Lễ diễu hành Macy’s Thanksgiving Day Parade lần thứ 100 diễn ra tại Manhattan, New York ngày 28/11 sau khi phải dời lịch vì dự báo thời tiết có gió mạnh và nguy cơ ngập lụt ven biển.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 100 năm, sự kiện thường niên này không được tổ chức đúng ngày Lễ Tạ ơn.

Ảnh: Donga

Theo kế hoạch ban đầu, lễ diễu hành diễn ra vào ngày 26/11. Tuy nhiên, ban tổ chức quyết định hoãn chương trình để bảo đảm an toàn cho người tham gia và khán giả. Những quả bóng bay khổng lồ vốn đã được bơm căng phải xả hơi, đóng gói và chuẩn bị lại cho ngày tổ chức mới.

Ảnh: Donga

Sự kiện năm nay thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của các nhân vật trong bộ phim hoạt hình Hàn Quốc nổi tiếng “KPop Demon Hunters”. Hai nhân vật Derpy - linh hồn hổ xanh và Sussie - chim ác là xuất hiện dưới hình dạng những quả bóng bay khổng lồ trên đường phố New York. Đây là năm thứ hai liên tiếp các nhân vật này góp mặt tại lễ diễu hành.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ EJAE, người thể hiện và đồng sáng tác ca khúc “Golden” trong phim cũng tham gia chương trình biểu diễn. Sự xuất hiện của cô tiếp tục đưa âm nhạc và hình ảnh văn hóa Hàn Quốc đến với một trong những sự kiện cộng đồng có sức lan tỏa lớn tại Mỹ.

Ảnh: Donga

Macy’s Thanksgiving Day Parade năm nay có khoảng 100 quả bóng bay hình nhân vật, các xe hoa trang trí, ban nhạc diễu hành và hàng nghìn người tham gia trong trang phục chú hề. Đoàn diễu hành xuất phát gần công viên Central Park, đi qua Central Park West và Đại lộ số 6 trước khi kết thúc tại cửa hàng Macy’s ở phố 34. Tổng chiều dài lộ trình khoảng 4 km.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1924, Macy’s Thanksgiving Day Parade là một trong những hoạt động mở màn mùa lễ hội cuối năm tại Mỹ. Chương trình thường thu hút hàng triệu người theo dõi trực tiếp trên đường phố và qua truyền hình.

Ảnh: Donga

Trong lịch sử, lễ diễu hành từng bị hủy trong giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ hai do thiếu hụt vật liệu, nhưng chưa từng phải đổi ngày vì thời tiết. Vì vậy, lần tổ chức muộn năm nay trở thành dấu mốc đặc biệt trong dịp kỷ niệm 100 năm sự kiện.