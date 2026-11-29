Cuối tháng 4/2026, tại nhà dài Chơ Ro (hay Châu Ro) ở ấp Lý Lịch, xã Phú Lý, thuộc thành phố Đồng Nai, đoàn rước với phần đông là phụ nữ đưa mẹ lúa về kho. Theo nghi thức Sayangva, mẹ lúa sẽ được lưu giữ tại đó cho đến mùa sau.

Đáng tiếc, những nương lúa gắn với đời sống truyền thống của người Chơ Ro không còn hiện diện như trước. Để tổ chức nghi lễ, bà con phải lấy lúa từ nơi khác. Dẫu vậy, lời khấn, tiếng chiêng và cuộc rước mẹ lúa vẫn được duy trì, như cách cộng đồng nhắc nhớ con cháu về ý nghĩa của cây lúa trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc mình.

Lễ hội cúng Thần Lúa của người Chơ Ro là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: HL

Một tháng trước đó, tại Nhà Văn hóa ấp Lý Lịch 2, người dân sống ven rừng được cán bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ cháy, xử lý khi phát hiện cháy và phối hợp với lực lượng chức năng.

Hai hoạt động tưởng chừng khác nhau nhưng cùng cho thấy một điều: bảo tồn văn hóa và bảo vệ rừng đều cần sự tham gia chủ động của cộng đồng. Pháp luật cũng có thể đến với người dân từ những việc gần gũi, thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Người Chơ Ro giữ lễ hội, nâng cao ý thức bảo vệ rừng

Lễ hội Sayangva, hay lễ cúng Thần Lúa, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định 1658/QĐ-BVHTTDL ngày 3/6/2025.

Tại lễ công bố ngày 19/4/2026, ngành văn hóa Đồng Nai đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch bảo tồn phù hợp với thực tế, đồng thời vận động già làng, nghệ nhân truyền lại tri thức, kỹ năng và nghi lễ cho thế hệ trẻ.

Ở Phú Lý, chính quyền xã hỗ trợ kinh phí, giao ấp Lý Lịch cùng bà con tổ chức lễ hội. Những người trẻ từng tham gia các lớp truyền dạy nay đã biết đánh cồng chiêng, hát dân ca. Đây là cách làm thiết thực để di sản không chỉ được lưu giữ trong hồ sơ mà tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Điều 15 Luật Di sản văn hóa quy định về trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản, trong đó có việc duy trì thực hành, truyền dạy và ưu tiên bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số.

Với người Chơ Ro, việc truyền dạy không chỉ dừng ở cách đánh một bài chiêng hay thuộc một làn điệu dân ca. Người trẻ còn cần hiểu thời điểm, ý nghĩa và hoàn cảnh thực hành từng nghi thức. Qua mỗi kỳ Sayangva, những người am hiểu lại có dịp truyền kiến thức cho thế hệ kế tiếp.

Nếu bảo tồn văn hóa bắt đầu từ việc giữ những nghi thức của làng thì bảo vệ rừng cũng cần được cụ thể hóa bằng những hành động hằng ngày.

Theo Điều 39 Luật Lâm nghiệp, người sử dụng lửa trong hoặc gần rừng phải thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Người hoạt động trong rừng hoặc xây dựng công trình trong, ven rừng cũng phải chấp hành quy định phòng cháy và thực hiện các biện pháp do chủ rừng đề ra.

Tại buổi tuyên truyền ở Phú Lý, những quy định này được cán bộ chuyên môn chuyển tải thông qua các tình huống thực tế mà người dân có thể gặp trong mùa khô, từ nhận biết nguy cơ cháy, sử dụng lửa an toàn đến phối hợp xử lý khi phát hiện đám cháy.

Việc phổ biến kiến thức càng có ý nghĩa trước mùa khô tới. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo El Niño duy trì cường độ rất mạnh trong giai đoạn tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Riêng tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ trung bình tại Nam Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C.

Trong điều kiện thời tiết khô nóng, nguy cơ cháy rừng có thể gia tăng. Với các hộ dân sống ven rừng, thông tin dự báo khí hậu cần đi cùng cảnh báo cháy rừng tại địa phương và hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng lửa. Khi người dân hiểu rõ trách nhiệm và biết cách ứng phó, công tác bảo vệ rừng sẽ có thêm sự hỗ trợ từ chính cộng đồng sinh sống quanh rừng.

