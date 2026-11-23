Các điểm đến kết hợp trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận và ẩm thực đặc trưng vùng miền đang tạo sức hút giữ chân du khách tại TP Hồ Chí Minh.

Biến đêm diễn sân vận động thành chiến dịch toàn đô thị

Trước khi những đại nhạc hội tại Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh tạo nên cơn sốt săn vé như hiện nay, không ít khán giả Việt đã quen với việc đặt vé máy bay, giữ phòng khách sạn từ vài tháng trước để bay sang Thái Lan hoặc Singapore "theo chân thần tượng".

Dữ liệu thị trường ghi nhận, gần một nửa lượng khán giả Việt dự concert của nhóm nhạc BTS vào tháng 12/2026 tại hai quốc gia này đã hoàn tất mọi khâu đặt chỗ từ tháng 9, tức trước ngày biểu diễn từ 112 đến 124 ngày. Điều này chứng minh, hành trình đi xem ca nhạc giờ đây không gói gọn trong hai tiếng đồng hồ dưới ánh đèn sân khấu mà mở rộng thành một kỳ nghỉ trọn vẹn từ lưu trú, ẩm thực đến mua sắm.

Theo các chuyên gia du lịch, sự dịch chuyển trong thói quen thưởng thức của khán giả đang đưa "du lịch concert" vượt khỏi mô hình bán vé biểu diễn đơn lẻ để trở thành ngành kinh tế dịch vụ tỷ đô. Báo cáo của Grand View Research dự báo, quy mô thị trường du lịch gắn với âm nhạc toàn cầu có thể vượt 330 tỷ USD vào năm 2033 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 15,8% giai đoạn 2026 - 2033. Trong khi đó, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) ước tính giá trị lĩnh vực này đạt 267 tỷ USD vào năm 2030.

Sự kiện “BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE" kéo dài trọn tháng 12 để giữ chân khách du lịch tại Singapore khi đi xem 4 đêm diễn của nhóm BTS. Ảnh: STB

Nhận định về xu hướng này, bà Melissa Ow, Giám đốc điều hành Tổng cục Du lịch Singapore (STB), nhấn mạnh chiến lược phát triển giai đoạn tới (Tourism 2040) không chạy theo số lượng lượt khách thuần túy mà tập trung tối đa hóa giá trị chi tiêu và tỷ lệ quay lại thông qua các trải nghiệm giải trí, sự kiện quy mô lớn.

Kinh nghiệm từ Singapore cho thấy cách khắc phục hiệu quả giới hạn sức chứa của sân vận động. Theo STB, dù bốn đêm diễn của nhóm BTS tại Sân vận động Quốc gia (ngày 17, 19, 20 và 22/12/2026) đã bán hết vé ngay từ tháng 6/2026, cơ quan này vẫn phối hợp cùng tập đoàn giải trí HYBE triển khai chiến dịch "BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE" kéo dài trọn tháng 12. Chuỗi hoạt động trải rộng tại 10 địa điểm đối tác và thắp đèn màu đỏ đặc trưng "Ari Red" tại 13 công trình quanh vịnh Marina và sông Singapore, biến đảo quốc thành điểm dừng chân duy nhất tại Đông Nam Á trong năm 2026 tổ chức lễ hội toàn thành phố.

Cách làm của Singapore phân tách rõ hai tầng dịch vụ để giữ chân cả những người không mua được vé vào sân. Tầng thứ nhất là các không gian công cộng miễn phí như trình diễn ánh sáng kết hợp âm nhạc tại sân bay Jewel Changi, khu nhảy tương tác tại Bảo tàng Quốc gia Singapore hoặc cung đường dạo bộ ngắm cảnh quanh vịnh Marina.

Tầng thứ hai là các sản phẩm vệ tinh có thu phí như khu vực dành cho người hâm mộ tại Resorts World Sentosa, giải chạy kết hợp tiệc đêm hay pháo hoa tại Universal Studios Singapore. Thậm chí, Phòng trưng bày Quốc gia Singapore còn thiết kế lộ trình tham quan triển lãm nghệ thuật đại chúng Pop after Pop: Art around Us (từ ngày 11/12/2026 đến 4/4/2027), ghép nối 14 tác phẩm hội họa với các ca khúc của BTS cùng những buổi tiệc đêm trong bảo tàng để chuyển hóa khán giả yêu nhạc thành khách tham quan văn hóa.

Nhờ chuỗi trải nghiệm này, dữ liệu đặt chỗ sớm của Amadeus thu thập đến ngày 26/9/2026 ghi nhận lượng đặt vé máy bay quốc tế đến Singapore dịp giữa tháng 12 tăng 62% so với cùng kỳ năm trước; riêng thị trường Philippines và Thái Lan tăng lần lượt 647% và 569%.

Chuỗi hoạt động Giáng sinh thắp sáng Gardens by the Bay và Orchard Road tại Singapore. Ảnh: STB

Song song đó, phân tích giao dịch qua mạng lưới VisaNet cho thấy, nhóm khách quay lại Singapore chi tiêu cao gấp khoảng bốn lần khách đến lần đầu, đồng thời chi tiêu ăn uống và giải trí khung giờ đêm (23 giờ đến 5 giờ sáng) trong các tuần lễ siêu sự kiện tăng gần gấp đôi.

Trên cơ sở dữ liệu thực tế này, STB đã ký thỏa thuận hợp tác ba năm với Visa (triển khai chương trình Visa Destinations) và nền tảng Booking.com vào cuối tháng 10/2026 để tuyển chọn ưu đãi ẩm thực, thúc đẩy kinh tế đêm và chuyển đổi khách quá cảnh đường dài thành khách lưu trú nhiều ngày, phục vụ mục tiêu doanh thu du lịch 47 - 50 tỷ SGD vào năm 2040.

