng dẫn tập luyện và phối hợp với các lực lượng tham gia. Kinh nghiệm và sự sáng tạo của Trung tá Nguyễn Thanh Tùng qua từng khâu đã góp phần tạo dấu ấn riêng cho các chương trình, tiết mục của Công an tỉnh.

Tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CAND năm 2010, anh giành một Huy chương Bạc. Qua các kỳ liên hoan, hội diễn, anh tham mưu về chuyên môn và trực tiếp hướng dẫn tập luyện, góp phần giúp các tiết mục của Công an tỉnh giành 7 Huy chương Vàng và 15 Huy chương Bạc. Đến Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XIII năm 2025, những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng Giải thưởng Cống hiến.

Cùng với công việc dàn dựng, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng còn trực tiếp biểu diễn và trở thành giọng ca quen thuộc trên Truyền hình CAND (ANTV). Anh tham gia ghi hình 14 chương trình ca nhạc thuộc chuyên đề Văn hóa CAND, phát sóng trên VTV1 và ANTV. Anh cũng biểu diễn trong các chương trình truyền hình trực tiếp tại Liên hoan Phát thanh – Truyền hình CAND lần thứ XIV năm 2024, Đại hội Thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX năm 2025 và nhiều hoạt động lớn khác của Bộ Công an. Qua những chương trình ấy, hình ảnh người chiến sĩ Công an hiện lên gần gũi, giàu tình cảm.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng ghi nhiều dấu ấn trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của lực lượng CAND trong 15 năm công tác chuyên môn.

Tiếp nối niềm đam mê ở cơ sở

Tháng 9/2025, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng được điều động về Công an xã Tây Thái Ninh, làm việc tại Tổ địa bàn số 1. Anh nhanh chóng thích nghi với công việc ở cơ sở, chủ động triển khai các nhiệm vụ được chỉ huy Công an xã phân công. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở hai năm liên tiếp, 2025 và 2026.

Ở cương vị mới, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng vẫn dành thời gian cho văn nghệ bên cạnh công tác chuyên môn. Được chỉ huy Công an xã động viên, tạo điều kiện, anh tiếp tục tham gia các chương trình văn hóa, văn nghệ và hoạt động phong trào do đơn vị, địa phương và Công an tỉnh tổ chức. Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm nghề giúp anh tiếp tục góp sức làm phong phú đời sống tinh thần và tăng thêm sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên cương vị công tác tại Công an xã Tây Thái Ninh.

Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng được mời dự chương trình gặp mặt, biểu dương các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa CAND do Bộ Công an tổ chức. Với anh, đây là sự ghi nhận dành cho những năm tháng gắn bó với công tác văn hóa, văn nghệ của Công an tỉnh. Từ sân khấu hội diễn đến các hoạt động phong trào ở cơ sở, anh vẫn góp sức bằng chính sở trường và niềm say mê đã theo mình qua nhiều năm công tác.