Để giữ trọn hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng của khoai lang trong thời gian dài, bạn cần biết cách bảo quản phù hợp. Đây là một mẹo vặt hữu ích giúp hạn chế tình trạng khoai nhanh hỏng, mọc mầm, đồng thời đảm bảo chất lượng thực phẩm và an toàn cho sức khỏe gia đình.

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Cách bảo quản khoai lang đã sơ chế

Bảo quản khoai lang đã chế biến (luộc, hấp, nướng) Cách bảo quản khoai lang sống Trong điều kiện môi trường với mức nhiệt duy trì từ 13 - 16°C cùng độ ẩm khoảng 83 - 90%, khoai lang sống có thể giữ được độ tươi ngon lên tới 6 tháng. Suốt thời gian lưu trữ, bạn cần che chắn khoai khỏi mưa nắng và tránh đặt ở những vị trí có nền nhiệt quá nóng như gần bếp nấu hay nơi nắng gắt chiếu vào. Ngược lại, môi trường nhiệt độ quá thấp cũng làm hỏng chất lượng khoai, vì vậy bạn tuyệt đối không nên cho khoai lang sống vào tủ lạnh hay tủ đông. Để bảo quản khoai lang sống bạn có thể thực hiện theo các cách sau: - Bọc khoai lang tươi bằng giấy báo: Bạn dùng giấy báo gói kín từng củ khoai đã được làm sạch và để thật khô ráo, sau đó xếp chồng chúng lên nhau tại nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp cũng như khu vực có độ ẩm cao. Việc đảm bảo bề mặt khoai không dính nước trước khi bọc là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa nấm mốc phát triển. - Vùi khoai lang tươi trong cát khô: Sử dụng cát cũng là một mẹo trữ khoai lâu ngày cực kỳ hiệu quả mà bạn nên áp dụng. Bạn chỉ cần đặt khoai vào chậu rồi đổ cát khô phủ ngập toàn bộ củ khoai bên dưới; môi trường khô thoáng này sẽ giữ cho khoai tươi ngon trong thời gian dài mà không lo bị ẩm mốc hay nảy mầm.

Bọc từng củ khoai lang tươi bằng giấy báo khô đặt ở nơi khô ráo, tránh nắng để giữ khoai tươi ngon, hạn chế mọc mầm. Ảnh: AI

Cách bảo quản khoai lang đã sơ chế Nếu lỡ gọt vỏ và sơ chế khoai lang nhưng chưa chế biến ngay, bạn có thể áp dụng cách bảo quản sau để giữ độ tươi ngon. Trước tiên, bạn hãy thái khoai thành từng lát hoặc khoanh với độ dày tùy thích rồi đem ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút. Tiếp đến, bạn đun sôi một nồi nước, thả phần khoai đã ngâm vào chần sơ trong 1 - 2 phút rồi vớt ra để thật ráo nước. Cuối cùng, bạn xếp khoai vào túi zip, hút chân không rồi cất vào tủ lạnh và sử dụng hết trong vòng 2 - 3 ngày tới.

Không nên để khoai sống đã gọt vỏ quá lâu ở nhiệt độ thường sẽ dễ bị oxy hóa, biến màu. Ảnh: AI

Bảo quản khoai lang đã chế biến (luộc, hấp, nướng) Bảo quản ở nhiệt độ phòng Khác với khoai lang sống có thể trữ suốt vài tháng mà không hề hấn gì, khoai lang đã luộc chín khi để ở điều kiện môi trường bình thường chỉ giữ được chất lượng trong vòng 1 ngày. Bạn tuyệt đối không nên để khoai lang luộc ở bên ngoài qua đêm sang ngày hôm sau, bởi lúc này khoai sẽ bị lên men, tiết ra chất nhầy gây nhớt kèm mùi lạ và không thể dùng được nữa dù có hấp hay luộc nóng lại. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh

Khoai lang luộc có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2-5 ngày. Ảnh: AI

Để cất trữ khoai lang đã luộc (dù còn vỏ hay đã gọt sạch vỏ), bạn chỉ cần cho khoai vào túi zip hoặc hộp đựng thực phẩm đậy kín nắp rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Phương pháp này giúp kéo dài thời gian sử dụng lên khoảng 2 - 3 ngày. Khi muốn ăn, bạn chỉ việc lấy khoai ra để ở nhiệt độ phòng tầm 5 - 10 phút rồi đem hấp hoặc luộc nóng lại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khoai sau khi trữ lạnh sẽ bị giảm sút phần nào hương vị thơm ngon ban đầu, không còn giữ được độ mềm và tơi xốp như lúc mới luộc xong.

Nắm rõ cách bảo quản khoai lang sẽ giúp bạn giữ được độ tươi ngon, hạn chế tình trạng mọc mầm, thối hỏng và kéo dài thời gian sử dụng. Đây là kiến thức bảo quản thực phẩm hữu ích, giúp tiết kiệm chi phí và giảm lãng phí trong sinh hoạt hằng ngày. Hãy lựa chọn phương pháp phù hợp để khoai lang luôn giữ được chất lượng tốt.

5 sai lầm phổ biến khi bảo quản khoai lang Tránh những sai lầm sau đây để tối ưu hóa việc bảo quản khoai lang của bạn: - Rửa khoai trước khi cất: Như đã đề cập, việc rửa khoai sẽ loại bỏ lớp bảo vệ tự nhiên và thêm độ ẩm, thúc đẩy quá trình hư hỏng. - Để trong túi nilon kín: Túi nilon không cho phép không khí lưu thông, tạo môi trường ẩm ướt và bí bách, rất dễ làm khoai bị mốc hoặc thối rữa. - Để gần các loại rau củ khác: Một số loại rau củ như hành tây, táo, chuối sản sinh khí ethylene, một loại hormone thực vật làm chín nhanh các loại rau củ quả xung quanh. Tránh để khoai lang gần chúng. - Để nơi ẩm ướt hoặc quá nóng: Độ ẩm cao và nhiệt độ nóng bức là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, khiến khoai nhanh chóng bị hỏng. - Để khoai bị dập nát: Khoai bị dập nát sẽ tạo ra vết thương hở, là cửa ngõ cho vi khuẩn xâm nhập và làm hỏng khoai nhanh hơn.