Một trong những hình ảnh nổi bật của ngày hội là màn trình diễn múa chiêng với sự tham gia của hơn 250 phụ nữ Mường.

Không chỉ tạo không gian giao lưu, vui hội, sự kiện còn là dịp để đồng bào giới thiệu những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, quảng bá sản vật và tìm kiếm cơ hội phát triển du lịch từ những lợi thế sẵn có.

Cả cộng đồng cùng làm nên ngày hội

Một trong những hình ảnh nổi bật của ngày hội là màn trình diễn múa chiêng với sự tham gia của hơn 250 phụ nữ Mường. Trong nhịp chiêng rộn rã, những vòng người chuyển động nhịp nhàng, tạo nên không khí vừa náo nức vừa đậm sắc thái văn hóa vùng cao. Cùng với hòa tấu chiêng Mường, các tiết mục múa dân gian, liên hoan nghệ thuật truyền thống và thi hát đối đưa những làn điệu, âm thanh quen thuộc trong đời sống cộng đồng đến gần hơn với người xem.

Diễn ra liên tục trong ba ngày, ngày hội có nhiều hoạt động đan xen giữa văn hóa và thể thao. Bên cạnh các môn thi đẩy gậy, đi cà kheo, người dân và du khách còn được tham gia trò chơi dân gian, trải nghiệm đan lát, thêu thùa, làm bánh, nấu cơm lam. Chương trình trình diễn trang phục dân tộc Mường là điểm nhấn riêng, giới thiệu vẻ đẹp của những bộ trang phục truyền thống qua cách mặc, màu sắc và sự khéo léo của người phụ nữ.

Cổng chào đón khách đến dự Ngày hội.

Tại các trại văn hóa, những vật dụng sinh hoạt, nông cụ, sản phẩm thủ công và món ăn địa phương được giới thiệu trong không gian gần gũi với đời sống bản Mường. Khách tham quan có thể xem người dân chế biến món ăn, tìm hiểu cách đan đồ dùng bằng tre nứa hoặc thử làm một số sản phẩm thủ công. Những hoạt động bình dị ấy giúp du khách hiểu thêm về nếp sống, tập quán lao động và sự khéo léo được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Điều đáng chú ý là người dân đến dự hội và được trực tiếp tham gia chuẩn bị, tổ chức và giới thiệu các hoạt động. Các thôn, đoàn thể và trường học cùng góp sức dựng trại, lựa chọn tiết mục, cử người thi đấu, hướng dẫn khách trải nghiệm: theo đó người cao tuổi có dịp kể lại những câu chuyện về phong tục, nghề truyền thống; phụ nữ giới thiệu trang phục, ẩm thực; thanh niên tham gia các trò chơi, hoạt động giao lưu. Mỗi nhóm đảm nhận một phần việc, cùng tạo nên không gian văn hóa chung của địa phương.

Biểu diễn văn nghệ và trình diễn trang phục truyền thống.

Vân Sơn được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Vân Sơn, Quyết Chiến và Ngổ Luông trước đây. Đồng bào Mường chiếm hơn 99% dân số, vì vậy những giá trị văn hóa truyền thống hiện diện trong nhiều mặt đời sống của cộng đồng. Việc đưa chiêng Mường, hát đối, trang phục, ẩm thực và trò chơi dân gian vào ngày hội không chỉ nhằm phục vụ khách tham quan. Đây còn là dịp để người dân gặp gỡ, thực hành những nét văn hóa quen thuộc, khơi dậy niềm tự hào và tạo thêm cơ hội để lớp trẻ tiếp xúc với di sản của cha ông.

Từ sắc màu văn hóa đến cơ hội phát triển

Ngày hội năm nay diễn ra đúng mùa quýt chín ở xã Vân Sơn. Trong hai ngày 27 và 28/11, địa phương tổ chức các điểm tham quan tại nhà vườn, để du khách tự tay thu hái, thưởng thức quýt và tìm hiểu công việc của người trồng cây. Những vườn quýt trên sườn đồi không chỉ là điểm đến trải nghiệm mà còn giới thiệu một sản vật đã gắn với sinh kế của nhiều hộ dân địa phương.

