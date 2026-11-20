Quần thể đội quân đất nung được trưng bày bên trong hố số 1 tại Bảo tàng Binh mã đất nung Tần Thủy Hoàng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

"Tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt Trung Quốc", Elon Musk phát biểu tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, ngày 19/11, trong cuộc gặp với ông Nhậm Hồng Bân, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT).

Tỷ phú Mỹ cũng khuyến khích mọi người du lịch Trung Quốc, cho rằng "không thể thực sự hiểu đất nước này nếu chưa một lần đặt chân đến đây". Ông nhận xét Trung Quốc có nhiều điều đáng khám phá, từ những công trình kiến trúc đồ sộ đến các kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ, theo Global Times.

Người đứng đầu tập đoàn SpaceX và Tesla kể về chuyến tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc, để chiêm ngưỡng quần thể tượng binh mã đất nung. "Tôi nghĩ đây là một trong những kỳ quan vĩ đại nhất thế giới. Chuyến đi thực sự tuyệt vời", ông chia sẻ.

Được chế tác cách đây khoảng 2.200 năm để bảo vệ lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đội quân đất nung nổi tiếng với hàng nghìn tượng chiến binh có khuôn mặt, kiểu tóc và áo giáp khác nhau.

Quần thể hiện được biết đến gồm khoảng 8.000 tượng chiến binh, 130 cỗ xe, 520 con ngựa kéo xe và 150 tượng ngựa dành cho kỵ binh. Tuy nhiên, phần lớn khu lăng mộ vẫn chưa được khai quật, nên quy mô và các thành phần bên trong chưa được xác định đầy đủ.

Đội quân đất nung được khai quật trong đợt đầu tiên từ năm 1978 đến 1984, trưng bày bên trong hố số 1 tại Bảo tàng Binh mã đất nung Tần Thủy Hoàng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, năm 2014.

Trong một video khác được đăng tải trên mạng xã hội, Musk đưa con trai 6 tuổi X Æ A-Xii đến cuộc gặp tại Thâm Quyến. Ông hỏi cậu bé: "Con có yêu Trung Quốc không?". Cậu bé trả lời: "Có".

Musk cho biết Trung Quốc sản xuất gần như mọi thứ. Ông kể con trai gọi quốc gia này là "thiên đường đồ chơi", bởi những món đồ chơi của cậu bé đều được sản xuất tại đây.

Đây là chuyến thăm Thâm Quyến đầu tiên của Musk được truyền thông công khai đưa tin. Tỷ phú Mỹ đến thành phố hôm 18/11 cùng phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Donald Trump tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, diễn ra trong hai ngày (18-19/11) tại đây.

CEO Tesla Elon Musk cùng con trai đi bộ tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/5, trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và các CEO doanh nghiệp Mỹ.

Theo một số nguồn tin, Musk dự kiến thăm nhà máy Tesla tại Thượng Hải trong chuyến đi này. Đây là Gigafactory (siêu nhà máy) đầu tiên của hãng bên ngoài Mỹ, khởi công vào tháng 1/2019 và xuất xưởng chiếc xe đầu tiên vào tháng 12 cùng năm.

Con trai Musk từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi theo cha trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh hồi tháng 5.

Khi đó, cậu bé mặc áo lụa kiểu Trung Quốc, đeo chiếc túi có hình dáng giống đầu hổ và nắm tay cha đi trong Đại lễ đường Nhân dân. Chiếc áo và mẫu túi này nhanh chóng cháy hàng trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc.

Khoảnh khắc Elon Musk và con trai gây chú ý ở Thâm Quyến Elon Musk khiến cuộc gặp tại Thâm Quyến thêm phần thú vị khi bất ngờ hỏi cậu con trai 6 tuổi có thích Trung Quốc không. Câu trả lời nhanh chóng của cậu bé là “có ạ” khiến cả căn phòng bật cười. Vị tỷ phú sau đó hào hứng gọi Trung Quốc là “thiên đường đồ chơi” và tiết lộ mọi món đồ chơi của con trai đều được sản xuất tại đây.

Đan Châu