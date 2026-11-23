Màn đồng diễn múa "Cờ trận'' của lực lượng Đặc công sẽ biểu diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Trung tá Phạm Ngọc Tuấn, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 1, Trường Sỹ quan Đặc công cho biết: Trường sỹ quan Đặc công tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 với lực lượng đông đảo với màn múa võ cổ truyền và võ đặc công.

Đơn vị đã xây dựng giáo án, bài giảng và tổ chức luyện tập bám sát kịch bản và kế hoạch của cấp trên. Công tác quán triệt, giáo dục được đẩy mạnh nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, học viên.

Các tiết mục múa võ cổ truyền và võ đặc công sẽ làm nổi bật tinh thần đánh giặc truyền thống và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng theo Trung tá Phạm Ngọc Tuấn, để thực hiện cho nội dung này cán bộ, chiến sĩ, học viên của nhà trường đã thực hiện tốt kế hoạch của thủ trưởng Bộ Tư lệnh và của Trường Sỹ quan Đặc công.

“Các tổ nội dung đã biên soạn về giáo án, bài giảng và tổ chức luyện tập theo kế hoạch theo đúng kịch bản của cấp trên đề ra và đơn vị tiếp tục tổ chức hoàn thiện luyện tập các động tác cá nhân để thực hiện nhiệm vụ trình diễn thuần thục”, Trung tá Phạm Ngọc Tuấn cho hay.

Thông qua những bài võ cổ truyền và võ đặc công biểu diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 sẽ lan tỏa văn hóa và võ cổ truyền của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đồng thời lan tỏa tinh thần và ý chí chiến đấu của lực lượng đặc công, đó là: “Lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn” với 16 chữ vàng “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”. Đây là truyền thống bộ đội đặc công cũng như là sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.