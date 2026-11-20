Quán cơm tấm của bà Lan chuyển sang bán mang đi sau khi mở cửa trở lại. Ảnh: Huyền Trang.

Khoảng 6h sáng, bà Lan vừa bày thức ăn lên quầy thì điện thoại reo. “Cô ơi, mang về, sườn bì chả trứng, thêm 2 hột gà, 3 hộp nha cô”, giọng khách vang lên ở đầu dây bên kia.

“Đặt hàng ghé lấy phải không, để chuẩn bị liền”, bà cười đáp. Vừa đặt điện thoại xuống, bà nhanh tay xắt sườn, chiên trứng, cắt chả rồi lần lượt xếp vào hộp.

Một vị khách ghé quán sau nhiều tháng đóng cửa, thấy bàn ghế đã được dọn đi, liền hỏi: “Nay không được ngồi lại ăn nữa hả cô?”.

“Đúng rồi con, nhân viên nghỉ hết rồi nên cô bán mang về thôi”, bà đáp.

Bà Lan gây chú ý với câu chuyện bán cơm tấm "6 tháng bán, 6 tháng nghỉ đi Australia". Ảnh: Huyền Trang.

Chuyện “bán 6 tháng, nghỉ 6 tháng”

Khách quen thường nhắc đến quán cơm của bà Lan bằng câu “6 tháng bán, 6 tháng nghỉ”. Nghe nhắc đến chuyện này, bà cười. Thường mỗi năm bà sang Australia thăm con từ cuối tháng 5, đến khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 thì về. Riêng đợt dịch, bà mắc kẹt ở nước ngoài, quán phải đóng cửa suốt 6 tháng. Năm nay, vì muốn ở với con lâu hơn, bà trở về vào giữa tháng 11.

Thấy mẹ lớn tuổi vẫn tất bật đứng bếp, con gái nhiều lần khuyên bà ở lại với mình. Bà lần nào cũng chọn về.

“Con cái đi nước ngoài, tôi ở nhà bán cơm cho vui. Lâu lâu qua thăm con, con bảo ở lại nhưng tôi không ở. Tôi đi lâu cũng nhớ quán, nhớ mấy vị khách quen nên phải về”, bà kể.

Cơm, sườn, chả, trứng ốp la và các món ăn kèm được bà chuẩn bị từ 3h sáng. Ảnh: Huyền Trang.

Có lần bà ở xa lâu ngày, một khách quen gọi điện hỏi bao giờ bà về để còn ghé ăn cơm. Khách vẫn nhớ quán, nhưng sau mỗi đợt đóng cửa dài ngày, bà lại khó tìm đủ người phụ giúp.

“Trước đây, quán có khoảng 10 người phụ giúp. Sau nhiều lần đóng cửa, phần lớn nhân viên đã chuyển sang công việc khác, thành ra lúc mình về không còn nhân sự nữa”, bà nói.

Sức khỏe cũng giảm, bà quyết định thu gọn quán, chỉ bán mang về. Những người phụ bà bây giờ chủ yếu là con cháu và hàng xóm lâu năm. Có người sang từ sáng sớm để bày thức ăn, có người giúp bà bán hàng. Bà Lan xem những người hàng xóm đã gắn bó với quán nhiều năm như người nhà.

Ba đời giữ một quán cơm

Theo lời bà Lan, từ những năm 1950, bà ngoại của bà đã gánh cơm, bì, chả, trứng đi bán trong các con hẻm. Năm 1968, mẹ bà mở quán bán cố định tại căn nhà 150/1 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, TP.HCM). Tên “Cơm Tấm Số 1 Nguyễn Trãi” cũng bắt nguồn từ địa chỉ này.

Khoảng 10 tuổi, bà Lan đã phụ mẹ bưng bê, chuẩn bị thức ăn. Buổi sáng ở quán, buổi chiều đến trường, bà dần học được cách chế biến từng món. Năm 1975, học xong, bà nối nghiệp mẹ và gắn bó với quán đến nay.

“Tôi không muốn thay đổi cách làm của ngoại, bởi đó là hương vị đã gắn với quán từ những ngày đầu”, bà chia sẻ.

Những ngày bán hàng, khoảng 3h sáng, bếp nhà bà Lan đã sáng đèn. Bà tự tay nấu cơm, làm bì, chả, ướp sườn và chuẩn bị các món ăn kèm. Đến khoảng 5h, hàng xóm sang phụ bày món lên quầy. Xong việc, bà tranh thủ lên nhà tập yoga rồi trở xuống bán cơm.

Khách đợi mua cơm tấm ở quán bà Lan. Ảnh: Huyền Trang.

Ngoài sườn, bì, chả và trứng ốp la, quán còn có xíu mại, trứng kho. Một phần cơm giá khoảng 50.000-80.000 đồng, tùy món khách chọn. Theo bà Lan, phần lớn khách hiện nay đã ăn ở quán nhiều năm. Một số người có thói quen gọi điện đặt trước rồi đến lấy. Buổi sáng và giờ nghỉ trưa là lúc quán đông nhất.

Chị Xuân Nhi (31 tuổi) biết đến quán qua lời giới thiệu của bạn bè. Từ lần đầu ghé ăn cách đây 5 năm, chị thường xuyên quay lại vì thích vị cơm và ấn tượng với sự sạch sẽ của quán.

“Quán tập trung vào việc giữ hương vị nguyên bản, mộc mạc nhất, cảm giác như một bữa cơm tại nhà nên tôi ghé mua lại nhiều lần”, chị Nhi nói.

Ở tuổi 73, bà Lan thấy việc dậy từ khi trời còn tối để đứng bếp đã vất vả hơn trước. Mỗi khi con nhắc chuyện nghỉ hưu, bà vẫn trả lời như vậy: “Con tôi nhiều khi cũng bảo hay là tôi nghỉ hưu đi, nhưng mà tôi kêu còn khỏe là còn bán, khi nào yếu rồi không bán được nữa thì mới nghỉ”.

Từ gánh cơm của bà ngoại đến quầy bán mang về hôm nay, quán đã qua ba đời. Khi nhắc đến người sẽ đứng bếp sau mình, bà Lan nói: “Con cháu ai cũng có công việc riêng, không ai nối nghiệp, có lẽ tôi là thế hệ cuối cùng rồi”.