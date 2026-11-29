Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật hay một bữa tiệc ẩm thực, “Vũ Yến Thăng Long” lựa chọn cách kết hợp hai hình thức thưởng thức trong cùng một không gian, đưa khán giả bước vào hành trình khám phá văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, vũ đạo, trang phục và hương vị các vùng miền. Sự xuất hiện của mô hình trải nghiệm này tại Hoàng thành Thăng Long mở thêm một gợi ý về cách khai thác giá trị di sản để phát triển sản phẩm du lịch và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.