Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026. Ảnh: YP.

Từ 22 - 25/11, tại TP Cần Thơ sẽ diễn ra Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Theo Ban Tổ chức, Festival sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú như: Lễ khai mạc; không gian triển lãm dự kiến hơn 500 gian hàng; triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”; giới thiệu thành tựu, sản phẩm, công nghệ của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự kiện còn có các hoạt động trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa; hội thảo khoa học, diễn đàn xúc tiến đầu tư, kết nối thương mại và gặp gỡ song phương.

Ghi nhận của phóng viên, dù chưa chính thức mở cửa đón khách, những ngày này khu vực triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” đã rực rỡ sắc màu của tiểu cảnh, sớm thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Con đường lúa gạo dài khoảng 300m, tái hiện sống động hành trình phát triển của hạt gạo Việt qua các giai đoạn.

Rực rỡ sắc màu tại Con đường lúa gạo trước thềm Festival. Ảnh: YP

Dành thời gian đưa mẹ tham quan, anh Dương Minh Hùng (TP Cần Thơ) không giấu được sự hào hứng khi lần đầu được tận mắt ngắm nhìn những cánh đồng lúa ngoài đời thực. Anh Hùng chia sẻ: “Gia đình tôi buôn bán ở thành phố nên trước đây chưa có dịp hình dung cảnh ruộng lúa thực tế như thế nào. Nay được tận mắt chứng kiến, tôi thấy rất đẹp và thích thú”.

Còn với bà Trần Thị Khỏe (mẹ anh Hùng), chuyến tham quan càng thêm ý nghĩa khi được cùng con trai dạo bước, ngắm cảnh. Ở tuổi xế chiều, bà xúc động trước sự quan tâm của con và mong muốn chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên con.

Anh Dương Minh Hùng cùng mẹ lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại Con đường lúa gạo. Ảnh: YP

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Festival là dịp giới thiệu những thành tựu, tiềm năng của ngành hàng lúa gạo; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Cần Thơ - vùng đất Tây Đô, miền sông nước.

Đặc biệt, Festival được kỳ vọng trở thành cầu nối thiết thực giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và đối tác quốc tế; thúc đẩy trao đổi tri thức, chuyển giao công nghệ, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, thành công của sự kiện không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng gian hàng, mà quan trọng hơn là những cơ hội hợp tác và giá trị thực chất mang lại cho người sản xuất, doanh nghiệp và toàn ngành hàng lúa gạo.

Đa dạng tiểu cảnh được trang trí tại Con đường lúa gạo dài 300m. Ảnh: YP

Theo ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, Festival lần này hướng đến tương lai của hạt gạo Việt Nam theo xu hướng xanh, bền vững, thích ứng và có trách nhiệm với xã hội.

Tại Con đường lúa gạo và các khu trưng bày, khách tham quan có dịp tìm hiểu những kết quả cụ thể từ Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, như diện tích triển khai, các hợp tác xã tham gia và những sản phẩm gạo được xây dựng thương hiệu, đóng nhãn, đưa vào tiêu thụ và xuất khẩu.

Các doanh nghiệp cũng giới thiệu nhiều sản phẩm, thiết bị và giải pháp phục vụ sản xuất, từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến máy móc, công nghệ tiên tiến.

Công tác trưng bày, trang trí các hạng mục phục vụ Festival đang được khẩn trương triển khai. Ảnh: YP

Thông qua đó, Festival góp phần đưa những kết quả của đề án đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp; đồng thời làm rõ hiệu quả và giá trị kinh tế, môi trường của mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp.