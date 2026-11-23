Trên quãng đường dự kiến 6.000km, anh mang theo lều trại, bếp, nồi cơm điện và chú chó cưng, thong thả khám phá những cung đường đẹp từ miền Trung đến vùng núi phía Bắc.

Mỗi năm xuyên Việt 1 lần, số ngày bằng số tuổi

Ngày 31/10, anh Đức khởi hành từ Khánh Hòa, bắt đầu chuyến xuyên Việt kéo dài hơn 1 tháng. Hành trình của anh dự kiến đi qua các tỉnh miền núi phía Bắc, sau đó kết thúc tại tỉnh Long An (cũ) vào ngày 5/12 để thăm gia đình.

Ý tưởng về những chuyến đi có số ngày tương ứng số tuổi đến với anh khá tình cờ. Trước đây, mỗi dịp sinh nhật, anh thường tự thưởng cho mình những chuyến du lịch ngắn ngày hoặc tranh thủ đi chơi vào cuối tuần.

Tuy nhiên, nhận thấy lịch trình ngắn ngày sẽ khó cảm nhận trọn vẹn không khí và cuộc sống địa phương, anh quyết định đi theo cách thật thong thả.

Không biết chọn số ngày bao nhiêu cho vừa vặn, anh lấy luôn số tuổi của mình làm mốc.

Anh Đức bắt đầu hành trình xuyên Việt đón tuổi 36 từ cuối tháng 10/2026

Năm ngoái, khi bước sang tuổi 35, anh quyết định thực hiện chuyến xuyên Việt 35 ngày bằng xe máy. Trải nghiệm ấy khiến anh muốn tiếp tục hành trình trong năm nay, nhưng đổi sang ô tô để thuận tiện hơn.

Năm nay, bước sang tuổi 36, anh Đức dành số ngày khám phá những vùng đất chưa từng đặt chân tới.

Chàng trai Khánh Hòa tiết lộ, năm 37 tuổi sẽ đi 37 ngày và cứ thế mỗi năm lại cộng thêm một ngày "đến khi còn đủ đam mê và sức khỏe".

“Hầu như tôi không lên trước lịch trình. Mục tiêu chuyến đi này là ghé thăm các điểm ở Tây Bắc và Đông Bắc rồi quay về. Tôi muốn thưởng thức cảnh đẹp, trải nghiệm cuộc sống trên đường đi hơn là cố gắng đặt chân tới thật nhiều điểm đến”, anh Đức chia sẻ.

Một số khoảnh khắc thú vị trong chuyến đi

Ban đầu, anh dự định khám phá Hà Giang (cũ) và Cao Bằng. Tuy nhiên, vì có nhiều thời gian, hành trình được mở rộng sang cả Lai Châu, Sơn La và một số điểm đến khác.

Đến ngày thứ 17 của chuyến đi, anh đã có mặt tại Hà Giang cũ, trải nghiệm vùng đất cực Bắc của Tổ quốc.

Vị khách 9X cũng tiết lộ chủ động lựa chọn di chuyển qua những cung đường có cảnh quan đẹp như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây hay tuyến đường xuyên Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Mỗi ngày, anh lái xe khoảng 150-200km, dành thời gian dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh và tìm địa điểm cắm trại.

Khung cảnh biển mây thơ mộng ở Sa Pa, Lào Cai

Một trong những trải nghiệm khiến anh Đức ấn tượng nhất là săn mây ở Sa Pa.

Anh tìm và chọn những vị trí xe có thể chạy lên tận nơi, đủ không gian dựng lều để sáng thức dậy có thể ngắm nhìn biển mây trước mắt.

Anh cũng nhớ cung đường xuyên rừng Phong Nha - Kẻ Bàng với những cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm, mây phủ lững lờ trên đường. Với anh, vẻ đẹp của những cung đường ấy chính là lý do để bản thân không vội vã.

“Đôi khi, điều đáng nhớ nhất không phải một địa danh nổi tiếng mà là khung cảnh bất chợt xuất hiện trên đường đi”, anh bày tỏ.

