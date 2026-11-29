Video cô dâu vượt lũ về nhà chồng.

Ngày 29/11, ông Nguyễn Minh Hòa, Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận mưa lớn trong ngày 28/11 khiến một số đoạn đường trên địa bàn bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc tổ chức đám cưới của một hộ dân tại thôn Trung Lương 2.

“Do điều kiện thời tiết mưa gió nên tiệc cưới tổ chức xong sớm hơn ngày thường và may mắn tất cả đều an toàn”, ông Hòa nói.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô dâu mặc váy cưới trắng, được người thân dìu qua cây cầu tự chế bằng những thanh sắt, phía dưới là dòng nước lũ chảy xiết.

Hình ảnh cô dâu vượt lũ gây xúc động cho cộng đồng mạng.

Sau khi vượt qua cây cầu, cô dâu tiếp tục được người thân cõng qua đoạn đường ngập nước để đến địa điểm tổ chức tiệc cưới. Khoảnh khắc này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chị Đặng Lê Trà My (26 tuổi, trú xã Tuy An Tây), em gái chú rể, cho biết trưa 28/11, cô dâu cùng 20 người thân bên nhà gái di chuyển gần 70km từ xã Hòa Xuân đến nhà trai để tổ chức lễ cưới.

Thời điểm đón dâu, trời có mưa nhưng đường chưa bị ngập. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất nghi lễ gia tiên, nước bất ngờ dâng cao khiến việc di chuyển đến nơi tổ chức tiệc cưới gặp nhiều khó khăn.

Nhờ sự hỗ trợ của người thân, cô dâu cùng các thành viên trong đoàn đến nơi an toàn. Dù ngày trọng đại diễn ra trong mưa lũ, cô dâu chú rể và hai bên gia đình vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Đến khoảng 13h cùng ngày, tiệc cưới kết thúc nhưng nước vẫn chảy xiết, khiến đoàn nhà gái phải di chuyển hết sức thận trọng khi ra về.

“Đây là kỷ niệm khó quên của gia đình tôi. Khoảnh khắc đặc biệt này khiến nhiều người vừa thương, vừa xúc động”, chị My chia sẻ.

Theo lãnh đạo UBND xã Tuy An Tây, đến ngày 29/11, mưa đã ngớt, nước rút, các tuyến đường không còn tình trạng ngập.