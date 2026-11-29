Những tháng này, khi mưa đã bớt nặng hạt và đất dần cựa mình, tôi lại ngửi thấy cái mùi đất quen thuộc ấy. Cái mùi ngai ngái của đất thịt vừa trải qua một trận mưa, lẫn mùi nấm dại mọc ẩm dưới gốc cây mục, và cả cái mùi nồng nồng của những mầm hoa vạn thọ mẹ vừa ươm xuống góc sân để kịp đón Tết về.

Tranh minh họa.

Mùa này, quê tôi bước vào những ngày trở trời. Những cơn mưa gột rửa sạch sẽ vạt nắng hanh hao, để lại trên những con đường đất một màu sẫm ướt. Cứ mỗi lần mưa vừa dứt hạt, nắng nhẹ hắt qua kẽ lá, tôi lại thích nhón chân ra đầu hiên, hít một hơi thật sâu cái không khí đặc quánh hương vị của đất trời. Đất sau mưa có một mùi hương rất lạ. Nó vừa nồng nàn vị phù sa, vừa ngai ngái hơi ẩm của cỏ dại bị giẫm nát, lại vừa thơm cái mùi tơi xốp, ngọt lành của mạch đất ngầm vừa được uống no nước. Cái mùi hương ấy mộc mạc, chân thật như chính bờ vai sạm nắng của cha, như cái áo sờn vai của mẹ, nuôi dưỡng chị em tôi lớn lên từng ngày.

Từ vạt đất ướt đẫm ấy, chỉ qua một đêm tịch mịch, mùi nấm dại lại âm thầm tỏa ra. Theo chân mẹ ra vườn sau, dưới những gốc cây mục hay rặng tre già ẩm ướt, từng tai nấm mút, nấm tràm nảy mầm, mọc nhô lên như những chiếc ô nhỏ xíu màu xám xịt. Nấm dại có cái mùi ẩm ướt của gỗ mục, quyện với mùi lá mục phân hủy, ngửi qua thì thấy hăng hắc, nhưng ngửi kỹ lại thấy cái vị ngọt thanh thanh của đất trời chắt chiu. Mẹ nhẹ tay nhổ từng cây nấm, bỏ vào rổ nhựa. Tối đó, nồi canh nấm nấu với vài con tôm đồng ngọt lừ, mang trọn cái hương vị đậm đà của sương gió vườn quê, làm ấm lòng cả gian bếp nhỏ giữa đêm lạnh.

Ngoài mùi nấm, có lẽ, cái mùi hương khiến lòng tôi xôn xao nhất vào những ngày này chính là mùi của những mầm hoa vạn thọ mẹ vừa gieo xuống góc sân. Ở quê tôi, nhà nào cũng vậy, ngay từ giữa tháng Mười, hoặc chậm nhất là đầu tháng Mười Một dương lịch, mọi người đã cẩn thận mang gói hạt giống vạn thọ phơi khô từ mùa trước ra xới đất gieo hạt. Đất trồng vạn thọ phải là đất thịt nhẹ, trộn đều với tro trấu và xơ dừa mục. Mẹ dùng bàn tay chai sạn, gầy guộc tỉ mẩn xới từng luống đất nhỏ, rải đều từng hạt giống đen mảnh như vạt bụi, rồi phủ lên một lớp rạ mục mỏng dính. Chỉ vài ngày sau trận mưa to, những mầm vạn thọ bé xíu bằng hạt gạo bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất đen ẩm. Chúng gieo vào không gian một mùi hương rất riêng, cái mùi ngai ngái, hăng hắc đặc trưng của thân lá vạn thọ non. Mùi hương ấy nồng nặc, chứa đựng một sức sống mãnh liệt đến lạ kỳ.

Mỗi buổi sáng sớm, khi sương đọng trên vạt lá non còn chưa tan, mẹ lại gánh đôi thùng tưới từng vạt nước mát lành lên luống vạn thọ. Đứng bên mẹ, nghe mùi đất ẩm quyện với mùi lá vạn thọ dập nhẹ dưới làn nước, tôi chợt nhận ra đất trời đang dần đổi mùa. Trong cái mùi hăng hắc của mầm cây bé nhỏ ấy là tất cả những lo toan, chắt chiu và hy vọng của mẹ. Mẹ canh từng ngày nắng, tính từng đợt gió, chỉ mong sao lứa vạn thọ kịp nở bung sắc vàng rực rỡ đúng ngày cúng cuối năm, để trên bàn thờ tổ tiên có bình hoa thơm, để trước khoảng sân nhà có sắc màu ấm áp.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và những đứa trẻ xóm quê ngày nào giờ đã lớn khôn, đi xa đến những chân trời rộng lớn, quen với mùi khói xe, mùi máy lạnh của thành phố hiện đại. Thế nhưng, mỗi khi gió mùa trở lại, trong sâu thẳm tâm khảm, tôi vẫn luôn đau đớn nhớ về cái mùi đất ướt sau mưa, nhớ mùi nấm dại mọc dưới gốc tre già, và nhớ nhất là mùi hăng hắc của mầm vạn thọ mẹ gieo những ngày tháng Mười, tháng Mười Một. Đó không chỉ là thứ mùi đặc trưng của thiên nhiên, mà còn là mùi của nguồn cội, của tình gia đình bao la và của một mùa xuân bình yên luôn chờ đợi người ta trở về.