MU tức tốc chiêu mộ Calvert-Lewin thay Sesko

Quỷ đỏ vốn khó khăn, nay càng thiếu hụt nhân sự trên hàng công sau chấn thương của Benjamin Sesko.

Tiền đạo người Slovenia phải nghỉ thi đấu đến hết năm vì chấn thương dai dẳng ở ống chân.

MU quan tâm đến Calvert-Lewin - Ảnh: SunSport

Việc Sesko vắng mặt khiến MU chỉ còn Matheus Cunha và Bryan Mbeumo là những lựa chọn giàu kinh nghiệm trên hàng công.

Theo The Athletic, đội chủ sân Old Trafford đang cân nhắc đưa Calvert-Lewin (29 tuổi) về để khỏa lấp khoảng trống.

Chân sút này gây ấn tượng kể từ khi gia nhập Leeds theo dạng chuyển nhượng tự do hè 2025.

Mùa giải trước, Calvert-Lewin ghi 14 bàn sau 35 lần ra sân tại Premier League cho đội bóng vùng Yorkshire. Anh tiếp tục duy trì phong độ ở mùa này với 4 bàn sau 8 trận.

Nguồn tin cho biết, bộ phận tuyển dụng MU đang đánh giá tính khả thi của thương vụ. Calvert-Lewin từng nằm trong tầm ngắm của đội từ năm 2019.

Về phía Leeds, CLB muốn giữ chân tiền đạo người Anh sau những màn trình diễn thành công tại Elland Road. Anh vẫn còn hợp đồng với Leeds đến tháng 6/2027.

Calvert-Lewin vừa ghi dấu ấn trước MU mùa này khi lập công trong trận hòa 1-1 hồi đầu tháng. Phong độ cao còn giúp Calvert-Lewin được triệu tập trở lại đội tuyển Anh.