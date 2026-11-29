Nhà thơ Lại Ngọc Ngà và tập thơ “Sắc màu”.

Sau nhiều năm gắn bó với thi ca, nhà thơ Lại Ngọc Ngà đã xuất bản 10 tập thơ gồm hơn 1.000 tác phẩm, trong đó, hàng trăm bài thơ được đăng trên các báo, tạp chí ở Trung ương và địa phương như: "Giăng đầy nỗi nhớ" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2020), "Đất lành" (Nhà xuất bản Lao Động, năm 2022) và "Sắc màu" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2025)... Mỗi tập thơ mang một sắc thái riêng, song đều thể hiện tình yêu và sự gắn bó của tác giả với cuộc sống. Ngay từ nhan đề, các tập thơ đã gợi mở những miền cảm xúc giàu chất trữ tình, từ nỗi nhớ, những hoài niệm về con người, cảnh vật, thời gian đến tình yêu, sự trân trọng đối với quê hương và những giá trị bình dị của cuộc sống.

Qua các sáng tác, có thể nhận thấy cảm hứng về quê hương, làng xóm, tuổi thơ luôn chiếm vị trí quan trọng trong thế giới thơ của Lại Ngọc Ngà. Đó là hình ảnh những lũy tre, giếng nước, mái đình, hàng cây, con đường làng và những ký ức tuổi thơ…, vừa chứa đựng miền thương nhớ, vừa gợi nhắc những giá trị thân quen, gắn bó với nhiều thế hệ.

Trong bài thơ "Nhớ quê hương" (tập thơ "Sắc màu") - tác phẩm đoạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật Hà Nam năm 2025 do Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam (cũ) tổ chức, đã mở ra trong không khí mùa Xuân tươi mới qua những câu thơ: [...]. Lời thơ nhẹ nhàng, giàu sức gợi, thể hiện sự rung cảm tinh tế của tác giả trước vẻ đẹp thiên nhiên và nhịp sống quê hương.

Nỗi nhớ quê hương còn được tác giả cụ thể hóa qua những địa danh thân thuộc: [...]. Đó không chỉ là những địa điểm gắn bó với đời sống thường ngày mà còn là những dấu ấn văn hóa, lịch sử in sâu trong ký ức của người con xa quê… Hay hình ảnh: [...], gợi lên vẻ đẹp của cảnh sắc mùa Xuân và khắc họa không khí lễ hội truyền thống.

Đặc biệt, tình yêu quê hương trong thơ Lại Ngọc Ngà còn được bồi đắp từ những giá trị văn hóa tinh thần đã trở nên thân thuộc trong đời sống mỗi người. Đó là [...], là điệu chèo đằm thắm, là [...]. Những âm điệu dân gian ấy không chỉ tạo nên bản sắc riêng của vùng đất mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, trở thành sợi dây kết nối con người với cội nguồn. Khép lại bài thơ bằng câu: [...], một lần nữa tác giả đã khẳng định tình cảm gắn bó sâu nặng với nơi mình sinh ra và lớn lên. Qua "Nhớ quê hương", người đọc cảm nhận được một tình yêu quê nhà chân thành, tha thiết, đồng thời thêm trân trọng những cảnh sắc, địa danh và giá trị văn hóa truyền thống làm nên bản sắc của mỗi vùng đất.

Nếu "Nhớ quê hương" gợi lên tình yêu quê nhà qua những địa danh, cảnh sắc và nét đẹp văn hóa truyền thống, thì bài thơ "Hồn quê", đăng trên Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình số 313, tháng 12/2025, lại đưa người đọc trở về với vẻ đẹp bình yên, sâu lắng của làng quê. Bằng những nét phác họa giàu chất tạo hình, nhà thơ tái hiện không gian thôn quê với vạt nắng chiều, tiếng ve, mái đình, bóng đa và hàng tre. Những hình ảnh thân thuộc, qua cảm nhận tinh tế của tác giả, tạo nên bức tranh quê thanh bình, gợi bao thương nhớ. Đặc biệt, câu thơ: [...] là điểm lắng đọng cảm xúc của tác phẩm. Hình ảnh cây tre không chỉ gợi nhắc cảnh sắc làng quê, mà còn tượng trưng cho những giá trị văn hóa, nếp sống truyền thống đã ăn sâu trong tâm thức người Việt. Tiếng tre trong gió như khúc nhạc của ký ức, kết nối những tháng năm đã qua với tình cảm gắn bó của con người đối với quê hương. Qua đó, tác giả gửi gắm sự trân trọng đối với những giá trị bình dị, bền bỉ làm nên hồn cốt làng quê.

Nhà thơ Lại Ngọc Ngà chia sẻ: Trong bối cảnh đời sống ngày càng phát triển, những sáng tác hướng về quê hương, cội nguồn càng có ý nghĩa trong việc bồi đắp tình yêu cuộc sống, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa. Với Ninh Bình, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên, di sản và con người, quê hương luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với văn nghệ sĩ. Những tác phẩm văn chương, thơ phú viết về làng quê, tình người và các giá trị truyền thống đã góp phần lưu giữ vẻ đẹp của vùng đất và nuôi dưỡng tình yêu, trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương.

Với nhà thơ Lại Ngọc Ngà, thơ là cách để lưu giữ những gì thân thương nhất trong ký ức, để từ những hình ảnh bình dị của cuộc sống gửi gắm tình yêu sâu nặng đối với cội nguồn. Các tập thơ đã xuất bản cùng những sáng tác được giới thiệu trên các ấn phẩm văn học là những dấu mốc ghi nhận hành trình sáng tạo của ông. Bằng những rung động chân thành trước cảnh vật, con người và những giá trị truyền thống, nhà thơ Lại Ngọc Ngà đã và đang góp thêm tiếng lòng yêu thương vào dòng chảy thơ ca viết về quê hương, đất nước.