Các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện những bức tượng nhỏ làm bằng đất sét có niên đại khoảng 15.000 năm, được xác định là những hiện vật tạo hình bằng đất sét cổ nhất từng được tìm thấy tại khu vực Tây Nam Á.

Phát hiện này góp phần làm sáng tỏ sự hình thành nghệ thuật tạo hình, đời sống tinh thần và quá trình truyền đạt tri thức giữa các thế hệ trong xã hội tiền sử.

Theo nghiên cứu mới công bố của Đại học Hebrew Jerusalem, nhóm nghiên cứu đã phân tích 154 hiện vật bằng đất sét thuộc nền văn hóa Natufian, được khai quật tại ba địa điểm khảo cổ ở Israel, gồm Eynan-Mallaha thuộc thung lũng Jordan phía Bắc, Hayonim Terrace tại vùng Galilee và el-Wad Terrace trên núi Carmel.

Trong số này, 15 hiện vật có hình dáng tương đối hoàn chỉnh, có thể nhận diện được, trong khi 139 hiện vật còn lại là những mảnh đất sét hình trụ, được cho là bộ phận của các bức tượng từng tồn tại.

Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu đã đẩy lùi mốc thời gian xuất hiện truyền thống chế tác tượng đất sét tại Tây Nam Á thêm khoảng 3.000 năm so với những nhận định trước đây.

Các nhà khoa học đã tiến hành kiểm tra lại những mảnh đất sét từng ít được chú ý, qua đó phát hiện dấu vân tay, vết công cụ và dấu tích chất màu trên bề mặt hiện vật. Những bằng chứng này cho thấy các sản phẩm không phải là những khối đất sét tự nhiên, mà là được con người chủ động tạo hình và trang trí.

Tiến sỹ Laurent Davin, trưởng nhóm nghiên cứu cùng hai giáo sư Leore Grosman và Anna Belfer-Cohen thuộc Đại học Hebrew Jerusalem, cho biết phát hiện này làm thay đổi nhận thức về nguồn gốc hoạt động sáng tạo nghệ thuật tại khu vực. Theo ông, từ hàng nghìn năm trước khi nông nghiệp xuất hiện, con người đã biết sử dụng đất sét để tạo ra các hình tượng gắn với niềm tin và hiểu biết về thế giới tự nhiên.

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất là dấu vết cho thấy trẻ em cũng tham gia chế tác các hiện vật. Thông qua phân tích dấu vân tay được lưu giữ trên đất sét, các nhà nghiên cứu xác định một số dấu vân tay có thể thuộc về trẻ em dưới 10 tuổi.

Trên một bức tượng mô phỏng hình người, nhóm nghiên cứu phát hiện hai dấu vân tay chồng lên nhau: một được cho là của người trưởng thành hoặc phụ nữ trẻ, dấu còn lại thuộc về một đứa trẻ chưa đến tuổi dậy thì. Điều này cho thấy trẻ em có thể đã được hướng dẫn tham gia tạo hình và tô màu các sản phẩm, qua đó tiếp nhận kỹ năng và tri thức văn hóa từ thế hệ trước.

Trong số 15 hiện vật có thể nhận diện, có 11 hình tượng chim, một động vật có vú, một con linh dương và hai hình người. Một số hình chim được tạo hình đơn giản, trong khi những hiện vật khác thể hiện rõ cánh, đuôi và lông. Một số có tư thế cúi đầu, quay sang trái, có thể mô phỏng hành vi ve vãn của loài vịt trong mùa sinh sản.

Theo các nhà nghiên cứu, những hình tượng này có thể không chỉ phục vụ mục đích trang trí, mà còn phản ánh hiểu biết của con người về tập tính động vật, sự thay đổi theo mùa và có thể từng được sử dụng trong các hoạt động kể chuyện, truyền tải kinh nghiệm và duy trì phong tục cộng đồng.

Nghiên cứu cũng phát hiện dấu vết màu đỏ trên một số hiện vật, trong đó có kỹ thuật phủ một lớp đất sét màu mỏng lên bề mặt, được gọi là engobe. Một bức tượng có niên đại khoảng 15.000 năm cung cấp bằng chứng sớm nhất hiện được biết đến về việc sử dụng kỹ thuật tạo màu này.

Người Natufian sinh sống tại khu vực Levant (Đông Địa Trung Hải) trong khoảng thời gian từ 11.650 đến 15.000 năm trước. Đây được xem là cộng đồng đầu tiên tại Tây Nam Á hình thành các khu định cư lâu dài hoặc bán lâu dài, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong lịch sử phát triển xã hội loài người./.