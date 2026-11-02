Chính thức khởi động Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

Dù Kylian Mbappe, Real Madrid và La Liga đều đã lên tiếng xin lỗi, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vẫn không phát sóng trận đấu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tại vòng 11 La Liga. Có vẻ như hệ quả từ vụ “vạ miệng” của tiền đạo người Pháp còn nhiều diễn biến phức tạp.