Ngày Văn hoá Việt Nam

Bản sắc văn hóa - nền tảng tạo nên sức hấp dẫn Việt Nam

Khi thế giới ngày càng kết nối, điều giúp một quốc gia tạo được dấu ấn riêng không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế hay vị thế chính trị, mà còn ở bản sắc và sức hấp dẫn văn hóa. Một đất nước có thể được biết đến bởi những thành tựu phát triển, nhưng để được thấu hiểu và yêu mến, quốc gia ấy cần có những giá trị văn hóa đủ sức lay động, kết nối con người.

Việt Nam, với bề dày lịch sử và sự đa dạng của 54 dân tộc anh em, sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, những giá trị ấy kết tinh trong hệ thống di sản, phong tục, nghệ thuật, lối sống và tâm hồn con người. Đó là làn điệu Quan họ mượt mà, nghệ thuật Chèo, Tuồng đặc sắc, nét trầm mặc của Nhã nhạc cung đình Huế, sự phóng khoáng của Đờn ca tài tử Nam Bộ hay âm vang đại ngàn của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng dân tộc đóng góp những sắc thái riêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng mà thống nhất.

Các nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn trong đêm tổng duyệt concert “Muôn sắc Việt Nam” - chương trình sẽ chính thức diễn ra tối ngày 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Bản sắc Việt Nam không chỉ hiện diện trong những di sản được UNESCO vinh danh hay các giá trị nghệ thuật truyền thống, mà còn sống động trong đời thường. Tà áo dài, bát phở, ổ bánh mì hay những món ăn mang hương vị đặc trưng vùng miền đã vượt ra khỏi khuôn khổ trang phục, ẩm thực để trở thành những hình ảnh gần gũi giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam. Cùng với đó là những phẩm chất như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái, hiếu khách và ý chí vượt khó - những giá trị có khả năng tạo sự đồng cảm vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa.

Tuy nhiên, văn hóa Việt Nam không chỉ được nhận diện qua những giá trị đã định hình trong quá khứ. Qua giao lưu và tiếp biến, các yếu tố truyền thống liên tục được làm mới, thích ứng với đời sống hiện đại. Âm nhạc, điện ảnh, thời trang, mỹ thuật và các loại hình sáng tạo đương đại đang góp phần tạo nên hình ảnh một Việt Nam vừa giàu truyền thống, vừa năng động, cởi mở.

Văn hóa kiến tạo sức mạnh mềm quốc gia

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trong thế giới hôm nay, bên cạnh biên giới lãnh thổ còn những “đường biên vô hình” đi qua tri thức, dữ liệu, công nghệ và tinh thần. Bởi vậy, độc lập dân tộc hôm nay đòi hỏi một tư duy phát triển tự chủ toàn diện: chọn con đường đi riêng không sao chép, xây dựng nền kinh tế tự cường làm chủ chuỗi giá trị, nắm giữ hạ tầng và dữ liệu trên không gian số, và đặc biệt là giữ vững chủ quyền văn hóa làm nền tảng cốt lõi để bảo vệ phẩm giá, bản sắc và quyền tự quyết của người Việt Nam trước mọi tác động từ thế giới.

Các nghệ sĩ khu vực châu Á đến Việt Nam học hỏi, trải nghiệm kỹ thuật sáng tác tranh sơn mài

“Văn hóa không chỉ là ký ức để trân trọng, mà còn là cách chúng ta nghĩ, sống, yêu thương và lựa chọn điều đúng đắn. Chúng ta có thể đón nhận sản phẩm, xu hướng, công nghệ thế giới, nhưng không thể đánh mất quyền tự trả lời: Chúng ta là ai, điều gì làm nên phẩm giá Việt Nam, và chúng ta muốn trao lại những giá trị nào cho mai sau?”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Những năm qua, các Ngày Văn hóa, Tuần Văn hóa Việt Nam tại nhiều quốc gia đã trở thành hình thức quan trọng để giới thiệu văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới. Năm 2026, nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiếp tục cho thấy khả năng kết nối và quảng bá hình ảnh đất nước.

Tại Hà Nội, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo hồi tháng 7/2026 quy tụ hơn 1.300 thí sinh trong nước, hơn 70 thí sinh quốc tế đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 50 giáo sư, nghệ sĩ và chuyên gia âm nhạc quốc tế. Điểm nhấn là đêm nghệ thuật “Crescendo - Giao hưởng kết nối”, kết hợp các tác phẩm kinh điển thế giới với những ca khúc mang đậm bản sắc Việt Nam.

Du khách quốc tế tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Trong khi đó, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7, không chỉ giới thiệu phim châu Á và Việt Nam mà còn mở rộng hoạt động đào tạo, hỗ trợ tài năng trẻ, kết nối thị trường và tổ chức các hội thảo quốc tế về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, sở hữu trí tuệ và phát triển công nghiệp điện ảnh.

