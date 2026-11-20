Lãnh đạo phường Bàn Thạch tặng hoa ghi nhận đóng góp của các cá nhân, câu lạc bộ đối với đời sống văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn. Ảnh: LÊ NGỌC DƯƠNG

Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện hưởng ứng “Tuần văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026”.

Năm 2026, phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn phường diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như: các chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Lễ hội Văn hóa - Du lịch “Địa đạo Kỳ Anh - Địa đạo trong lòng dân”; chương trình đồng diễn, diễu hành áo dài với khoảng 500 phụ nữ tham gia; trưng bày sinh vật cảnh, giao lưu văn nghệ quần chúng, sáng tác văn học, nghệ thuật, nhiếp ảnh và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Dân ca - Bài chòi.

Tại buổi gặp mặt, các nghệ nhân, văn nghệ sĩ và đại diện câu lạc bộ trao đổi kinh nghiệm trong duy trì hoạt động, thu hút thành viên, tổ chức tập luyện, biểu diễn; đề xuất tăng cường phối hợp tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân, nhất là tại các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Lãnh đạo phường ghi nhận đóng góp của đội ngũ nghệ nhân, văn nghệ sĩ và các câu lạc bộ, đội, nhóm trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thời gian tới.