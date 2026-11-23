Theo thông tin từ Cơ quan Khảo cổ học bang Bern (Archäologischer Dienst des Kantons Bern), cổ vật được một người leo núi tình cờ phát hiện trên tuyến đèo Lötschen – con đèo nối liền thung lũng Kandertal (bang Bern) và thung lũng Lötschental (bang Valais) ở độ cao hơn 2.600 mét so với mực nước biển. Sự tan chảy của các lớp băng tuyết lâu năm trên dãy Alps do biến đổi khí hậu đã làm lộ ra hiện vật này.

Chiếc vòng cổ bằng đồng được phát hiện lộ ra giữa lớp đá trên đèo Lötschen ở độ cao hơn 2.600 mét sau khi băng tuyết tan chảy. (Ảnh: Cơ quan Khảo cổ học bang Bern). ↵

Chiếc vòng cổ được chế tác từ đồng, có đường kính khoảng 13 cm và phần đầu được uốn cong đặc trưng. Dựa trên kiểu dáng và kỹ thuật chế tác, các chuyên gia xác định hiện vật thuộc đầu thời kỳ Đồ Đồng, có niên đại vào khoảng năm 2000 đến 1700 trước Công nguyên (tức cách đây khoảng 4.000 năm).

Cơ quan Khảo cổ học bang Bern cho biết, đây là món đồ trang sức đầu tiên có niên đại từ đầu thời kỳ Đồ Đồng từng được tìm thấy tại khu vực đèo Lötschen. Hiện vật vẫn giữ được hình dáng nguyên vẹn dù trải qua hàng thiên niên kỷ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên núi cao.

Cận cảnh chiếc vòng cổ bằng đồng có đường kính khoảng 13 cm, hai đầu uốn cong đặc trưng thuộc đầu thời kỳ Đồ Đồng. (Ảnh: Cơ quan Khảo cổ học bang Bern).

Về ý nghĩa của phát hiện này, giới khảo cổ nhận định chiếc vòng cổ không phải là vật dụng bị đánh rơi ngẫu nhiên. Dựa trên các nghiên cứu trước đây về tập tục của cư dân cổ đại tại vùng núi cao châu Âu, các nhà khoa học cho rằng cổ vật này có khả năng được người xưa cố tình đặt lại làm lễ vật dâng thần linh để cầu mong sự bình an trước khi vượt qua tuyến đèo hiểm trở.

Phát hiện mới cung cấp thêm bằng chứng trực tiếp cho thấy con người đã thường xuyên di chuyển, giao thương và thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng qua các tuyến đèo cao trên dãy Alps ngay từ đầu thời kỳ Đồ Đồng.

Hiện chiếc vòng cổ đang được các chuyên gia của bang Bern bảo quản và tiếp tục nghiên cứu chi tiết.