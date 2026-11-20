MV kể câu chuyện về những cô giáo trẻ rời phố thị, vượt núi băng rừng để mang con chữ đến với trẻ em ở những bản làng xa xôi. Trong MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, hai nữ nghệ sĩ hóa thân thành những giáo viên vùng cao, đối diện với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đường sá hiểm trở và hành trình vận động học sinh đến lớp. Những hình ảnh núi rừng, ruộng bậc thang cùng cuộc sống của trẻ em vùng cao góp phần khắc họa những nhọc nhằn phía sau công việc "gieo" con chữ.

NSƯT Tân Nhàn hoá thân thành cô giáo vùng cao, vượt khó "gieo chữ" đến bản làng.

Không lựa chọn cách thể hiện phô diễn kỹ thuật, NSƯT Tân Nhàn và Thu Hà mang đến phần song ca nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Qua đó, hai nghệ sĩ muốn gửi lời tri ân đến những người giáo viên đang âm thầm cống hiến, đặc biệt là các thầy cô công tác tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. NSƯT Tân Nhàn chia sẻ, quá trình thực hiện MV giúp cô và Thu Hà hiểu hơn về những vất vả của giáo viên vùng cao. Đằng sau mỗi lớp học không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn có sự kiên trì, yêu thương và trách nhiệm với tương lai của học trò. “Là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy, chúng tôi thấu hiểu những vất vả, khó khăn và cả những trăn trở của các thầy cô trên hành trình gieo chữ. Bởi vậy, chúng tôi càng trân trọng sự kiên trì, lòng tận tụy và những nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để mang tri thức đến với các em nhỏ, đặc biệt là ở những vùng đất còn nhiều gian khó", PGS. TS. NSƯT Tân Nhàn bày tỏ.

Một điểm đáng chú ý của dự án là sự tái hợp của hai người bạn đã gắn bó gần 25 năm. Cùng xuất thân từ những miền quê Hà Nam và Hưng Yên, cả hai gặp nhau khi trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, năm 2002.

Từ những ngày đầu cùng học tập, theo đuổi đam mê đến khi trở thành đồng nghiệp, NSƯT Tân Nhàn và ca sĩ Thu Hà vẫn duy trì sự đồng hành.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, PGS. TS. NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Phần thưởng ghi nhận những thành tích của cô trong đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế. Với Tân Nhàn, hoạt động nghệ thuật và công việc giảng dạy luôn song hành. Bên cạnh vai trò ca sĩ, cô dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo, nghiên cứu và truyền nghề cho các thế hệ học trò. Đáng chú ý, ngày 19/11 cũng đánh dấu tròn một năm nữ nghệ sĩ được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Nghệ thuật.