Từ nhà dài Lý Lịch đến bản đồ số Cát Tiên

Ngày 6/11/2026, Đồng Nai công bố quyết định chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố quản lý. Xã Phú Lý nằm ở phía bắc hồ Trị An, có phần diện tích rừng do Vườn quốc gia quản lý. Mối liên hệ về không gian và hệ sinh thái này mở ra cơ hội để giới thiệu vùng Cát Tiên không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn qua đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân bản địa.

Đồng Nai xây dựng số hóa các di sản văn hóa được xếp hạng quốc gia.

Người tìm hiểu về Cát Tiên có thể được dẫn đến câu chuyện của người Chơ Ro ở ấp Lý Lịch, từ nhà dài, lễ Sayangva đến tiếng cồng chiêng và những tri thức được cộng đồng lưu giữ qua nhiều thế hệ. Qua đó, du khách hiểu thêm mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và vai trò của người dân địa phương trong bảo vệ rừng.

Trong kế hoạch chuyển đổi số, Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành số hóa toàn bộ di sản văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt theo lộ trình của Trung ương. Thành phố cũng đã có kinh nghiệm số hóa hồ sơ di tích, xây dựng mô hình 3D cho bảo vật và giới thiệu một số điểm đến bằng tour tham quan 360 độ.

Đối với Sayangva, việc số hóa có thể bắt đầu từ những tư liệu gần gũi nhất với đời sống cộng đồng: tiếng chiêng, lời khấn, trình tự hành lễ và câu chuyện của những người trực tiếp tham gia.

Một đoạn phim ghi lại đoàn rước mẹ lúa có thể lưu giữ lời giải thích bằng tiếng Chơ Ro của nghệ nhân, người cao tuổi, kèm phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh. Các nghệ nhân và bà con địa phương có thể cùng tham gia xác nhận tên gọi, nội dung bài chiêng, ý nghĩa nghi thức và lựa chọn những tư liệu phù hợp để giới thiệu rộng rãi.

Cách làm này vừa giúp lưu giữ tư liệu cho thế hệ sau, vừa tạo nguồn nội dung có giá trị để quảng bá văn hóa Chơ Ro đến công chúng trong và ngoài nước. Quan trọng hơn, cộng đồng phải là chủ thể tham gia kể câu chuyện của chính mình, thay vì chỉ xuất hiện như một hình ảnh minh họa trong các sản phẩm du lịch.

Từ trang thông tin giới thiệu Cát Tiên, Đồng Nai có thể kết nối đến kho tư liệu về nhà dài Lý Lịch, lễ hội Sayangva và những giá trị văn hóa của người Chơ Ro. Khách truy cập có thể tìm hiểu trước về phong tục, tập quán, đồng thời tiếp cận hướng dẫn ứng xử khi tham quan khu vực rừng.

Những nội dung về bảo vệ rừng cũng có thể được trình bày ngắn gọn, dễ đọc trên điện thoại, kèm thông tin liên hệ của cơ quan chức năng tại địa phương. Đây không chỉ là nguồn tham khảo cho du khách mà còn có thể được sử dụng lại trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân thuận tiện tiếp cận kiến thức pháp luật.

Một bản ghi tiếng chiêng hôm nay có thể trở thành tư liệu để em nhỏ học cách đánh chiêng vào mùa Sayangva năm sau. Một đoạn phim về cuộc rước mẹ lúa cũng có thể giúp người ở cách xa hàng nghìn cây số hiểu vì sao cộng đồng Chơ Ro vẫn duy trì nghi lễ, dù những nương lúa xưa không còn như trước.

Từ nhà dài Lý Lịch đến không gian số của Cát Tiên, câu chuyện văn hóa Chơ Ro có thể vượt ra khỏi phạm vi một bản làng. Nhưng để câu chuyện ấy được kể chân thực và có sức sống lâu dài, điều quan trọng nhất vẫn là giữ gìn di sản trong chính cộng đồng đã sinh ra và trao truyền nó.