Hồn tranh Đông Hồ
Vẫn ngôi làng cũ rêu phong
Cây thị già trước sân đình ươm nắng
Giấy dó phơi mình trên bến vắng
Bột điệp trắng lấp loáng bóng mây xưa
Xưởng nhà ai rộn rã tiếng đục cưa
Phảng phất mùi mực nho từ khuôn gỗ nhỏ
Ông lão cuối làng vẫn giữ gìn nếp cũ
Nắn nót từng nét chạm đường vân
Yên bình những đàn lợn trên sân
Ủn ỉn trong màu giấy dó
Đôi mắt ngác ngơ tròn xoe nghé ọ
Chưa một lần lên phố dạo chơi…
Màu của cỏ cây hoa lá đất trời
Màu của ốc biển, của sỏi quê dân dã
Mộc mạc những gam màu mà xốn xang đến lạ
Ngỡ nắng gió quê mình thức gọi mỗi hồn tranh.
Năm tháng đi qua dâu bể gập ghềnh
Bao bản khắc đã xếp vào góc kệ
Nhưng hồn làng vẫn cháy lên lặng lẽ
Để hôm nay rạng rỡ một Đông Hồ.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/hon-tranh-dong-ho-postid459198.bbg