Biến ô tô cũ thành “nhà di động”

Đồng hành cùng anh Đức là chiếc ô tô cũ đời 2004. Đây vốn là chiếc xe anh tìm mua để phục vụ công việc. Nhưng khi lên kế hoạch xuyên Việt, anh quyết định tận dụng phương tiện sẵn có cho hành trình dài ngày.

Ưu điểm lớn nhất của chiếc xe là không gian rộng, có thể chở nhiều đồ dùng phục vụ sinh hoạt và cắm trại.

Trên xe có bàn ghế dã ngoại, lều, trạm điện, bếp, nồi cơm điện cùng các vật dụng cần thiết, giúp anh Đức chủ động việc ăn uống và nghỉ ngơi.

So với chuyến đi bằng xe máy năm ngoái, anh thấy đi ô tô có ưu điểm là tránh được nắng mưa, thuận tiện nghỉ ngơi ngay trên xe và dễ mang đồ đạc. Anh cũng không phải phụ thuộc quá nhiều vào các điểm lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ.

Chàng trai miền Trung sử dụng chiếc xe ô tô đời cũ làm phương tiện di chuyển suốt hành trình khoảng 6.000km

Trong những ngày đầu, anh Đức đi một mình, sau đó đón thêm một người bạn đồng hành để cùng khám phá và hỗ trợ chụp ảnh cho nhau.

Vì sống độc thân, lại có chuyến đi kéo dài hơn 1 tháng nên anh cũng quyết định đưa chú chó cưng theo cùng.

Anh Đức và chú chó cưng đồng hành trong chuyến đi

Anh tiết lộ, nhịp sinh hoạt trên hành trình khá thong thả. Anh thường thức dậy từ 4h-4h30 để ngắm bình minh hoặc săn mây tại nơi dừng chân, sau đó dùng bữa sáng đơn giản với mì gói hoặc bánh mì chuẩn bị sẵn.

Anh cũng ghé quán cà phê địa phương để sạc các thiết bị điện tử và chọn ăn cơm bình dân vào buổi trưa rồi mắc võng nghỉ ngơi. Khoảng 14h-15h, anh bắt đầu tìm địa điểm phù hợp để dừng xe, dựng lều hoặc ngủ lại trên ô tô.

Anh trang bị nhiều vật dụng bếp núc để chủ động nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn

Trên xe luôn có gạo và nồi cơm điện. Khi đến vùng đất mới, anh thường ghé chợ quê mua rau rừng, cá tươi do người địa phương nuôi trồng hoặc đánh bắt.

Anh ưu tiên tự nấu, thỉnh thoảng thưởng thức thêm đặc sản vùng miền và không mua sắm nhiều.

Với quãng đường dự kiến khoảng 6.000km cho cả hành trình, anh Đức ước tính chi phí nhiên liệu khoảng 15 triệu.

“Chi phí thực tế thấp hơn dự kiến, một phần nhờ giá xăng đã 4 lần điều chỉnh giảm kể từ ngày tôi xuất phát”, anh cho biết.

Chàng trai trẻ tận hưởng hành trình đón sinh nhật đáng nhớ

Theo anh, nhiên liệu là khoản chi lớn nhất trong chuyến đi lần này. Năm ngoái, khi xuyên Việt bằng xe máy, chi phí khách sạn, nhà nghỉ chiếm phần đáng kể.

Còn năm nay, anh chủ yếu ngủ trên xe hoặc cắm trại, chỉ thuê phòng khi không tìm được địa điểm nghỉ phù hợp. Việc hạn chế đi cao tốc và Quốc lộ 1 cũng giúp anh tiết kiệm chi phí qua trạm thu phí.

“Với tôi, xuyên Việt không phải cuộc chạy đua chinh phục các điểm đến mà là hành trình sống chậm, ngắm nhìn cảnh sắc và tận hưởng những trải nghiệm trên đường đi”, chàng trai 36 tuổi bày tỏ.

Ảnh: Trần Hửu Đức