Sinh viên chuyên ngành Văn hóa - du lịch (Trường Đại học Quảng Nam) nghe thuyết minh về nguồn gốc cổ vật được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trong không gian trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” vừa được Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng tổ chức, mỗi hiện vật góp phần làm rõ hành trình gìn giữ, tiếp nối các giá trị văn hóa trên vùng đất xứ Quảng.

Bảo vật quốc gia

Các bảo vật quốc gia thuộc văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Champa được giới thiệu tại triển lãm là những minh chứng cho bề dày lịch sử, trình độ chế tác tinh xảo cùng dấu ấn giao lưu văn hóa của cư dân cổ trên vùng đất này. Tiêu biểu là đầu tượng thần Shiva, hiện vật gốc được chế tác bằng hợp kim có tỷ lệ vàng cao, thuộc nhóm hiện vật đặc biệt quý hiếm.

Tượng được phát hiện năm 1997 tại xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng. Sau khi phát hiện, hiện vật từng lưu lạc qua nhiều tay buôn bán đồ cổ, sau đó được cơ quan công an thu giữ, bàn giao cho bảo tàng. Năm 2015, hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Ông Trần Văn Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng cho biết, bên cạnh đầu tượng thần Shiva, nhóm bảo vật quốc gia được giới thiệu còn có bộ trang sức vàng và các hiện vật mã não hình động vật độc đáo, có niên đại từ thế kỷ 3 trước công nguyên đến giữa thế kỷ 1 sau công nguyên. Những hiện vật này được phát hiện tại khu mộ táng Lai Nghi trong các năm 2002 - 2004.

Bộ sưu tập trang sức vàng phản ánh trình độ thủ công nghiệp, kỹ thuật luyện kim và chế tác vàng của cư dân cổ Sa Huỳnh. Những hạt chuỗi vàng được chế tác tinh xảo bằng kỹ thuật dập khuôn rỗng ruột.

“Bộ đôi mã não hình chim nước và hổ cũng là điểm nhấn trong bộ sưu tập. Với kích thước nhỏ nhưng đường nét tạo hình sắc sảo, chuẩn xác, các hiện vật cho thấy kỹ thuật chế tác tinh tế của thợ thủ công Sa Huỳnh; góp phần phản ánh đời sống tinh thần và hoạt động trao đổi, buôn bán trên biển Đông của cư dân cổ”, ông Đức chia sẻ.

Bộ sưu tập 3 bảo vật quốc gia: Đầu tượng thần Shiva, Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi, Hạt mã não hình thú Lai Nghi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Giữa không gian trưng bày, tượng đồng Bồ tát Tara (còn gọi là Bồ tát Laksmindra-Lokesvara), được tìm thấy tại Phật viện Đồng Dương, thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Đây là một trong những tượng đồng quan trọng của nghệ thuật điêu khắc Champa, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Sự kết hợp giữa yếu tố Phật giáo Đại thừa phương Bắc, nghệ thuật Ấn Độ giáo và văn hóa bản địa đã tạo nên phong cách Đồng Dương đặc trưng trong nghệ thuật điêu khắc Champa nửa sau thế kỷ 9.

Bên cạnh đó, phiên bản tượng nữ thần Devi, được phát hiện tại một đền thờ nhỏ ở làng Hương Quế, cũng góp phần giới thiệu những thành tựu nghệ thuật điêu khắc Champa. Tác phẩm được đánh giá là một trong những tượng nữ thần tiêu biểu của nghệ thuật tạo hình Chăm thế kỷ 10.

Trong khuôn khổ triển lãm, Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận hiện vật hiến tặng từ hai nhà sưu tập Phạm Văn Phát và Lương Hoàng Long. Cụ thể, nhà sưu tập Phạm Văn Phát hiến tặng 58 hiện vật, gồm 4 vòng tay thuộc văn hóa Champa, bộ sưu tập 45 tiền xu, bát, đĩa, thìa và sách “Phủ biên tạp lục” tập 2 (bản Quốc ngữ). Nhà sưu tập Lương Hoàng Long trao tặng 19 hiện vật, gồm 17 vòng tay đồng thuộc văn hóa Champa và 2 bình gốm Mỹ Thiện.

