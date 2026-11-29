Những vòng tay đón nhận, nén hương tri ân, giọt nước mắt của người thân không chỉ là niềm xúc động trong ngày về đoàn tụ mà còn thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ấm áp ngày đoàn tụ

Lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội và Bộ Chỉ huy quân sự Quân khu 1 - tỉnh Lạng Sơn tri ân liệt sĩ Hoàng Phí Vân. Ảnh: PV.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, sáng 27-11, tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ Mai Dịch, phường Từ Liêm, liệt sĩ Hoàng Phí Vân được gia đình, đồng đội, chính quyền và nhân dân quê hương đón về sau gần nửa thế kỷ nằm lại nơi biên cương. Chàng trai quê xã Mai Dịch, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội nay là phường Từ Liêm, lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Là chiến sĩ Đại đội 15, Trung đoàn 12, Sư đoàn 333, Quân khu 1, Hoàng Phí Vân đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện Sở Nội vụ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Phí Vân về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ảnh; PV.

Từ ngày anh hy sinh, gia đình luôn đau đáu nỗi đau mất người thân và niềm mong mỏi đưa anh trở về. Những tưởng sự mong mỏi ấy sẽ mãi mãi xa vời nhưng rồi nhờ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, anh đã trở về sau gần nửa thế kỷ. Trên hành trình trở về của anh, những người đồng đội, đơn vị cũ vẫn luôn sát cánh.

Cựu chiến binh Hoàng Văn Sạch, đồng đội của liệt sĩ Hoàng Phí Vân cùng đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn - Quân khu 1 - đơn vị cũ của liệt sĩ, xúc động chia sẻ: “Dẫu ngày về đoàn tụ gia đình, bạn tôi không còn được gặp lại cha mẹ nhưng sự đón tiếp chu đáo, trọng thể của chính quyền địa phương và bà con lối xóm khiến chúng tôi tin rằng bạn sẽ mỉm cười ở nơi xa”.

Cảm động trước sự chu đáo, nghĩa tình của đơn vị, chính quyền địa phương và bà con lối xóm, ông Hoàng Đức Anh, em trai liệt sĩ Hoàng Phí Vân bày tỏ: “Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương nơi đơn vị anh tôi đóng quân và phường Từ Liêm, các tổ dân phố và đồng đội của liệt sĩ đã đồng hành, giúp đỡ gia đình trong quá trình tìm kiếm, đón nhận hài cốt người thân và tổ chức buổi lễ trang trọng, chu đáo. Được đón anh trai trở về quê hương sau gần nửa thế kỷ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình”.

Trước đó, ngày 12-10, liệt sĩ Trần Xuân Vững cũng được tiễn đưa về quê nhà tại xã Nội Bài. Liệt sĩ Trần Xuân Vững sinh năm 1961, nhập ngũ năm 1982, là Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Minh, tỉnh Hà Tuyên (cũ). Trong cuộc chiến đấu bảo vệ trận địa, anh đã anh dũng hy sinh. Giữa điều kiện chiến đấu ác liệt, hài cốt của anh vẫn nằm lại nơi biên cương qua bao mùa mưa nắng. Hơn 40 năm sau, từ những thông tin của các cựu chiến binh là đồng đội cũ, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức khảo sát, tìm kiếm, hài cốt liệt sĩ Trần Xuân Vững được tìm thấy tại khu vực phía Nam úi Bạc, xã Bạch Đích.

Phường Phú Thượng tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ Phạm Đức Bình chu đáo, trang trọng. Ảnh: CK.

Trong hành trình trở về ấy còn có liệt sĩ Phạm Đức Bình - người con của làng Phú Xá, xã Phú Thượng, nay là phường Phú Thượng. Sinh năm 1917, đồng chí Phạm Đức Bình tham gia lực lượng vũ trang của Trung ương, làm nhiệm vụ giao liên, góp phần bảo đảm an toàn cho các đồng chí lãnh đạo của Đảng trong những thời điểm khó khăn. Sau đó, đồng chí được giao công tác tại huyện Văn Bàn, trực tiếp tham gia xây dựng lực lượng, phát triển cơ sở trong vùng địch tạm chiếm, giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến huyện. Tháng 11-1949, trong khi làm nhiệm vụ, đồng chí cùng đồng đội bị địch phát hiện, vây ráp. Giữa tình thế hiểm nguy, không cân sức, người cán bộ cách mạng vẫn kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Ngày hài cốt liệt sĩ được đưa về quê hương, niềm xúc động không chỉ hiện diện trong gia đình mà còn lan tỏa trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Thượng. Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường xúc động cho biết: “Cuộc trở về của người cán bộ cách mạng không chỉ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình, dòng họ, mà còn là sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng. Cuộc trở về nhắc nhớ rằng, dù thời gian có phủ dài lên những dấu tích chiến tranh nhưng sự hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được khắc ghi”.

Trách nhiệm và nghĩa tình của những người đang sống đối với các liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Đức Bình yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ảnh: CK.

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đặt ra yêu cầu khẩn trương, đồng bộ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để tìm kiếm những người đã nằm lại, qua đó khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm của hôm nay đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Tại Hà Nội, với 340 nghĩa trang liệt sĩ, khối lượng công việc đặt ra rất lớn. Giai đoạn 1 của chiến dịch, lực lượng chức năng đã hoàn thành lấy mẫu đối với 4.468/4.468 mộ liệt sĩ cần thực hiện, đạt 100% kế hoạch, vượt tiến độ 3 tháng; trong đó 3.673 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Thành phố cũng thu nhận 24.038 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, tiếp nhận thông tin do 34 tập thể, cá nhân cung cấp. Những con số ấy không chỉ phản ánh khối lượng công việc được triển khai, mà còn là sự góp sức của các cơ quan, đơn vị, địa phương, của gia đình, người dân đang cùng chung một mong muốn tìm lại tên tuổi, quê quán cho những người đã hy sinh.

Đồng chí Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết: Từ kết quả bước đầu, Hà Nội tiếp tục tập trung thu thập, xác minh, xử lý thông tin về liệt sĩ; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập tại những khu vực có căn cứ, thông tin về mộ liệt sĩ. Cùng với đó là rà soát, đối chiếu hồ sơ, nâng cao chất lượng lấy mẫu bảo quản, bàn giao và số hóa thông tin, bảo đảm các khâu được thực hiện chặt chẽ, khoa học, chính xác. Đây là những nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp liên tục, không chỉ quyết tâm mà còn phải có phương pháp, quy trình và sự cẩn trọng đến từng chi tiết.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được đưa về với đất mẹ hôm nay không chỉ khép lại một hành trình tìm kiếm mà còn là sự tiếp nối của lòng biết ơn, trách nhiệm và nghĩa tình của những người đang sống đối với thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc. Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” vẫn đang tiếp tục cho đến khi những cuộc trở về còn dang dở được nối trọn bằng tình yêu thương và sự tri ân.