Phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp rời tổ đình Vĩnh Nghiêm nhập bảo tháp
Sau Lễ truy niệm của Giáo hội vào 7 giờ sáng nay, 29-11, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng môn phái, viện chủ tổ đình Vĩnh Nghiêm đến Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (TP.Đồng Nai) nhập bảo tháp.
Báo Giác Ngộ trân trọng gửi đến chư Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc những hình ảnh về Lễ phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp rời tổ đình Vĩnh Nghiêm nhập bảo tháp:
...
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/anh-phung-tong-kim-quan-truong-lao-hoa-thuong-thich-duc-nghiep-roi-to-dinh-vinh-nghiem-nhap-bao-thap-post81782.html