Hé mở dấu ấn giao thương

Sau hành trình sưu tầm, nhà sưu tập Lương Hoàng Long mang đến triển lãm chuyên đề “Từ bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn Con đường tơ lụa trên biển” với 70 hiện vật gốm sứ từ tàu đắm Cù Lao Chàm, có niên đại thế kỷ 15 - 16. Mỗi hiện vật gợi mở câu chuyện về một con tàu buôn gặp nạn trên vùng biển Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) cách đây hơn 500 năm, cùng dấu tích của hành trình giao thương đường biển từng kết nối nhiều vùng đất.

Theo tư liệu giới thiệu, con tàu khởi hành từ Thái Lan, hướng đến cảng Vân Đồn (Quảng Ninh) để giao thương, mang theo khối lượng lớn đồ gốm sứ được sản xuất tại các lò gốm Chu Đậu, Hải Dương (nay thuộc thành phố Hải Phòng). Khi đi qua vùng biển Cù Lao Chàm, tàu gặp sóng to, gió lớn và chìm xuống đáy biển. Dấu tích con tàu dần được phát hiện khi ngư dân địa phương trong quá trình đánh bắt bằng lưới kéo vô tình vớt được những đồ gốm bám hàu.

Trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của gốm sứ từ con tàu đắm, các cơ quan chuyên môn trong nước và quốc tế phối hợp khảo sát, khai quật. Cuộc khai quật khảo cổ dưới nước tại đây được đánh giá là dấu mốc đáng chú ý của khảo cổ học dưới nước, với hoạt động khai quật ở độ sâu khoảng 70m.

Hơn 240.000 hiện vật nguyên vẹn cùng hàng nghìn mảnh vỡ được đưa lên từ lòng biển. Trong giai đoạn 2005 - 2007, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Quảng Nam (cũ) phối hợp Công ty TNHH trục vớt, cứu hộ Đoàn Ánh Dương tiếp tục khai quật, tìm thấy gần 16.000 cổ vật.

Chiêm ngưỡng tượng nữ thần Devi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo nhà sưu tập Lương Hoàng Long, kho cổ vật từ con tàu đắm phản ánh sự phong phú của dòng gốm Chu Đậu với nhiều loại hình như bát, đĩa, bình tỳ bà, ấm... Các hiện vật đa dạng sắc men, từ men trắng, hoa lam, men ngọc, men rạn đến men nâu, xanh lục, vàng nhạt và men tam thái.

Trên từng sản phẩm, hoa văn được thể hiện mềm mại, cân đối với nhiều đề tài, phong cách khác nhau, tái hiện hình ảnh đất nước, con người Đại Việt thế kỷ 15. Bộ sưu tập góp phần làm rõ kỹ thuật chế tác gốm, tài hoa của người thợ thủ công xưa và sự tham gia của Đại Việt vào mạng lưới giao thương hàng hải trong khu vực, quốc tế, gắn với thời kỳ hưng thịnh của thương cảng Hội An.

Cùng với bộ sưu tập gốm sứ, chuyên đề còn trưng bày 88 cổ vật thuộc bộ sưu tập “Dòng chảy Việt” của nhà sưu tập Phạm Văn Phát, Chủ tịch Câu lạc bộ UNESCO Nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Quảng Nam. Chia sẻ về hành trình sưu tầm, ông Phát cho rằng đây cũng là hành trình tìm lại ký ức lịch sử và văn hóa. Giá trị của cổ vật không nằm ở vật chất, mà ẩn sau hoa văn, họa tiết, minh văn, đồ án là những câu chuyện về văn hóa, lịch sử, tình yêu, vùng đất và con người từng tạo tác, sử dụng hiện vật.

“Trong từng đường nét, hoa văn, chất liệu và cách tạo tác đều có thể ẩn chứa triết lý sống, lời răn dạy của người xưa, cách đối nhân xử thế, khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp và tinh hoa văn hóa của tiền nhân. Mỗi cổ vật là một câu chuyện về lịch sử, con người và thời đại. Chính chiều sâu ấy khiến tôi gắn bó với việc nghiên cứu, sưu tầm suốt gần 30 năm qua”, ông Phát nói.

Từ tâm huyết của người sưu tầm, ông Phát mong lãnh đạo thành phố, các cấp, ngành và cơ quan chuyên môn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các đơn vị chức năng phối hợp với các nhà sưu tập trong thành phố và địa phương khác trên cả nước duy trì tổ chức những cuộc triển lãm cổ vật thường niên. Qua đó, những người cùng đam mê có thêm không gian gặp gỡ, kết nối, giao lưu, chia sẻ kiến thức, góp phần lan tỏa tình yêu di sản...