Tháo gỡ điểm nghẽn để định vị thương hiệu điểm đến sự kiện

Đối chiếu với cách làm bài bản của các nước trong khu vực, các chuyên gia du lịch cho rằng thị trường concert tại Việt Nam đang nắm giữ lợi thế riêng khi cân bằng được sức hút từ cả sản phẩm giải trí sản xuất trong nước lẫn tour diễn của nghệ sĩ quốc tế. Báo cáo Travel Trends 2025 của Booking.com cho thấy, 62% du khách Việt từng đi du lịch để tham dự sự kiện âm nhạc trong năm 2024 và 38% xem đây là tiêu chí quan trọng khi chọn điểm đến.

Ở chiều khách quốc tế, khảo sát năm 2025 của doanh nghiệp Paradise Vietnam ghi nhận, 85% du khách nước ngoài dự concert tại Việt Nam coi âm nhạc là động lực chính của chuyến đi, với mức chi tiêu bình quân khoảng 1.200 USD cho một hành trình kết hợp.

TP Hồ Chí Minh thường tổ chức các sự kiện gắn với hoạt động âm nhạc.

Đánh giá về tiềm năng này, đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh - địa phương 5 năm liên tiếp (2022 - 2026) được World Travel Awards vinh danh là "Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á" - xác định du lịch gắn với âm nhạc và sự kiện là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Trên nền tảng hệ thống khoảng 4.800 cơ sở lưu trú và 1.900 doanh nghiệp lữ hành, ngành du lịch Thành phố đang chuẩn hóa mô hình kinh tế sự kiện thông qua việc gắn các chương trình quy mô lớn như Liên hoan Âm nhạc Quốc tế HOZO (25 - 27/12) vào chuỗi 57 sự kiện kích cầu mua sắm giảm giá 30 - 80%, đồng thời tích hợp mã QR ưu đãi bảo tàng, tour đường sông và ẩm thực đêm ngay trên vé điện tử.

Dù tiềm năng rất lớn, thực tiễn mùa cao điểm cuối năm 2026 cũng đặt ra cho cơ quan quản lý và đơn vị tổ chức ba bài toán vận hành cần sớm tháo gỡ. Đầu tiên là bài toán cân bằng hạ tầng và mặt bằng giá lưu trú quanh điểm diễn. Tại Hà Nội, sức nóng từ hai đêm nhạc của nhóm BIGBANG cuối tháng 10/2026 đã đẩy lượng đặt phòng quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tăng gấp 15 lần, lấp đầy toàn bộ cơ sở lưu trú trong bán kính 3 km trước gần ba tháng.

Tình trạng này cũng từng xảy ra tại Singapore khi giá phòng khách sạn bình quân vọt lên 237 USD/đêm trong tuần diễn ra concert BTS, khiến không ít khán giả quốc tế tính chuyện nhượng lại vé dù đối mặt quy định cấm sang tên. Trước áp lực dồn nén vào khu vực lõi đô thị, việc đưa các đại nhạc hội tháng 12 tại miền Bắc dịch chuyển ra không gian vệ tinh có hạ tầng kết nối thuận lợi như Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) hay Vinhomes Ocean Park 3 (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) - tương tự cách Singapore mở rộng chuỗi lễ hội ra đảo Sentosa - đang cho thấy hiệu quả giảm tải rõ rệt.

Di sản bản địa tạo nên sức hút riêng cho sân khấu Việt.

Cùng với hạ tầng vật lý là bài toán quản trị rủi ro và chia sẻ dữ liệu thị trường. Ngay từ tháng 6/2026, Cảnh sát Singapore đã ghi nhận ít nhất 62 nạn nhân bị lừa đảo mua vé concert BTS với tổng thiệt hại 68.200 SGD, buộc cơ quan chức năng phải liên tục cảnh báo khán giả không giao dịch qua kênh thứ cấp

Tại Việt Nam, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cũng xếp công tác an ninh, phòng chống gian lận vé trực tuyến vào nhóm giải pháp trọng tâm, song hành với việc thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu lượng vé bán ra giữa nhà tổ chức với các đơn vị lưu trú, lữ hành để chủ động điều tiết nguồn cung.

Quan trọng hơn cả là khắc phục độ trễ trong công bố lịch biểu diễn. Khi gần 50% khán giả Việt đi xem show tại Thái Lan hay Singapore đã chốt vé máy bay và khách sạn trước gần 4 tháng, việc ấn định và công bố lịch các đại nhạc hội trong nước trước từ 6 đến 12 tháng trở thành điều kiện tiên quyết. Chỉ khi có lộ trình sớm, các hãng hàng không mới chủ động tăng chuyến, khách sạn giữ được mặt bằng giá ổn định và doanh nghiệp lữ hành kịp đóng gói các tour trải nghiệm sau đêm diễn.

Nhìn chung, sức sống của một nền công nghiệp biểu diễn không nằm ở những cơn sốt vé ngắn hạn mà được kiểm chứng bằng giá trị giữ chân du khách ở lại đô thị sau đêm diễn. Nếu chất liệu di sản bản địa tạo nên sức hút riêng cho sân khấu Việt thì sự chuyên nghiệp trong quy hoạch không gian vệ tinh, chia sẻ dữ liệu và công bố lịch trình sớm chính là "chìa khóa" để biến lợi thế ấy thành doanh thu thực chất. Làm được điều đó, concert Việt mới có thể đứng vững như một trụ cột của kinh tế sáng tạo thay vì chỉ là những mùa lễ hội sôi động nhất thời.