Đầu tháng 10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 thu hút 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế cùng các chương trình chiếu phim, trình diễn thời trang. Sự kiện tạo không gian giao lưu, giúp công chúng tiếp cận những sắc thái văn hóa khác nhau, đồng thời khẳng định vai trò kết nối của văn hóa trong xây dựng tình hữu nghị và thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia.

Ở nước ngoài, chương trình “Đạo học” tại trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp), trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO và 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), đã giới thiệu giá trị Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua triển lãm, trình diễn áo dài, trải nghiệm in mộc bản, tranh Đông Hồ và ẩm thực Việt Nam. Chương trình thu hút hơn 200 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia thành viên UNESCO. Tại Nhật Bản, chương trình “Hương sắc Việt Nam” ngày 14/6 với Quan họ, Chèo và các hình thức diễn xướng dân gian cũng góp phần đưa văn hóa truyền thống Việt Nam đến gần hơn với công chúng sở tại.

Những hoạt động này cho thấy, nếu được tổ chức bài bản, sự kiện văn hóa không chỉ dừng ở biểu diễn hay giới thiệu đơn thuần mà còn có thể mở rộng giao lưu học thuật, hợp tác chuyên môn, kết nối sáng tạo và phát triển thị trường.

Các nghệ sĩ, nghệ nhân diễu hành khai mạc "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Hà Nội. Ảnh: Hòa Nguyễn

Theo Tiến sĩ Trương Thúy Mai, Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng mạnh mẽ về thu hút du khách, đầu tư và nguồn lực phát triển, sự kiện văn hóa đang trở thành công cụ hiệu quả để xây dựng thương hiệu điểm đến. Nhiều địa phương đã tạo dấu ấn riêng thông qua các sự kiện như Festival Huế, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng hay các hoạt động nghệ thuật quốc tế gắn với định hướng xây dựng Hà Nội - thành phố sáng tạo.

Tuy nhiên, quảng bá văn hóa và kiến tạo sức mạnh mềm quốc gia không hoàn toàn đồng nhất. Một chương trình biểu diễn có thể thu hút đông đảo khán giả, một lễ hội có thể tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, nhưng những kết quả ấy chưa đủ để tạo nên sức hấp dẫn lâu dài. Sức mạnh mềm chỉ thực sự phát huy khi các giá trị văn hóa giúp công chúng quốc tế hiểu hơn, có thiện cảm và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ngoại giao văn hóa không chỉ dừng lại ở quảng bá hình ảnh mà cần lan tỏa các giá trị Việt Nam, đóng góp vào giá trị chung của nhân loại, đồng thời chuyển hóa sức mạnh mềm thành lòng tin, sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác quốc tế.

Du khách người Nga trải nghiệm làm bánh giầy tại di tích đình So, xã Hưng Đạo, Hà Nội

Để làm được điều đó, cần định hình, cô đọng tài nguyên sức mạnh mềm; tăng cường truyền thông và xây dựng mạng lưới kết nối quốc tế. Một trong những việc quan trọng là đúc kết các giá trị bản sắc để hình thành bộ nhận diện Việt Nam. Đây không phải định nghĩa đóng khung, mà là cơ sở xác định và lan tỏa những giá trị cốt lõi, từ hình ảnh một đất nước anh hùng, bất khuất, yêu chuộng hòa bình đến con người Việt Nam cần cù, nhân hậu. Những giá trị ấy cần được diễn đạt bằng ngôn ngữ để không chỉ người Việt nhận thức mà công chúng quốc tế cũng có thể cảm nhận.

Văn hóa - nhịp cầu đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa

Trong hành trình hội nhập quốc tế, văn hóa không chỉ là tài sản tinh thần cần được gìn giữ mà còn là nguồn lực góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm quan trọng của quốc gia, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Lễ rước kiệu trong ngày hội diều làng Bá Dương, Hà Nội

Điều đó đặt ra yêu cầu chuyển từ nhận thức về tiềm năng sang hành động cụ thể, từ những hoạt động quảng bá đơn lẻ sang chiến lược phát huy sức mạnh mềm có tính hệ thống. Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế cần vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động tôn vinh, trở thành dịp thúc đẩy giao lưu, quảng bá, sáng tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Từ trách nhiệm của Nhà nước trong xây dựng chiến lược, chính sách đến sự chủ động của nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà sáng tạo và mỗi người dân, tất cả đều có thể góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam. Mỗi di sản được gìn giữ, mỗi sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn Việt Nam, mỗi câu chuyện đẹp về đất nước và con người được kể bằng phương thức phù hợp đều có thể trở thành nhịp cầu kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu. Qua đó, niềm tự hào về một nền văn hóa giàu bản sắc được chuyển hóa thành sức hấp dẫn, sức mạnh mềm và vị thế ngày càng vững chắc của đất nước trong cộng đồng quốc tế.