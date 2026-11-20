Màn diễu hành chiêng Mường mở đầu chương trình nghệ thuật “Âm vang xứ Mường - Từ cội nguồn đến ngàn sau”, tạo không khí hội tụ, lan tỏa những thanh âm văn hóa truyền thống giữa không gian sáng tạo bên hồ Hoàn Kiếm.

Màn diễu hành chiêng Mường có điểm đầu xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục , di chuyển về Quảng trường Sáng tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Tiếng chiêng Mường vang lên giữa lòng Hà Nội, đưa công chúng đến gần hơn với di sản âm nhạc, đời sống tinh thần và những giá trị văn hóa lâu đời của cộng đồng người Mường.

Du khách quốc tế hào hứng khi được chứng kiến và trải nghiệm thực tế đánh chiêng Mường.

Hoạt động có khoảng 100 nghệ nhân đến từ xã Yên Xuân tham gia trình diễn, mang đến không gian lễ hội những nét đặc trưng trong thực hành văn hóa dân gian Mường, từ âm nhạc, dân ca đến các điệu múa truyền thống.

Những nhịp chiêng rộn ràng không chỉ tạo nên âm hưởng đặc trưng của chương trình mà còn gợi nhắc vai trò của tiếng chiêng trong đời sống cộng đồng, các nghi lễ và sinh hoạt văn hóa của người Mường.

Đoàn diễu hành chiêng Mường có mặt tại Quảng trường Sáng tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Các nghệ nhân và nghệ sĩ đã đem đến nhiều tiết mục đặc sắc như “Khúc cầu mùa”, gửi gắm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ...

Làn điệu dân ca “Đập Bông Bông” mang đến sắc thái mộc mạc, gần gũi trong đời sống tinh thần của người Mường; còn tiết mục “Múa dâng bông” thể hiện lòng thành kính với đất trời, gửi gắm khát vọng về sự tốt tươi, thịnh vượng.

Các nghệ nhân thể hiện những động tác múa truyền thống, đưa hình ảnh, nhịp điệu và tinh thần văn hóa Mường đến với công chúng bằng hình thức trình diễn trực tiếp, sinh động.

Chương trình nghệ thuật được xây dựng theo mạch kể chuyện, kết nối các tiết mục bằng âm thanh, lời ca và chuyển động, dẫn dắt người xem khám phá những lớp ý nghĩa trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Mường.

Tiếng chiêng xuyên suốt chương trình trở thành sợi dây kết nối các tiết mục, tạo nên hành trình nghệ thuật từ không khí hội tụ cộng đồng đến những câu chuyện về cội nguồn, truyền thống và ký ức văn hóa.

Văn hóa Mường hiện diện trong không gian sáng tạo đương đại, mở ra cách tiếp cận mới với di sản thông qua trải nghiệm trực tiếp.

Từ cội nguồn đến ngàn sau, những giá trị văn hóa Mường được lan tỏa giữa không gian sáng tạo đương đại, góp phần mở ra cách tiếp cận di sản gần gũi, sinh động, đặc biệt với thế hệ trẻ tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.