Cùng với quýt, các sản phẩm nông nghiệp như su su, củ cải, chè Shan tuyết và những mặt hàng OCOP, sản phẩm thủ công được trưng bày tại ngày hội. Du khách có thể thưởng thức, tìm hiểu và mua sản phẩm ngay tại nơi giới thiệu. Cách kết hợp này tạo thêm mối liên hệ giữa hoạt động tham quan với sản xuất của người dân: một chuyến đi không chỉ mang lại trải nghiệm cảnh quan, văn hóa mà còn mở cơ hội tiêu thụ hàng hóa địa phương.

Các đặc sản của địa phương được trưng bày tại Ngày hội.

Đáng chú ý, phiên MegaLive quảng bá hình ảnh Vân Sơn và giới thiệu nông sản được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội, tiếp nối hoạt động bán hàng trực tuyến của địa phương đầu tháng 11. Từ việc đưa đường truyền lên tận đồi quýt, trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến người mua, địa phương đang thử nghiệm cách tiếp cận thị trường mới cho nông sản. Hoạt động MegaLive tại ngày hội tiếp tục mở rộng hình thức quảng bá ấy, đưa hình ảnh vườn cây, sản phẩm và con người Vân Sơn đến với khách hàng ở xa.

Vân Sơn có nhiều lợi thế để kết nối các hoạt động này thành sản phẩm du lịch: cảnh quan núi rừng, khí hậu vùng cao, bản sắc văn hóa Mường và những vùng sản xuất nông nghiệp đặc trưng. Bên cạnh trải nghiệm tại nhà vườn, du khách có thể tìm hiểu đời sống bản địa, khám phá các điểm đến như động Nam Sơn, hang Núi Kiến, thác Thung và các thôn du lịch cộng đồng. Khi được tổ chức thành những hành trình hợp lý, các giá trị ấy có thể bổ trợ cho nhau, tạo thêm lý do để du khách lưu lại lâu hơn.

Người dân hào hứng xem các tiết mục biểu diễn.

Một tín hiệu đáng chú ý là trong các ngày 26-28/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức đoàn khảo sát tại Vân Sơn với sự tham gia của đại diện 20 doanh nghiệp lữ hành, đơn vị kinh doanh du lịch và truyền thông ở Hà Nội, Phú Thọ. Qua khảo sát các điểm đến và thôn du lịch cộng đồng, đoàn tập trung đánh giá cảnh quan, bản sắc văn hóa, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và khả năng kết nối tour, tuyến.

Vân Sơn hiện có 16 homestay tại các thôn du lịch cộng đồng, gần 20 hộ đang được hướng dẫn hoàn thiện điều kiện kinh doanh lưu trú; năm 2026 đón khoảng 50.000 lượt khách, trong đó hơn 2.000 lượt khách lưu trú. Những con số này cho thấy Vân Sơn đã có lượng khách nhất định, song khả năng giữ chân du khách và phát triển các dịch vụ đi kèm vẫn còn nhiều dư địa. Hạ tầng kết nối, chất lượng lưu trú, ăn uống và sự đa dạng của sản phẩm là những vấn đề cần tiếp tục được cải thiện.

Một trong những hình ảnh nổi bật của ngày hội là màn trình diễn múa chiêng với sự tham gia của hơn 250 phụ nữ Mường.

Đối với văn hóa Mường, phát triển du lịch cũng cần đi cùng sự tôn trọng tính nguyên bản và vai trò chủ thể của cộng đồng. Không gian sinh hoạt, làn điệu dân ca, trang phục hay nghề thủ công chỉ có sức hấp dẫn lâu dài khi vẫn gắn với đời sống người dân, không bị biến thành những tiết mục trình diễn đơn điệu theo nhu cầu của khách. Người nắm giữ và thực hành các giá trị ấy cần được tham gia giới thiệu, tổ chức hoạt động và hưởng lợi từ dịch vụ du lịch.

Ngày hội khép lại, những kết nối được tạo ra giữa người dân, du khách, doanh nghiệp và các sản phẩm địa phương tiếp tục mở rộng. Từ tiếng chiêng Mường, những gian trại văn hóa đến vườn quýt đang vào vụ và phiên bán hàng trực tuyến, Vân Sơn đã giới thiệu một vùng cao có cảnh sắc trữ tình, thơ mộng và giàu bản sắc, có sản vật và những người dân đang nỗ lực tìm cách làm mới sinh kế trên chính quê hương mình.