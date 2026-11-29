Là một thị trấn nhỏ, giàu có song du khách dù lần đầu đến Engelberg đều chung một cảm nhận về vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết. Chúng tôi nói vui với nhau: Nếu ví cả đất nước Thụy Sĩ là một sân golf khổng lồ thì Engelberg là một hố golf đẹp nhất, cuốn hút nhất.

Trung tâm thị trấn Engelberg.

Hành trình khám phá ngọn núi thần tiên Titlis bằng phương tiện cáp treo Titlis Rotair khiến du khách đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Bắt đầu từ những thảm cỏ xanh nơi chân đồi, đi qua rừng cây nguyên sinh, hồ băng giữa núi, khi lên cao cảm nhận như đang đi vào thế giới huyền bí của sông băng, tuyết trắng. Với hành trình hơn 40 phút cho 3 tuyến cáp treo, du khách được ngắm trọn vẹn cảnh quan đẹp nhất bao quanh đỉnh Titlis cao 3.239 m so với mực nước biển.

Giữ trọn vẹn không gian tự nhiên của cỏ cây, đồi núi, suối nước, những ngôi nhà gỗ ở thị trấn Engelberg được Chính phủ Thụy Sĩ khuyến khích người dân khai thác phục vụ khách du lịch. Mỗi năm, nơi đây thu hút hàng triệu du khách tham quan, lưu trú, trở thành khu nghỉ dưỡng và giải trí phù hợp với mọi lứa tuổi, địa chỉ hấp dẫn bất kỳ du khách nào khi đến thăm Thụy Sĩ.

Thú vị nhất là tuyến cáp treo lồng vừa vận chuyển vừa xoay 360 độ đầu tiên trên thế giới Titlis Rotair với sức chứa cùng lúc 80 người nối từ ga Stand lên đỉnh Titlis. Trong thời gian 5 phút, du khách đứng yên tại chỗ nhưng vẫn ngắm nhìn trọn vẹn cảnh quan thiên nhiên, tận hưởng cảm giác hư ảo của mây và tuyết dần hiện ra dưới khung trời xanh trong như ngọc. Ra khỏi trạm cuối của tuyến cáp treo, cả một thế giới băng tuyết mở ra trước mắt. Du khách được khuyến cáo đeo kính râm để tránh tia khúc xạ của ánh mặt trời với băng tuyết gây hại cho mắt.

Trên đỉnh Titlis có cây cầu treo Titlis Cliff Walk nằm ở độ cao hơn 3.000 m so với mực nước biển. Với chiều dài gần 100 m, rộng 1 m nối giữa hai mỏm núi đá, cây cầu được mệnh danh là nguy hiểm nhất thế giới, là một thử thách đối với những ai sợ độ cao. Song nếu đứng ở trên cầu sẽ quan sát được cả một vùng núi đá phủ tuyết trước mặt, ngắm nhìn vực thẳm dưới chân, mang lại sự trải nghiệm độc đáo và thú vị không thể nào quên.

Núi tuyết Titlis sở hữu Công viên băng Glacier Park, Hang động băng Glacier Cave, Cầu treo, Khu trượt tuyết… Nơi đây không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai ưa tìm kiếm sự lãng mạn và mạo hiểm. Trên đỉnh Titlis thường xuyên diễn ra các hoạt động thi trượt tuyết, leo núi và nhảy dù lượn cho các vận động viên chuyên nghiệp trên thế giới.

Các du khách chụp ảnh kỷ niệm với một vận động viên leo núi.

So với các hoạt động trải nghiệm ngoài trời thì việc khám phá động băng mang đến sự tò mò thú vị. Hang động có chiều dài 150m, men theo đường hầm được thiết kế ánh sáng huyền ảo, du khách tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc độc đáo được tạc từ băng nguyên khối, sắp đặt theo từng chủ đề, tạo cảm giác như bước vào xứ sở thần tiên chỉ có trong truyện cổ tích.

Đứng trên cáp treo, vào ngày nắng đẹp, du khách ngắm nhìn toàn cảnh hùng vĩ, thơ mộng của những ngôi nhà nằm ở lưng chừng núi xen giữa rừng cây và thảm cỏ xanh mát mắt. Mùa hè ở thị trấn Engelberg cỏ mọc xanh tốt trên những thảo nguyên để chăn nuôi bò sữa. Socola và phomai được làm từ sữa bò là sản phẩm nổi tiếng của Thụy Sĩ. Hai sản phẩm này cùng với đồng hồ, các món đồ lưu niệm hiện diện trên mọi gian hàng từ trạm dừng nghỉ đến siêu thị, trung tâm thương mại… mà bất cứ du khách nào cũng muốn mua về làm quà.

Giữ trọn vẹn không gian tự nhiên của cỏ cây, đồi núi, suối nước, những ngôi nhà gỗ ở thị trấn Engelberg được Chính phủ Thụy Sĩ khuyến khích người dân khai thác phục vụ khách du lịch. Mỗi năm, nơi đây thu hút hàng triệu du khách tham quan, lưu trú, trở thành khu nghỉ dưỡng và giải trí phù hợp với mọi lứa tuổi, địa chỉ hấp dẫn bất kỳ du khách nào khi đến thăm Thụy Sĩ.