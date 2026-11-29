Trên những điểm cao của mặt trận Vị Xuyên năm xưa, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang vẫn miệt mài ngày ngày vượt núi, băng rừng, lật từng phiến đá, bới từng tấc đất với mong muốn đưa những người lính đã anh dũng hy sinh trở về với đất mẹ.