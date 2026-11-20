Cô giáo Nguyễn Chuyên cùng các món quà đặc biệt của học trò.

Những món quà mang hương vị biển cả

Trong không khí hân hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tại Trường Tiểu học và THCS Cô Tô, những món quà được học trò chuẩn bị để dành tặng thầy cô khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Không phải những bó hoa rực rỡ hay những món quà được gói ghém cầu kỳ, các em học sinh mang đến lớp những sản vật thân thuộc của vùng biển quê hương. Em xách ghẹ, em ôm cá ruội, em mang mực, em lại cẩn thận cầm theo túi ốc, quả bí xanh hay bó rau được bố mẹ chuẩn bị.

Học trò trao tặng cô giáo món quà mang hương vị biển quê hương.

Có em hồn nhiên chia sẻ với cô: “Bố mẹ em vừa đi biển về”. Rồi bằng tất cả sự háo hức, các em nâng niu món quà quê, tự tay trao tận tay cô giáo với niềm vui hiện rõ trên gương mặt.

Những món quà giản dị ấy có thể không mang nhiều giá trị vật chất, nhưng lại chứa đựng tình cảm chân thành và nét đặc trưng rất riêng của những đứa trẻ lớn lên giữa biển trời Cô Tô.

Món quà nhỏ, tình cảm lớn

Điều khiến khoảnh khắc tri ân tại ngôi trường trên đảo trở nên đặc biệt chính là sự hồn nhiên, chân chất của những người trao quà. Với các em, có lẽ chẳng cần nghĩ đến món quà phải đẹp hay đắt tiền, chỉ cần đó là những gì gia đình có, là sản vật từ biển quê hương thì đều xứng đáng dành tặng người cô mà mình yêu quý.

Nhìn những đôi tay nhỏ xíu nâng túi ghẹ, túi ốc, những ánh mắt háo hức khi trao món quà cho cô giáo, có thể cảm nhận được tình cảm trong trẻo của học trò dành cho những người đang ngày ngày dạy dỗ mình.

Cách tri ân đặc biệt của học trò nơi đảo xa.

Đón nhận những món quà đặc biệt từ học trò, cô giáo Nguyễn Chuyên không giấu được niềm vui và sự xúc động. Với cô, điều đáng quý nhất không nằm ở giá trị của món quà mà chính là tình cảm hồn nhiên, chân thành và sự quan tâm mà các em dành cho thầy cô. Những sản vật bình dị của quê hương vì thế trở thành món quà 20/11 đầy ý nghĩa.

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, cuộc sống của người dân gắn bó với biển cả, những sản vật quen thuộc ấy cũng chính là một phần của đời sống thường ngày. Bởi vậy, khi được các em mang đến tặng thầy cô, mỗi món quà dường như còn gửi theo cả tình yêu quê hương, gia đình và sự trân trọng đối với những người gieo chữ.

Ngày 20/11 ở Trường Tiểu học và THCS Cô Tô vì thế có thêm những khoảnh khắc thật đáng nhớ. Không cần những lời chúc hoa mỹ, không cần quà tặng cầu kỳ, chính sự chân thành của học trò đã làm nên món quà ý nghĩa nhất dành cho thầy cô.

Giữa biển trời Cô Tô, những món quà mang hương vị mặn mòi của biển cả đã thay lời muốn nói, gửi gắm tình cảm yêu thương và lòng biết ơn của những học trò nhỏ đến những người thầy, người cô.

Dưới đây là những hình ảnh đáng yêu về các món quà đậm hương vị biển cả mà học trò dành tặng thầy cô: