Hòa cùng không khí mua sắm Black Friday, từ ngày 27-11 đến 4-12-2026, A&B Shopping Mall (phường Nha Trang) tổ chức chương trình Black Friday - Black in Style với sự tham gia của nhiều thương hiệu, mức ưu đãi lên đến hơn 50% cùng chuỗi hoạt động giải trí đặc sắc, góp phần tạo không khí mua sắm sôi động tại phố biển trong những ngày cuối năm.

Đa dạng ngành hàng, hấp dẫn ưu đãi

Black Friday từ lâu đã trở thành một trong những sự kiện mua sắm được người tiêu dùng mong đợi nhất trong năm. Tại A&B Shopping Mall, chương trình Black Friday - Black in Style năm nay được triển khai trên quy mô toàn trung tâm thương mại, với sự tham gia của các thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực như: Thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, thể thao, quà tặng, lưu niệm và ẩm thực…

Với chủ đề Black in Style, chương trình hướng đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, đề cao phong cách và nhu cầu tiêu dùng đa dạng của khách hàng. Nhiều thương hiệu đồng loạt triển khai các chính sách ưu đãi với mức giảm giá lên đến hơn 50%, mang đến cơ hội mua sắm những sản phẩm yêu thích với mức chi phí hợp lý. Bên cạnh hệ thống gian hàng đang hoạt động tại trung tâm thương mại, sự góp mặt của các thương hiệu tại khu vực mua sắm theo mô hình Pop-up Sale cũng làm phong phú thêm danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu lựa chọn của người dân và du khách.

Diễn ra trong 8 ngày, Black Friday tại A&B Shopping Mall tạo điều kiện để khách hàng chủ động sắp xếp thời gian mua sắm. Đây cũng là thời điểm thích hợp để người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm thời trang, phụ kiện, quà tặng phục vụ nhu cầu cá nhân và chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm.

Với lợi thế tọa lạc trên tuyến đường biển Trần Phú, nơi tập trung nhiều cơ sở lưu trú du lịch, A&B Shopping Mall có điều kiện tiếp cận cả khách hàng địa phương lẫn du khách quốc tế. Việc tổ chức chương trình mua sắm theo xu hướng quốc tế, kết hợp với sự đa dạng về ngành hàng và phân khúc sản phẩm góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhiều nhóm khách hàng, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách trong thời gian lưu trú tại Nha Trang.

Sôi động không gian mua sắm, giải trí

Điểm nhấn của Black Friday tại A&B Shopping Mall năm nay là sự kết hợp giữa các hoạt động mua sắm và chương trình biểu diễn nghệ thuật. Trong ngày mở màn chuỗi chương trình, trung tâm thương mại mang đến không khí lễ hội với các tiết mục xiếc tung hứng, chú hề phát bóng bay, trình diễn vũ điệu Black Carnival và đêm nhạc Black in Style với sự tham gia của ban nhạc biểu diễn và tương tác với khách hàng.

Nếu những tiết mục xiếc vui nhộn mang đến niềm vui cho các em nhỏ và gia đình, thì những màn trình diễn Carnival đầy màu sắc cùng các tiết mục âm nhạc đã tạo nên sắc thái trẻ trung, sôi động cho sự kiện. Sự đa dạng trong nội dung biểu diễn giúp không gian mua sắm trở thành nơi khách hàng có thể thư giãn, thưởng thức nghệ thuật và tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ cùng gia đình, bạn bè.

Song song với các chương trình khuyến mãi, từ ngày 27-11 đến 29-11, A&B Shopping Mall triển khai hoạt động mua sắm nhận quà dành cho khách hàng. Với hóa đơn mua sắm từ 500.000 đồng, khách hàng được tham gia bốc thăm may mắn; với hóa đơn từ 1 triệu đồng, khách hàng có thể tham gia trò chơi ném vòng để có cơ hội nhận những phần quà giá trị. Các hoạt động tương tác được lồng ghép nhằm gia tăng trải nghiệm và tạo thêm niềm vui cho khách hàng trong quá trình mua sắm.

Trong xu hướng phát triển của ngành bán lẻ hiện đại, việc kết hợp các chương trình kích cầu tiêu dùng với hoạt động giải trí đang trở thành một hướng đi được nhiều trung tâm thương mại chú trọng. Đặc biệt, tại một đô thị du lịch như Nha Trang, nơi có sự giao thoa giữa nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương và du khách quốc tế, những sự kiện mua sắm gắn với trải nghiệm còn góp phần làm phong phú các hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch.

Thông qua Black Friday - Black in Style 2026, A&B Shopping Mall tiếp tục hướng đến xây dựng một điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí phù hợp với nhịp sống của đô thị du lịch. Chương trình kéo dài đến ngày 4-12 tại số 44 Trần Phú, phường Nha Trang, góp thêm sắc màu cho không khí mua sắm của phố biển trước thềm Giáng sinh và năm mới.